علامہّ اقبال ؒ اور مقدمہ کشمیر  (1 )

حکیم الامت علامہ سر محمد اقبال ؒکے آباو واجدادکشمیرینسل ’’سپرو‘‘ برھمن سے مسلمان ہوئے تھے آبائی علاقہ شوپیاں تھا ۔ ہندو برھمن کی اعلیٰ ذات سے جو مسلمان ہوئے وہ شیخ کہلائے محققین کے مطابق یہ لوگ برہمن نہیں بلکہ بنی اسرائیل نسل کے تھے۔ بقول ایک مفکر کشمیر ی نسل کا بیج جہاں بھی گرا وہاں تدبرو تفکر، دانشمندی ، سے مرقع عظیم لیڈروں نے جنم لیا ۔ یہ بیج سیالکوٹ میں گرا تو علامہ تولد ہوئے ۔ ایران میں گر اتو آیت اللہ خمینی پیدا ہوئے، تر دماغ اور چرب دست کشمیریوں کا المیہ یہ ہے کہ ایران اوربھارت میں کشمیری نسبت رکھنے والے ہستیوں نے قوموں کو غلامی کے طوق سے خلاصی دی مگر کشمیری خود صدیوں سے محکوم ہی رہے اور اب مضلوم بھی ہیں ۔ یہ کشمیری نسل اقبال ہی تھے جنہوں نے مغربی تہذیب اور فکر کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے COLONIAL IMPERLISIMکا پردہ چاک کیا ۔ نظریہ پاکستان کے خالق اقبال کشمیری تھے ۔ اسی لئے سید گیلانی کا نعرہ تھا ہم پاکستانء ہیں پاکستان ہمارا ہے جب 1930 تک ہندوستان نے انگریزوں کے انخلاء کا کوئی واضع امکان نظر نہیں آرہا تھا حضرت اقبال کی دوربینی اور دور اندیشی مسلمہ تھی اور وہ ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بے چین تھے پاکستان کا ابتدائی خاکہ انہوں نے پیش کیا

علامہ اقبال ؒنے نظریہ پیش کیا کہ پہلے مسلمانوں کے لیے ایک علحیدہ ریاست قائم ہونی چاہیے۔ جس سے ہندوستان مسلمانوں کا تشخص قائم رہے ۔ 1904 سے 1930 تک مسلم لیگ شدید تحفظات اور تذبذب کا شکارتھی۔ مسلم لیگ قلعی طور نوابوں اور زمینداروں کے زیر اثر تھی۔معیشت پر ہندوبنیا کا مکمل کنٹرول تھا کیونکہ انگریز سامراج نے مسلمانوں کو کمزور اور لاغر رکھنے کے لیے ہندو کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے مکمل حوصلہ افزائی کی اور مصالہ جات کی ایکسپورٹ میں ہندو بنیا ہی جملہ تجارت کو کنٹرول کرتا تھا ۔ہندوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے شدھی تحریک چلائی اور برصغیر میں مسلمانوں کی عددی تعداد کم کرنے کے لیے ترکیب و تحریص کے علاوہ طاقت کا بھی استعمال کیا ۔ جسے اب مودی نے گھر واپسی کی نئی لیبل چسپاں کر کے گھر واپسی کا نام دیا ۔ یعنی جو ہندو صدیوں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ واپس ہندو مت میں آ جائیں اس کو گھر واپسی کا نام دیا گیا ۔ 1930 میں ہندو نے مذہبی تجدید عمل شروع کیا ۔ اوربنگم چیٹر جی نے بندے ماترم یعنی زمین کی بندگی کا نعرہ دیا ۔ راجہ رام موھن جودس زبانوں کا ماہر تھا یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا اس طرح جب انگریزوں نے تسلیس کا پر چار کیا تو انہوں نے مسلمانوں کا قائل کرنے کے لیے آئینہ توحید کے نام سے ایک پرچہ کااجرا کیا ۔ انہوں نے ہی’’برھمن ‘‘سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ شہنشاہ اکبر کے ’’ دین الہی ‘‘ کے طرز کا نظریہ تھا جس کا مغز تھا کہ اللہ کا معاملہ کرو یہ ہندو اور مسلمانو ں میں مشترکہ ہے حالانکہ ہندوں کے سینکڑوں بھگوان ہیں رام موھن راج نے کہا یہ ہندو اور مسلمانوں کی اتحاد کی بنیاد بن سکتی ہے ۔باقی فتنہ ہے رسالت اور شریعت کی حوصلہ شکنی کی گئی ۔ اس نظریے کی سرکو بی بعد میں مجدد الف ثانیؒ نے کی ۔ دیا نند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد ڈال دی جو ٹھیٹھ ہندو انتہا پسند عسکری تنظیم تھی ۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ ہندوستان ہندو کا ہی دیس ہے اور مسلمانوں کو واضع طور پیغام سنایا گیا یا تو مسلم ہندو ہو جائیں یا ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں ۔ اس طرح جموں میں ہندو مہا صبھاح آریہ سماج کی ہی ایک شاخ تھی جنہوں نے جموں میں 1947 میں ڈھائی لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا اور باقیوں نے سیالکوٹ اور لاہور ہجرت کی ۔ اور RSSنے اسی کوکھ سے جنم لیا ۔ ’’سنتن ‘‘ کا نعرہ تحریک ہندو کو جمع کرنے کی ہی وسیع پیمانے پر تحریک تھی۔ یہ وہ حالات تھے جس سے قائداعظم ؒبدظن ہوئے تھے ۔ انکا کہنا تھا۔ Hindu are incorrigible مگر مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ جو بھی مسلمان لیڈر مجھ سے ملتا ہے اور شام کو انگریز ڈپٹی کمشنر وہ ساری باتیں مجھے سناتا ہے ۔ قائد اعظمؒ 1930 میں لندن چلے گئے اور علامہ اقبال ؒنے قائدا عظم ؒ پر 3 سال مسلسل محنت کی اور ان کو واپس لانے کہ لیے قائل کیا اس دلیل کے ساتھ کے پنڈت نہر و مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے ۔ 1934 میں حکیم الامت نے عظیم لیڈر شپ کا مظاہرہ کر کہ خود استعفیٰ دے کر قائداعظم کو تا حیات مسلمانوں کی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنایا ۔ اس طرح کی مثال تحریک میں کم ہی ملتی ہے اور جدید پاکستان کے لیے بھی یہ مثال مشعل راہ ہے اور خاص کر مقبوضہ کشمیر کی موجودہ قیادت کے لیے بھی جو بھانت بھانت کی بولی بول کرکئی ٹکڑوں میں بٹ کر علاقائی سامراجی طاقت بھارت کے خلاف مزاحمت کے لیے پریس نوٹ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں ۔گروہ در گروہ تقسیم سے تحریک مزاحمت کے حوالے سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔یہ دو نفری گروہ 5 اگست 2019 کے بعد مکمل طور فلاپ ہو گیا ۔ یہ انگریزوں کی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کروکا جدید وژن ہے جس کو بہترین انداز میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے مقبوضہ کشمیر میں عملایا ’’آہ ‘‘ یہ سارے ا یک نفری لیڈر علامہ اقبال ؒ کا کلام بھی دوہراتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کا بھی ترجمہ کرتے ہیں آیتوں سے وحدت کا درس بھی دیتے ہیں مگر ہر کوئی اپنی اپنی دکان سرے بازار سجا کے بیٹھا ہوا ہے اور اتحاد کی تسبیح دن رات پھیر کر ثواب کمانے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ان قائدین پر علامہ اقبال عظیم مفکر کے فلسفہ وحدت کا ذرہ بھر بھی اثر نہیں ۔ کیونکہ علامہ اقبال کو جب یہی صورت حال درپیش ہوئی تو علامہ اقبال نے اس وقت سارا وزن قائد اعظم کے پلڑے میں ڈالا ۔علامہ اقبال نے کہا کہ قائداعظم سے بہتر وکیل ، لیڈر اور سٹیٹس مین نہیں مل سکتا ۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کو ہندوستان میں سیاسی حقوق دلا سکتا ہے تو وہ جنا ح ہی ہیں ۔حکیم الامت نے ہی جناح کی فکر میں اسلامی حیات نو کا پیوند لگایا جب شدھی کی تحریک انتہا پر تھی اور ہندوستان افرا تفری کے عالم میں تھا ۔ انگریز سامراج سازشوں میں مصروف تھا جبکہ ہندوستان میں انگریزی سامراج آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ ہندو سامراج نے انگریزی سارماجت سے ہی Divide and Rule کی پالیسی فوراً مسلمانوں پر لاگو کرنے کی کوشش کی سردار پٹیل اس سازش کے سر خیل تھے ۔ پنڈت نہرو سیاسی میدان میں اس کی قیادت کر رہے تھے۔جلاوگہراو کا بازار گرم تھا مسلمانوں میں تذبزب کی ہیجانی کیفیت تھی ( جاری ہے)

اور علامہ نے اسلام کے احیا کی بات کی اور اس کو فکری مواد فراہم کیا جو ہندوستانی مسلمانوں میں جذبہ اور جرت پیداکر سکے اور یہی وہ حرارت تھی جو نظریہ پاکستان کی اساس بنی اور پاکستان کے نظریاتی سر حدوں کے محافظوں کو یہ بات ہر گز نہیں بھولنی چاہیے اس طرح جو عناصر اس نظریے کے بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ریاست پاکستان کی سالمیت پرقاری ضرب لگاتے ہیں ۔ اقبال نے کہا کہ اسلام کی احیا کی بات کرو جو ہندوستانی مسلمانوں میں جذبہ اور جرات پیدا کر سکیں ۔ یہ اسلامی فکر ہی ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں میں نیا ولولہ نازہ بخش سکتا ہے ۔ 1937 سے 1947 تک مسلمان کی فکری کاوش نے رنگ لایا ۔ مسلمانوں کے دلوں میں نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا ۔ وحدت فکر نئے انداز اور سوچ کے ساتھ پیش کرنا علامہ اقبال کا کارنامہ ہے جس سے ہندوں کی شکم میں ایک عظیم ریاست کی تشکیل ہوئی جو پاکستان کہلائی ۔قائد اعظم نے علامہ اقبال کے عظیم کردار کو خود بھی نہ صرف تسلیم کیا بلکہ تحسین بھی پیش کیا ۔

انہوں نے 21 اپریل 1938 کو فلسطین کے حوالہ سے منقدہ کانفرنس میں تقریب کے دوران برملا فرمایا ۔

Iqbal was savors of humanity and Muslim of India. To me he was guide & source of Inspiration.

1940میں اقبال ڈے پر قائد اعظم نے فرمایا،اگر مجھے یہ پیشکش کی جائے کہ آپ کو سارا ہندوستان دیا جائے اور دوسری پیشکش اقبال کا کلام ہو تو میں بلا جھجک کہوں گا۔ اقبال کا کلام ،یہ تھا پاکستان کے بانی کی نظر میں علامہ اقبال کا مقام، اہل کشمیر کی ستم ظریفی یہ ہے کہ کشمیری پنڈت نہرو بھارت کا بانی ٹھہرا اور’’سپرو‘‘ پنڈت حکم الامت نے پاکستان کا خاکہ کھینچا ۔ مگر خود کشمیریوں کی گردن سے غلای کا طوق اتر نہ سکا ۔خاک کشمیر نے عظیم لیڈر پیدا کیے ۔ فیض احمد فیض ، محمد دین فوق، شورش کشمیری اور مولانا انور شاہ کشمیری جیسے عظیم لیڈر۔ انہوں نے آزادی کی آبیاری کی مگر یہ لوگ اور ایک کشمیری پنڈت شیخ عبداللہ کو راہ راست پر نہ رکھ سکے ۔جو نہرو کی سیاسی چال میں پھنس گیا تھا ۔ علامہ اقبال کو مہاراجہ کشمیر نے وزارت تعلیم کے قلمدان کی پیشکش کی مگر انہوں نے یہ وزارت یہ کہ کر ٹھکرا دی کہ ڈوگرہ اپنے ظلم و جبر چھپانے کے لیے کشمیری نژاد مسلمان کو وزارت دے کر ظلم و جبر پہ پرد ہ ڈالنا چاہتا ہے ۔ علامہ اقبال ڈوگرہ دور کے مظالم سے آشناتھے ۔اسی لیے وہ کشمیری لیڈر شپ کی قیادت بشمول شیخ عبداللہ حوصلہ افزائی کرتے تھے تا کہ کشمیری ڈوگرہ ظلم کے خلاف متحد رہیں ۔ آپ جون 1924 میں پہلی دفعہ کشمیر تشریف لائے اور نشاط باغ میں ٹھہرے ۔ یہیں انہوں نے ساقی نامہ لکھا اور کشمیریوں کی رہنمائی کی اور فرمایا ۔

آہ یہ قوم نحیب و چرب دست و تر دماغ

ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیر گیر

علامہ نے بدنام زمانہ بینامہ امرت سر پر لکھا

قومے فروقتندچہ ارزاں فروقتند

اورکہا

مے تواں ایراں و ہندوستان خرید

بادشاہی راز کس نتواں خرید

یعنی سودہ بازی سے ملک خریدے جا سکتے ہیں لیکن بادشاہی نہیں۔ یہی مسلمہ ،حقیقت ہے کہ نو لاکھ فوجی جغرافیائی قبضہ ہندو انتہا پسند مودی کے دور میں برقرار رکھ سکتی ہے لیکن وہ کشمیریوں پر حکمرانی نہیں کر سکتی اور اس بات کی تصدیق 1989 سے کشمیریوں نے اپنے سرخ اور گرم لہو سے کی اور یہ اب بھی جاری ہے ۔

علامہ اقبال کے کلام میں ایسا ولولہ ، جذبہ اور انقلاب تھاکہ عبدالغفار والینٹر نے 1934 میں جب یہ شعر پڑھا ۔

جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو

ڈوگرہ انتظامیہ نے یہ شعر پڑھنے پر انکو ڈیڑھ سال قید اور 500 روپے جرمانہ کیا ۔مسلمانوں کے علاوہ کثیر تعداد میں غیر معتصب ہندو دانش وروں نے بھی کلام اقبال کو علم و ادب فلسفہ ، وحدت اور فکر میں اعلیٰ مقام دیا ۔

گھنشام سیٹھی کے مطابق فکر اقبال جہد مسلسل حیات و حرکت کا عظیم منبع ہے جو کسی بھی قوم کو خاک سے اٹھا کر ثریا تک پہنچا سکتا ہے ۔ کلام اقبال میں فکری وحدت ہے۔ اور یہ حرارت مردہ کو زندہ کر سکتی ہے ۔ اس طرح بادشاہوں کے درو دیوار نہ صرف ہلانے ،بلکہ مسمار کرنے کی قوت رکھتا ہے۔یہ کلام بلا شعبہ الہامی تاثیر رکھتا ہے جو انسان کو وجود سے نکال کرموجود میں لاتا ہے۔ اور خودی کا ایسا قوت بخشتا ہے کہ انسان میں حیات نو بیدار ہو جاتی ہے ۔ کلام اقبال انسان کو اپنے زہن کی لاغری سے نجات کا جوھر ہے ۔ خودی اور خوداری کا یہ سلیقہ انسان کے روح اور قلب کو جھنجھوڑ دیتا ہے ۔ جدو جہد آزادی کے عظیم قائد سید علی گیلانی علامہ اقبال کے شیدائی تھے جن کی ہر تقریر کی ابتدا اور اختتام کلام اقبال سے ہوتی تھی ۔ شہید اشرف صحرائی ، شہید شیخ عبدالعزیز ، شہید برہان الدین ، شہید اشفاق مجید اور شہید عبدالحمید شیخ اور جملہ قائدین فکر اقبال سے منور تھے علامہ اقبال نے فر مایا ۔

جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار

ممکن نہیں سرد ہو وہ خاک ار جمند

انسٹیچیوٹ آف ملٹی ٹریک ڈائیلاگ ڈیویلپمنٹ اور ڈپلومیٹک سٹڈیز نے پوسٹ گریجویٹ کالج مظفرآباد میں علامہ اقبال اور مقدمہ کشمیر کے حوالہ سے کانفرنس کا انعقاد کیا ۔ پرنسپل ڈاکٹر اکرام نے کی مہمان خصوصی سابق چیف جسٹس جناب منظور گیلانی اور اعزازی مہمان سابق سیکرٹری اکرم سہیل نے کی ۔فکر اقبال کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ۔کانفرنس میں پروفیسر امجد بٹ ، پروفیسر قیوم قریشی اور پروفیسر سعید شاہ نے بھی مکالہ پیش کیا ۔ اور نئی نسل کو علامہ کے فکر کے مختلف گوشوں سے روشناس کیا ۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم نے خودی اور خودشناسی کو علامہ کے فلسفے کا مغز کہا ۔ ملت اسلامیہ کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے فکر اقبال سے بڑی کوئی قوت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان ملت اسلامیہ کا مورچہ ہے اور اہل کشمیر کا نظریاتی تشخص انتہائی اہمیت رکھتا ہے ، جہد مسلسل ہر محاز پر ضروری ہے ۔ کیونکہ علامہ نے کہا عصا نہ ہو تو بیکار ہے کلیمی ۔آزاد ی کے خظے کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر کی عوام کے جدوجہد کے ہر پہلو فکری ،عسکری ،یاسی ،سفارتی میں بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور قائد وہی ہوتا ہے جو اپنی آنے والی نسل کے لیے کوئی مسلہ نہ چھوڑیں ۔ ڈائریکٹر انسٹوٹ نے فکر اقبال کو جملہ مسائل کا حل کہا جو جدید سائنس کی اساس ہے کہ جو قومیں تدبر اور تحقیق سے پیچھے رہیں اور کسی مسلے کا حل نہ دیں کریں اور مسائل کا عملی حل نہ دیں وہ ڈگری یافتہ تو ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں۔ یہ ڈگری یافتہ لوگ ہیں ۔وہ بقول اقبال کافر اور زندیق ہیں یہ سخت زبان علامہ ہی استعمال کر سکتا ہے علامہ نے مسلمانوں کو بر وقت آذان دی تھی خاص کر ڈگری یافتہ لوگوں کو جو کم سے کم زبان سمجھتے ہیں کہ وہ تحقیق پر توجہ دیں اور تحقیق کے زریعے ہی کسی مسئلے کے باریک بینیوں کو مختلف پہلوں سے سمجھ کر مسلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔یہ سائنٹیفک طریقہ ہے جسے ہمارے تعلیمی ادارے کم ہی اہمیت دیتے ہیں اور معلم اپنے آپ کو زمہ داری لینے سے کتراتے ہیں ۔ حالانکہ پیچیدہ مسائل کا حل دانشوروں کا Domain ہے ۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ۔

ہر کہ ووراقوت تخلیق نیست

پیش ماجز کافرو زندیق نیست

علامہ نے قوت تخلیق کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کی اس طرح ہر دور اور آنے والے وقت کے مسائل کا حل قوت تحقیق سے ہی نکال سکتے ہیں ۔ تخلیقی صلاحیتوں کو ابھار کر کسی بھی مسلے کے باریکیوں سے گزر کر حل نکالا جا سکتا ہے ۔ علامہ نے بھارت کے مسلمانوں کو فکری محاذ پر حیات نو دیا ۔ اور کہا ، مکافات عمل سمجھنا غلطی ہے۔ ہمہ جہت ،ہمہ پہلو اور ہمہ گیر جدوجہد ضروری ہے ۔ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑھتی ہیں۔ مایوسی اور بے یقینی کفر ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کبھی کشمیری خود ہی اپنی آزادی کے حصول کو طاق نسیان میں تو نہیں رکھ چکے ہیں ۔ مقدمہ کشمیر کے (پرابلم) کو Identify کر کہ صیحح Methodology کے زریعے تجزیہ کر کے سائنسی طریقے سے بغور جائزہ لینا ہو گا کہ ہمیں کن کن مسائل کا سامنا ہے اور اس کا متبادل کیا ہے ۔ کیونکہ گاندھی نے بھی کہا تھا کہ طاقت ور کو سچائی سمجھانا مشکل کام ہے ۔ اس طرح انہوں نے ’’دْکھا‘‘ اور’’ سْکھا ‘‘کی بھی بات کی تھی ۔ لیکن جب بھارت کو طاقت ملی وہ خود غاصب بھی ہو گیا اور قابض بھی اس طرح کشمیر ی اب مظلوم ہے ۔ جس طرح ہندوستانی بھارتی سامراج کے ہاتھوں پر مجبور تھا ۔ مگر علامہ اقبال نے کہا تھا ۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ؐ

ہماری ترکیب میں کوئی نقص آیا ہے ۔ اور ہمیں ترکیب ہر حال میں درست کرنی ہو گی ۔ حکیم لامت نے کہا۔

تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں

فرنگ کی رگ جان پنجیہ یہود میں ہے

اکرم سہیل نے شعور عصر کے عنوان سے علامہ کی فکری علمی ادبی اور روحانی خدمات پر بہت کچھ لکھا۔ انہوں نے کہا کے علا مہ اقبال نے نہ صرف غلامی بلکہ اپنے نفس کی غلامی سے نجات کا زریعہ بھی سکھایا ہے ۔ اور خودی کا فلسفہ انسان کو آسمان کی بلندی میں لے جاتا ہے ۔ علامہ نے کہا ۔

کشیری کی پابندگی خو گرفتہ

بتے می تروشد کے سنگ مازارے

کشمیری غلامی کی غارت میں گرفتار ہو رچکا ہے تعویز قبر سے بت تراشتا ہے جب کوئی مسلہ پیچیدہ ہو جائے تو اھل قلم ،اھل فکر دانش ہی کسی قوم کے اجتماعی شعور کو مہمیز دیتی ہے اور ہمیں دانش وروں اور مفکروں سے رجوع کرنا چائیے ۔ بندہ مومن کو روایات کا غلام نہیں بننا چائیے ۔ ا?زادی یقین ہے اور غلامی بے یقینی ۔ یقین نہیں صبر و استقلال اور استقامت مشکل حالات میں واحد عصا ہے ۔ جو لوگ آزادی پر قربان ہوتے وہ زندہ ہیں ۔

اس کے پیالے میں زھر کب تھا

ورنہ سْقراط مر گیا ہوتا

جسٹس سید منظور حسین گیلانی نے فکر ، تدبر اور تفکر کو آسان الفاظ میں سمجھایا کہ دانش وروں کا کام ہے کہ وہ Ownershipلیں اور شدید مشکلات میں رہنما بنیں۔مگر جہد مسلسل اور استکامت کلیہ ہے ۔ انسان کو اگر بہترین غذا پیش کیا جائے اور نفیس پلیٹ میں ڈال کر سامنے رکھ دیا جائے ا سے تب بھی انگلیاں اور دانت استعمال کرنے پڑھتے ہیں ۔ غذا کو قوت بننے تک ایک مکمل نظام ہے ۔اور ہمہ گیر نظام ہے ۔ انقلاب میں ہر فرد کو اپنی اپنی جگہ اھم رول ہے۔ اور وہی قومیں ا?زادی کا طوق گلے سے اتارتے میں کامیاب ہوجاتی ہیں ۔ جو یقین کو قائم رکھ کر بے یقینی کو مات دیتے ہیں۔ اتار چڑھاو انقلاب کا حصہ ہے ۔ لیکن منتشر

