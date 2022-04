نصف شب کی عدالتیں 

شیئر کریں:

پنجابی فلموں کے ہیرو سلطان راہی کے ڈائیلاگ کا حوالہ بہت جگہ لکھا، سنا اور پڑھا جا چکا ہے، جب وہ انصاف کے حصول کے لیئے رات گئے عدالت جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ عدالت تو صبح کھلے گی تب وہ کہتا ہے ظلم تو چوبیس گھنٹے ہوتا ہے تو انصاف کے لیئے وقت مخصوص کیوں ہے۔ گزشتہ دنوں ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی رات گئے کھولی گئیں تو ایک بے جا تنقید شروع ہو گئی کہ آدھی رات کو عدالت کیوں کھلی،عدالت عظمیٰ کاتو رات گئے کھلنا سمجھ میں آتا ہے اور انکا چھٹی والے دن بھی عدالت کھولنا اور عدالت لگانا منطقی طور پر قابل فہم ہے کہ عدم اعتماد کے معاملے میں آئین شکنی اور توہین عدالت کے جرم کا ارتکاب ہونے والا تھا اس لیئے عدالت نے آئین کے تحفظ کے لیئے اپنا آئینی کردار بر وقت ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور رات گئے عدالت لگانے کی تیاری کی جو کام کر گئی اور آئین سے انحراف رک گیا ۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں مخصوص حالات میںکچھ مثالیں موجود ہیں جب رات گئے عدالت لگی تین نومبر دو ہزار سات کا ایک فیصلہ رات گئے ہوا۔ پھر چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری کے دور میں جب ججوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی خبریں گرم ہوئیں تو انہوں نے بھی ایمرجنسی عدالت رات گئے لگائی اور اپنے اور ساتھی جج صاحبان کے حق میں حکمنامہ جاری کر دیا کہ ججز کی بحالی کانوٹیفیکیشن واپس نہ لیا جائے۔ان دونوں مثالوں میں جج صاحبان کا اپنا کیس تھا اور وہ خود ہی اسکے بینیفشری تھے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا رات گئے عدالت کھولنے کا فیصلہ میرٹ کے کسی پیمانے پر پورا نہیں اتررہا۔ اگرچہ ہائی کورٹ انتظامیہ کی جانب سے ایک وضاحت بھی جاری کی گئی کہ کچھ ایمرجنسی نوعیت میں چند درخواست گزار ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہ رہے تھے ۔لیکن چیف جسٹس نے ان درخواستوں کو دیکھنے کے بعدان پر کسی کاروائی کی ضرورت محسوس

نہیںکی۔لیکن اس وضاحت نے بھی بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ۔ درخواست گزار کس مدعا کے ساتھ عدالت آ رہے تھے،درخواستوں میں کس کا مفاد پنہاں تھا اگرچہ ان درخواستوں کا متن پڑھنے کے بعد یہ راز کوئی راز نہیںرہا کہ یہ درخواستیں آرمی چیف کی ممکنہ بے دخلی اور کسی نئے متبادل کی تقرری اور تعیناتی روکنے کے لیئے تیار کی گئی تھیں ۔اس معاملے کے لیئے ہائی کورٹ نے جس undue haste اور urgency کا مظاہرہ کیا وہ ہدف تنقید بنا۔اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ integrityوالے جج ہیں، وکلاء تحریک میں ہراول دستے کے سالار رہے اس وقت کے معزول چیف جسٹس کے لیئے میں نے ایک چینل پر انکے لیئے ’ترجمان‘ معزول چیف جسٹس کا صیغہ استعمال کیا اور پھر وہ میڈیاکے ہر چینل پرترجمان کے طور پر ہی مشہور ہو گئے ۔ افتخار چوہدری اپنے عہدے پر بحال بھی ہو گئے تو اطہر من اللہ نے انکی عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا کہ proprietyکا تقاضا ہے کہ وہ کوئی کیس لے کر اس جج کے پاس نہ جائیں جسکا مقدمہ وہ عوامی عدالت میں لڑتے رہے ہیں ۔پرویز مشرف کے غیر آئینی و ماورائے آئین اقدامات کے خلاف انکے نظریات اور جوجہد کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ان سے کیئے گئے متعدد آن کیمرہ بات چیت میں ہمیشہ انہوں نے آئین و قانون کی بالادستی ، عدلیہ کی آزادی اور بنیادی انسای حقوق کی پاسداری کی بات کی۔اب جبکہ وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے عہدے پر فائز ہیں تو یقینی طور پر مخصوص نوعیت کی درخواستوں پر ایکشن میں آنا اشکال کو جنم دے رہا ہے۔ریاستی اداروں کو آئین کے طابع دیکھنے والے اور رکھنے والے جج کیسے کسی ریاستی عہدیدار کی رضا کے لیئے آدھی رات کو عدالت کھولنے کا طعنہ کیوں سنیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہ ہوا۔اور عوامی حلقوں میں چہ میگوئیاں ہی نہیں بلکہ نعرے بازی کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر شور مچا یا جا رہا ہے کہ عدالتیں اگر سیاسی مقدمات اور ججوں کے اپنے مفاد یا کسی ریاستی عہدیدار کے لیئے رات کے اندھیرے میں کھل سکتی ہیں تو عام آدمی کے لیئے یہ سہولت کیوں دستیاب نہیں ۔عام آدمی کو بھی یہ زعم ہونا چاہیئے تھا کہ وہ جب چاہے ایمرجنسی کی صورتحال میں عدالت تک رسائی رکھتا ہے اور اسکے لیئے بھی عدالت اور اسکے کرتا دھرتا رات کے درمیانی پہر بھی عدالت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت اسکے بر عکس ہے ۔ سلطان راہی کا اظہار تعجب بجا تھا کہ ظلم کے لیئے چوبیس گھنٹے اور انصاف کے لیئے دن اور رات کا شیڈول، یہ قدرے امتیازی اور بے اعتباری ہے۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی وضاحت کے ساتھ عدالت کے دو مختلف میمورنڈم بھی لف کیئے جن میں بتایا گیا کہ ایمرجنسی مقدمات کے لیئے عدالت سے کسی بھی وقت رجوع کیا جا سکتا ہے ۔ میں نے سپریم کورٹ کے ایک سینیئرایڈوکیٹ آن ریکارڈ (جو کہ عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے مجاز افسر ہوتے ہیں ) سے پوچھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں عدالت لگوانی ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے، انکا مسکراہٹ بھرا جواب تھا کہ یہ ہنر تو انکے پاس بھی موجود نہیں ۔اور معنی خیز انداز میں کہا کہ ایمرجنسی کس نوعیت کی ہے یہ فیصلہ تو جج صاحبان نے کرنا ہے لیکن ایمرجنسی سے ذیادہ یہ بات کارگر ہوتی ہے کہ درخواست گزار کون ہے یا درخواست گزار کے پیچھے کون ہے۔ ہیوی ویٹ درخواست گزاروں کے لیئے تو نائٹ کورٹس کی سہولت میسر ہو سکتی ہے لیکن عام شہری کے لیئے ایسی صورتحال میں night courtنہیں بلکہ nightmare ہی حصے میں آتا ہے۔بھلے ہم لاکھ توجیہات پیش کریں کہ عدالتی سرعت کا اصل موجب آئین کی رکھوالی کرنا ، فوری انصاف کی ترسیل اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ممکن بناناتھا ۔ لیکن عدالتوں کے امتیازی پیمانے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ، ایک نظر نہ آنے والی تقسیم ہے۔ایک عمومی تاثر ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ قبل مسیح دور کے عطیم یونانی فلسفی افلاطون نے ایسے ہی sugar coated justice کی مثال دیتے ہوئے تاریخی بات کی تھی کہ the worst form of injustice is pretended justice ـ ’نا انصافی کی بد ترین قسم دکھاوے کا انصاف ہے‘، عام آدمی تو گلہ کرتا ہی نظر آئے گا کہ:

ایک ناکردہ گناہ بھی،معاف نہیںہوا

انصاف تو یہ ہے کہ، انصاف نہیں ہوا