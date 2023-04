مکی آرتھر کی اسلام آباد میں کھلاڑیوں سے ملاقات

پاکستان ٹیم کے کنسلٹنٹ ڈائریکٹر مکی آرتھر تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی ہے۔

پی سی بی کے جانب سے ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کی گئی ہے. جس میں پاکستان ٹیم کے کنسلٹنٹ ڈائریکٹر مکی آرتھر کو کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

Mickey Arthur catches up with the Pakistan players at the team hotel in Islamabad ????#PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/kztBiBdhUN