ملک کے مستقبل کی فکر

اقبال کی شاعری سے ہمارے خواندہ اور نیم خواندہ لوگ یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ عقل گمراہی پھیلاتی ہے اور عشق ہمیں کشاں کشاں منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں جلدازجلد منزل پر پہنچنے کا اتنا شوق ہے کہ اگر ہمارا بس چلے تو پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جائیں حالانکہ آج کی ترقی یافتہ قوموں نے منصوبہ بندی کو بہت اہمیت دی ہے اور منزل کے حصول میں دیانت اور محنت کو اصلِ اصول بنایا ہے ۔ ہم نے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اقبالــ نے بے شمار شعروں میں عقل کو بہت اہم قرار دیا ہے اور تدبر پر بہت زور دیا ہے۔ وہ عقل و عشق کے توازن کا درس دیتے ہیں لیکن چونکہ ان کا ذریعۂ اظہار شاعری ہے اس لیے وہ اپنے خیالات کو منطق کی زبان میں نہیں لکھتے ورنہ شاعری غائب ہو جاتی اور منطق غالب آجاتی ہے تاہم یہ بھی اقبال ہی ہیں:

بتائوں تجھ کو مسلماں کی زندگی کیا ہے

یہ ہے نہایتِ اندیشہ و کمالِ جنوں

یعنی آسان لفظوں میں مسلمان کی زندگی میں انتہا درجے کی سوچ سمجھ بھی ہونی چاہیے اور مقصد کے حصول کے لیے کمال درجے کی لگن بھی۔ تمہید قدرے طویل ہو گئی ہے مگر ہمارے رہنما جن میں سیاسی لیڈر، علمائے دین اور اساتذئہ کرام سبھی شامل ہیں، اقبال کو اچھی طرح پڑھے بغیر اور ان کے مختلف خیالات میں مطابقت پیدا کیے بغیر ان کے کلام کو اپنے حسبِ منشا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس اقبال کے اشعار کو روانی سے پڑھ لینا ہی ’علامگی‘ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا جذبۂ عشق جب حب الوطنی کی جانب آتا ہے تو ہم افواہیں پھیلاتے بھی ہیں اور دوسروں کی افواہیں فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں افواہیں دوست اور دشمن دونوں تخلیق کرتے ہیں اور شاید حبِ وطن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی حکومت کی طرف سے اڑائی گئی افواہوں پر فواراً یقین کر لیں۔ تمام ممالک جنگ کے دنوں میں یہی کچھ کرتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے موقع پر انگریز جس محاذ پر پسپا ہوتے تھے میڈیا پر یہی اعلان کرتے تھے کہ ہماری فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں جس پر شبلی نعمانی نے کہا تھا :

فتح جرمن کی ہوتی ہے قدم انگلش کے بڑھتے ہیں

لیکن جب جنگ کے ایام گزر جائیں تو ہر چیز کا عقلی تجزیہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت کی دونوں جنگیں دیکھی ہیں۔ 1965ء اور 1971ء کی جنگوں کے دوران میں میرا قیام لاہور ہی میں رہا ۔ ستمبر1965ء میں بی آر بی کے دوسرے کنارے پر بھارتی فوج تھی اور اس طرف پاکستانی فوج دفاع کر رہی تھی۔ بھارت نے لاہور پر قبضے کا اعلان کر دیا اور بی بی سی نے بھی دنیا بھر میں یہ ’نیوز بریک‘ کر دی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھارت نے کس لاہور پر قبضہ کیا ہے؟ اس خبر سے جو پاکستانی دنیا بھر میں مقیم تھے انھیں کتنی اذیت پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

پھر 1971ء کی جنگ میں مشرقی پاکستان کے محاذوں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہمارے حکمرانوں نے آخری دن تک مغربی پاکستان کے لوگوں کو صحیح صورتحال معلوم نہیں ہونے دی۔ کیا اسے حب الوطنی کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یحییٰ خان اور ان کے اربابِ اختیار اتنے غافل تھے کہ انھیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں ہماری فوج پر کیا گزر رہی ہے؟ بے شک فوج کے سپاہی ہی نہیں افسر بھی بہت بہادری سے لڑے مگر یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ دشمنوں میں گھری ہوئی فوج، تقریباً سبھی مقامی لوگ ان کے خلاف، ہر جگہ پاکستانی فوج کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کرنے والے عوامل، اکثر مقامی لوگ دشمنوں تک ہر اطلاع پہنچانے والے، مکتی باہنی کی تربیت یافتہ فوج ، بھارت کی باقاعدہ فوج اور ان کے پاس سامانِ جنگ کی فراوانی، ہماری فوج جہازوں اور ہتھیاروں کی بے حد کمی کا شکار۔ تمام محب وطن جو وہاں مقیم تھے یحییٰ خان اور ان کے اربابِ بست و کشاد سے بار بار کہتے رہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے کچھ کرو تا کہ ہم شکستِ فاش سے بچ جائیں ۔ اس سلسلے میں آخری موقع ہمیں اقوامِ متحدہ میں پولینڈ کی قرار داد نے دیا تھا مگر ہمارے ’عظیم اور ذہن ترین لیڈر‘ نے قرارداد پھاڑ دی۔ پیپلز پارٹی والوں کے بقول قرارداد نہیں پھاڑی نوٹس پھاڑے تھے مگر دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نمائندے نے قرار داد نامنظور کی اور بڑے جذباتی انداز میں کہا:

Let East Pakistan fall, let West Pakistan fall but Pakistan is an ideal and it will live forever.

کیا فراست ہے! آئیڈیل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ آئیڈیل بھی ہوا میں زندہ رہے گا۔ اور وہاں یہ بھی تو کہا کہ ’اقوامِ متحدہ فراڈ ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور ہم ہزار سال تک لڑیں گے‘۔ ممکن ہے ہمارے اس عظیم لیڈر کو یقین ہو کہ وہ آدم اور نوح سے زیادہ عمر پائیں گے۔ ہاں ان دنوں ایک اور افواہ اڑائی گئی کہ چین کی فوج ہماری مدد کو آرہی ہے اور امریکہ کا ساتواں بحری بیڑا بھی پہنچ چکا ہے۔ اس افواہ پر مغربی پاکستان کے اکثر لوگوں کو یقین تھا اور وہ آخرتک ان ممالک کی افواج کا انتظار کرتے رہے اور اصلیت تب معلوم ہوئی جب جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیے جو کہتے تھے کہ ڈھاکہ میری ’ڈیڈ باڈی‘ پر ہی گر سکتا ہے۔

شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ جنگ سے کچھ پہلے یحییٰ خان نے بھٹو صاحب کو چین بھیجا تھا تا کہ چواین لائی سے ملیں۔ ظاہر ہے ان سے مدد کی درخواست کی ہوگی۔ بھٹو صاحب نے پاکستان واپس آکر بیان دیا کہ اوّل تو جنگ نہیں ہو گی اور اگر ہوئی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ جنگ تو ہو کر رہی اور دمادم مست قلندر کا مطلب صرف بھٹو صاحب ہی جانتے تھے یا ان کے بے شمار معتقدین چھٹی حس سے کام لے کر سمجھ سکتے ہوں گے لیکن مجھ جیسے لاکھوں لوگ ان کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ بعد میں بھٹو صاحب برسرِ اقتدار آئے تو ایک تقریر میں یہ جملہ تو حذف کر دیا کہ ’جنگ نہیں ہوگی‘ مگر دمام دم مست قلندر کا مفہوم ضرور واضح کیا۔ انھوں نے فرمایا، ’میں نے کہا تھا نا کہ جنگ ہوئی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہوا کہ نہیں؟‘ سبحان اللہ !

یہ تو ماضی تھا جس میں ہمارے اربابِ بست و کشاد کا جو رویہ تھا وہ میں نے پیش کیا۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارا رویہ آج بھی زیادہ مختلف نہیں۔ 16دسمبر2021ء کے اخباروں میں جنگ دسمبر1971ء کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا گیا۔ بیشتر مضامین میں فہم و تدبیر کی بہت کمی نظرآئی۔ ایک اخبار نے ایک رنگین مضمون میں یہ سرخی لگائی کہ ’مشرقی پاکستان کا بدلہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کیوں نہیں؟‘ معلوم نہیں ہمارے دانشور اتنے سادہ لوح کیوں ہیں؟ مضمون نگار کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہ بدلہ کس طرح لیں گے؟ اس قسم کی دیوانگی یا جنون سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہی اقبال کا تصورِعشق یاتصورِ جنوں ہے؟

بنگلہ دیش کے قیام کو پچاس سال گزر گئے ہیں۔ اب پاکستانیوں سمیت ساری دنیا ماننے پر مجبور ہے کہ اس کی معاشی ترقی کی رفتار ہمارے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کون کون سی منفی سرگرمیاں ہماری ترقی کے راستے میں حائل ہیں؟ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں اور وہ بعض بنیادی نکات پر کس طرح متفق ہو سکتے ہیں؟ سیاستدانوں کی سوچ یہ ہونی چاہے کہ ہمارے ادارے اپنی حدود میں رہ کر کس طرح اچھا کام کر سکتے ہیں اور ان حدود کے اندر رہ کر مقننہ، عدلیہ، خاکی اور سفید پوش انتظامیہ کی کارکردگی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ عوام کے مسائل کیا ہیں؟ انھیں غربت کی لکیر سے اوپر کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ انتخابات کے نظام میں کیا تبدیلیاں کی جائیں کہ وہ دولت مندوں کے ہاتھ کی چھڑی بن کر نہ رہ جائے؟ تیز رفتاری سے بڑھتی ہوئی آبادی کی رفتار میں کمی کیسے کی جائے؟ تعلیمی نظام میں ظاہری بہتری کی بجائے اسے صحیح بنیادوں پر کیسے استوار کیا جائے؟بیماریوں کا علاج عام آدمی کی دسترس میں کیسے لایا جائے؟ زراعت میں ملک کو کس طرح خودکفیل بنایا جائے؟ بگڑے ہوئے نظم و ضبط کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ قتل و غارت، اغوا، ریپ وغیرہ کا کس طرح سدباب کیا جائے؟ مگر ہم اپنے اقتدار اور اپنے اپنے مفادات سے اوپر نہیں اٹھ سکتے ۔