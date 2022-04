عمران خاں کا دور حکومت ۔ ایک تجزیہ

شیئر کریں:

شیکسپیئر نے کہا تھا ضرورت سے بڑھتی ہوئی خود اعتمادی آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ تاریخ پڑھنا آسان ہے اس کو سمجھنا کاردارد! مدینے کی ریاست خلفائے راشدین کے بعد ختم ہو گئی تھی لیکن اسلام پھیلتا رہا۔ اموی، عباسی اور اس کے بعد جتنے بھی خاندان آئے انہوں نے ملوکیت قائم کی۔ اپنے آپ کو خلفائے راشدین کی صف میں کھڑا کرنے کی جسارت کوئی عام مسلمان نہیں کر سکتا۔ خان صاحب اگر اتنا ہی کہہ دیتے کہ میں اُن کے نقشِ قدم پر چلنے کی مقدور بھر کوشش کرونگا تو کافی ہوتا۔

جاتے جاتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ورد شروع کر دیا ۔ اگر وقت انہیں کچھ اور مہلت دیتا تو اولولامر کی اطاعت بھی واجب قرار دے دیتے۔

سیاسی طور پر عمران خان نے جیمز بانڈ کی طرح چومُکھی لڑنا شروع کر دی۔ مخالفین کو نیب کے شکنجے میں کسنے کی کوشش کی۔ میڈیا کے ساتھ یُدھ لڑنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز دبانے کے لیے ایک ایسا قانون بنا ڈالا جو زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔

عدلیہ کے ساتھ سینگ پھنسائے۔ غلط قسم کے ریفرنس بنانے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اپنے ہی بنائے ہوئے چیئرمین الیکشن کمیشن کی مفروضہ ’’جانبداری ‘‘ کے خلاف آواز اُٹھائی۔ اپنے وزیروں سے اس قسم کے بیانات دلوائے جو توہین عدالت کے زمرے میں آتے تھے…ایک کروڑ نوکریاں، پچاس لاکھ گھر، سستی بجلی ، گیس کا وعدہ فریب نکلا۔ ایک شخص کو اثاثے برآمد کرنے کا انچارج بنایا۔ جب وہ شریف برادران دشمنی میں اپنی حد سے آگے چلا گیا تو اسی کو بے عزت کر کے نکال دیا۔

’’یوٹرن‘‘ جس کے معنی وعدہ خلافی کے ہیں، کو اپنی پالیسی کا جُزوِلاینفک بنا ڈالا۔ اس سلسلے میں ہٹلر اور مسولینی کا ذکر کیا جو محض اس لیے ناکام ہوئے کہ وہ یوٹرن لینا نہیں جانتے تھے۔

کبھی امریکہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تو کبھی اس بات پر ناراض ہوئے کہ صدر بائیڈن نے فون نہ کر کے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ روس سے پیار کی پینگیں بڑھانی شروع کیں۔ دورہ بھی کیا تو اس وقت جب تمام دنیا اس کی جارحیت کی مذمت کر رہی تھی۔ ہم نے اپنے کالم میں لکھا کہ آپ کی ساری تجارت یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ لاکھوں پاکستانی وہاں کام کر کے 30 ارب ڈالر ہر سال بھیجتے ہیں۔ ان کو ناراض کر کے آپ روس گئے۔ خالی ہاتھ واپس آئے۔ مالی امداد تو درکنار اس نے قیمتاً بھی آپ کو S/400 میزائل نہ د ئیے جو وہ ہندوستان کو د ے چکا ہے۔ آپ کی معیشت کی رگ جاں پنجہ مغرب میں ہے۔ I.M.F اور ورلڈ بینک سے جب بھی وہ چاہیں امداد رکوا سکتے ہیں۔ GSP پلس کا کوئٹہ ختم کر سکتے ہیں۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانیوں کی زندگی اجیرن کر سکتے ہیں…میاں شہباز شریف نے کہا ہے ''Beggars are not the choosers'' ہم ا پنے کالم میں پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔

He who Pays the Piper has also the right to call for the Tune.

یہ درست ہے کہ بین الاقوامی تعلقات برابری کی بنیاد پر ہونے چاہئیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہر قوم کے لیے عزتِ نفس ضروری ہے۔ اس کے لیے قومی یکجہتی چاہیے۔ نیلسن منڈیلا جیسا مخلص ، دور اندیش لیڈر چاہیے۔ آپ تو مخالفین سے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ ساری قوم دو حصوں بلکہ کئی حصوں میں بٹ چکی ہے۔ معیشت کا بیڑہ غرق ہو چکا ہے۔ ملک دریوزہ گر آتشِ بیگانہ ہے۔ ان معروضی حالات میں ’’ہل من مبارز چہ معنی دارد؟اپوزیشن وقتی طور پر تو کامیابی کا جشن منا سکتی ہے لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گا ۔

؎اک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو

میں ایک دریا کے پار اُترا تو میں نے دیکھا

غربت نے تو ختم ہونا نہیں ہے۔ وبا، غلط معاشی پالیسیوں اور خان کی Scorched Earth Policy نے معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ I.M.F نے سرِدست امداد دینا بند کر دی ہے۔ سعودی عرب کا تین ارب ڈالر کا قرضہ بھی I.M.F کے ساتھ ’’ڈیل‘‘ سے جُڑا ہوا ہے۔ سات پارٹیوں پر مشتمل حکومت کیسے اور کیونکر ان مسائل سے نبردآزما ہو پائے گی؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو خان کے پائوں کی زنجیر بن گئی تھی اور ا س کی حکومت کے زوال کا سبب بنی، وہ اب اس کا ہتھیار بن جائے گی۔ لوگ ماضی کو بھول کر حال کا رونا روئیں گے۔ حکومت کا دشمن عمران خان زخمی ہوا ہے۔ سیاسی طور پر ختم نہیں ہوا۔

الیکشن مہم میں یہ تابڑ توڑ حملے کرے گا۔ سیاسی شہید بننے کی کوشش کرے گا…اگر کسی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملی (جس کا امکان ہے) تو ملک و قوم کاکیا بنے گا؟

عمران خان صاحب سے آخری گزارش! سیاست میں کرکٹ ’’ٹرمینالوجی‘‘ کا استعمال بند کردیں۔ آخری گیند تک لڑوں گا! باؤنسر اور گلگلی کا استعمال کرونگا۔ مخالفین میرے باؤنسر کی تاب نہ لاسکیں گے۔ وغیرہ حیران کن بات ہے کہ 1992ء کے ورلڈ کپ کو ابھی تک نہیں بھولے۔ اب بھی کپتان کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ جس طرح فضل محموددمِ واپسی تک اپنے آپ کو ’’ہیروآف اوول‘‘ کہتارہا۔ پہلے تو تمام دنیا میں صرف /10 8ٹیمیں کرکٹ کھیلتی تھیں۔ سب ملکوں نے باری باری ورلڈ کپ جیتاہے۔ ہندوستان کا کپل دیو،سری لنکا کا رانا ٹنگا وغیرہ۔ کیا انہیں بھی اپنے ملک میں اب تک اتنی پذیرائی ملی ہے؟ وہ تاریخ کی راکھ میں قریباً دفن ہوچکے ہیں۔ پاکستان کئی سال تک ایک تسلسل کے ساتھ عالمی اسکوایشن کا چیمپین رہ چکاہے۔ آج جہانگیر اور عالم شیر کو بچے شناخت تک نہیں کر سکتے۔ ہاکی میں کئی ورلڈکپ اور اولمپک جیتے ہیں۔ اولمپیئن حیرت اور مسرت سے اپنے میڈلز کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستانی ، بنگلہ دیشی اور سری لنکن سیاست دانوں نے کبھی ’’کرکٹ اصطلاحیں استعمال نہیں کیں۔ آپ اپنی ہر تقریر کا آغاز جب میں کپتان تھا‘‘ سے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے بازوئے شمشیر زن شیخ رشید صاحب ، جنہوں نے زندگی میں کبھی گلی ڈنڈہ بھی نہیں کھیلا، وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کا عندیہ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوصف آپکا LARGER Then Life IMAGE بلند ہے۔ ’’دیر و حرم کی قید کیا جسکو وہ بے نیاز دے‘‘ کھیل میں شکست و فتح ہوتی رہتی ہیں۔ حقائق کا ادراک کریں۔ قواعدکو مد نظر رکھتے ہوئے بھر پور اننگ کا آغاز کریں وقتی ہزیمت سے ہٹ کر آپ اب بھی مقبول عوامی لیڈر ہیں۔ قومی سیاست میں آپ کا ایک کردار ہمیشہ رہے گا۔ نہ تو آپ کو حرف غلط کی طرح مٹایا جاسکتاہے۔ نہ آپکی آواز کو مستقلاًدبایا جاسکتاہے۔(ختم شد)

٭…٭…٭