افغان طالبان کے ترکی کانفرنس میں شرکت سے انکا ر پر جنم لینے والے خدشات !

دو برس تک جاری رہنے والے امن مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ کی سابق حکومت نے یکم مئی2021 کو امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا ء کااعلان کیا تو امید بندھی کے امن کی جس منزل تک پہنچنے کیلئے افغان عوام نے بے پناہ جانی نقصان برداشت کیا۔ بے گھر ہو ئے املاک و کاروبار تباہ کرائے ۔ وہ منزل قریب آگئی ہے ۔ ٹرمپ حکومت اور افغان طالبان کی طرف سے امن معاہدے پر دستخط کو امن کی کامیابی قرار دیا گیا ۔ مذاکرات کے عمل کو ناکام کرنے کیلئے افغانستان کے اندر سے اشرف غنی کی حکومت اور افغان خفیہ ایجنسی نے بھارت کی حمایت سے بھرپور کوشش کیں۔ تخریب کاری اور دہشت گردی کی کاروائیوں کیلئے داعش کو استعمال کیا گیا۔

افغان ایئر فورس کی طرف سے افغان طالبان کو ٹھکانوں پر بمباری کے نام پر بے قصور افغان آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ۔ مقصد بدامنی کو جاری رکھتے ہوئے عالمی رائے عامہ کو باور کرانا تھا کہ امریکی فوجی انخلاء کے بعد افغان طالبان کا وہی دور واپس آجائے گا جس سے نجات کیلئے امریکی وینٹو افواج نے پچاس سے زیادہ ملکوں کے اتحاد کے ساتھ اکتوبر2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ جس انداز سے افغانستان پر حملہ آور ہوا س پر سفاکیت ، نفرت اور انتقام غالب تھے اس حملے میں پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینے والے دنیا کے جدید ترین میزائلوں اور بمبوں کی آزمائش کی گئی ۔ پورے افغانستان کا ’’تورا بورا‘‘ بنانے کے بعد بربادی کے اس عمل کو دنیا کو محفوظ بنانے کیلئے شروع کی گئی جنگ قرار دیا گیا ۔

حالانکہ امریکہ کے اپنے بہت سے تھنک ٹینک امریکی حملے کو یہ کہہ کہ غیر ضروری قرار دے چکے تھے کہ ’’نائن الیون‘‘ دہشت گردی میں افغان عوام یا وہاں قائم طالبان حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ۔ امریکہ اور نیٹو اتحاد کو باور کرایا گیا کہ ڈیزی کٹربموںیا ٹاما ہاک میزائل باقی دنیاکیلئے خطرناک ہوسکتے ہیں طالبان ان سے ڈرنے والے نہیں۔ سویت افواج کے ریٹائرڈ جرنیلوں نے بھی افغانستان میں افغان مجاہد ین کے ساتھ جنگ کے تجربات امریکی اخبارات میں لکھے اور امریکی کمانڈروں کو سمجھایا کہ افغانستان میں بیرونی قوتوں کے ساتھ لڑائی میں افغانوں کا اصل ہتھیار ان کے پاس موجود روایتی رائفلیں یا راکٹ لانچر نہیںبلکہ افغانستان کا زمینی محل و قوع ہے جس کا دنیا میں کسی ملک کی فوج کے پاس کوئی توڑ نہیں ۔

لیکن امریکی حکام ’’دہشت گردی کے خلاف جنگ‘‘کے نام پر بارود کی برسات بن کر افغانستان پر ٹوٹ پڑے۔ دنیا کو گمراہ کرنے کیلئے عالمی میڈیا کو جوامریکہ کے کنٹرول میں تھا اس کے ذریعے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بڑھتا ہی چلاگیا ۔ ہرگزرتے ہوئے وقت کے ساتھ افغانستان میں امریکہ و اتحادی افواج کی کامیابیوں کی نئی داستانیں سامنے لائیں گئیں جس پر مغربی ممالک اور امریکی عوام نے آنکھیں اورکان بند کر کے یقین کرنا شروع کردیا۔ امریکی عوام کی آنکھیں اس وقت تک کھلیں جب 2005 میں افغان طالبان کے ہاتھوں مارے گئے امریکی فوجیوں کی قبریں وہاں کے قبرستانوں میں نمودار ہوئیں اوران کی تعداد میں اضافہ بڑھنے لگا ۔

مارے گئے امریکی فوجیوں کے لواحقین کے غم وغصے کو امریکی میڈیا سے چھپانا مشکل ہوگیا تو پاکستان پرافغان طالبان کی حمایت کا الزام لگاکر امریکی حکومت اور افغانستان میں تعینات فوج کے کمانڈروں نے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ۔ بھارت براستہ افغانستان پاکستان میں بڑی کاروائی کیلئے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں میںرابطے بحال کر کے دہشت گردی کو پروان چڑھانے کا آغاز 2003 میں کر چکا تھا۔ 2005 میں پاکستان کے خلاف بھارت کو امریکی مقاصد کی حمایت حاصل ہوئی تو پاکستان پر مسلط کی گئی دہشت گردی میں بھی شدت آنا شرو ع ہوگی ۔

اس کے بعد کا وقت پاکستان کیلئے کس قدر مشکل تھا یہ سب انتہائی تکلیف دہ اورتاریخ کا حصہ ہے ۔ یاد کریں تو پاکستانی عوام کو اپنی فوج سے بدزن کر کے پاکستان کو عراق بنانے اور دہشت گردی کا بہانہ کر کے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر شب خون مارنے کا منصوبہ بنالیاگیا تھا ۔ یہ تو پاک فوج تھی جس نے جان ہتھیلی پر رکھ ہزاروں افسران وجوانوں کی قربانی دے کر پاکستان کے خلاف دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملادیا تو دوسری طرف افغانستان میںافغان طالبان نے شکست امریکی و نیٹو افواج کا مقدر بنادی ۔ اپنی تاریخ کی طویل ترین جنگ میں جدید ٹیکنالوجی اور تباہ کن ہتھیاروں کے باوجود سوائے افغانستان سے رخصتی کے امریکہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جس کا حل دہشت گرد قرار دیے گئے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہی تھے۔

لیکن امریکہ میں اقتدار تبدیل ہوتے ہی نو منتخب امریکی صدر جوبائیڈن نے بجائے تہہ شدہ معاملات کو خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے افغان طالبان کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی اور امریکی افواج کے انخلاء کو موخر کرنے کا ارادہ ظاہر کر کے ابہام پیدا کردیا ۔ ساتھ ہی افغان طالبان کیلئے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے انہیں دبائو میں لانے کی کوشش کی گئی جسے افغان طالبان نے بڑی طرح مسترد کردیا ،وہ یکم مئی کو ہر صورت امریکی افواج کے افغانستان سے مکمل انخلاء کے حوالے سے سابقہ امریکی حکومت سے ہونے والے معاہدے پر عملدرآمد کے مطالبے پر ڈٹ گئے۔ 20سال تک افغان طالبان کی امریکی فوج کے خلاف مزاحمتی جنگ اور اس میں استقامت سے بخوبی واقف امریکی صدر جوبائیڈن نے آخر کار ’’نائن الیون 2001‘‘کی مناسبت سے 11ستمبر 2021 کو افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا اعلان توکردیا ساتھ ہی افغانستان میں افغان صدر اشرف غنی کو ہٹاکر اس کی جگہ عبوری حکومت کے قیام کے سلسلے میں ترکی میں 24 اپریل سے 4مئی 2021تک دس روزہ کانفرنس کے انعقاد کا اعلان بھی کردیا گیا ۔ اس حوالے سے ترک حکومت کے ترجمان کابیان آچکا ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کا وفد مذاکرات کیلئے مذکورہ کانفرنس میںشرکت کریں گے۔ جسے افغان طالبان نے یکسر مسترد کردیا ۔ قطر میں طالبان کے نمائندہ محمد نعیم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا

"Until all foreign forces completely wihtdraw from our Homeland, we will not participate in any conference that shall make decisions about Afghanistan."امریکی صدر کے بیان پر افغان طالبان کے ردعمل کو دیکھتے ہوئے امریکی تجزیہ کاروں نے افغانستان میں بدامنی کے نئے دور کے آغاز کی پیشن گوئی کردی۔

امریکی میڈیا کی تنقید پر امریکی صدر نے فوری وضاحتی بیان دیا کہ یکم مئی سے امریکی ونیٹو افواج کے انخلاء کا آغاز ہوگااور گیارہ ستمبر 2021 تک امریکی و نیٹو افواج کا انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح معاملات میں بہتری کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے لیکن خدشات موجود ہیںکہ داعش اور بھارت کے زیر اثر NDS افغانستان میں حالات کو بگاڑ کی طرف لے جانے کی کوشش کرسکتے ہیں۔ اس کے پاکستان پر پڑنے والے منفی اثرات کو کیسے روکنا ہے یقینا پاکستان میں سلامتی کے ادارے حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہونگے ۔ لیکن اس کیلئے ملک کے اندر سیاسی انتشار یا بلاوجہ کی کوئی بھی دوسری بدامنی پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے ۔