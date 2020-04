دنیا تاریخ کے دوراہے پر ایک بار پھر …!

شیئر کریں:

پچھلے چند ماہ میں Covid-19نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے چینی شہر ووہان (WUHAN) سے آغاز ہوا اور اچانک انسان ہلاک ہونے لگے بتایا گیا ایک وائرس کررونا نام سے وارد ہو چکا ہے جس کی علامات میں نزلہ زکام بخار وغیرہ ہے اور یہ ایک انسان سے دوسرے کو منتقل ہوجاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے چینی حکومت نے شہر کولاک دائون کردیا جو جہاں تھا وہی کا ہوکر رہ گیا ۔پاکستان طلباء اور کچھ خاندان صوبہ ووہان میں خاصے پریشان تھے مگر ان کو نہ لانے کا حکومتی عندیہ دے دیا گیا جبکہ بھارت اور دیگر کئی ممالک کے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا چینی لیڈر شپ نے بہرحال معاملات کو سنبھال لیا کچھ علاقوں کے علاوہ حالات کنٹرول کر لیے ۔3500کے قریب اموات ہوئیں تین چار ماہ میں ۔ایمرجنسی ہسپتال قائم ہوئے اور ڈاکٹر ہمہ تن مصروف ہوگے ۔ اب اپریل کا وسط ہے ووہان شہر میں زندگی معمول پر آرہی ہے گو کہ کچھ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے چین سے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل افراد کے ماسک ،لباس اور مریضوں کے لیے سانس کی مشینیں اور دیگر آلات دنیا بھر کو بھیجے جارہے ہیں ۔اب تک 1-1/2ارب ڈالر کا سامان دنیا میں جا چکا ہے ۔پاکستان میں سامان اور چینی ڈاکٹر آئے ہیں اور خدا خدا کر کے این ڈی ایم اے اور حکومت نے کسی قدر سکھ کا سانس لیا ہے ۔ مختلف ممالک جن میں اٹلی ،فرانس ،برطانیہ اور امریکہ سرفہرست ہیںکورونا کے خوفناک وار سے اب تک امریکہ میں 2500کے قریب برطانیہ پانچ ہزارفرانس 8000ہزار اور اٹلی 15000ہزار سے زیادہ ہلاکیتں ہو چکیں۔ان ممالک میں ایک ہزار سے دو ہزار تک انسان لقمہ اجل بنے لاشوں کا سنبھالنا مشکل ہو گیا حتیٰ کہ ان کو mass gravesمیں ڈال دیا گیا تابوتوں کو بغیر دعا اور رسومات مذہبی کے ۔بعض جگہ سے خبر ہے کہ بہرحال مسلمان تدفین کا اہتمام کر رہے ہیں ۔اصل میں یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک میں تجہیزو تدفین اور قبر کی جگہ کا حصول خاصا مہنگا ہوتا ہے ۔ان دنوں بہت سے عزیز و اقارب ہسپتال تک نہیں جاتے اور نہ ہی مرحومین سے سروکار رکھتے ہیں ۔روس بھارت سعودی عرب اور دیگر ممالک بشمول سنگاپور ملیشیاء ،جاپان وغیرہ اور scandinaviaبھی متاثر ہوا اور ایران میں بھی ہزاروں فوت ہوئے دیگر ابھی سینکڑوں میں ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے ابھی 107کے قریب جان بحق ہوئے اور متاثرین 6000کے قریب ہیں ۔دنیا میں اس وقت تک ایک لاکھ 25ہزار سے زائد ہلاکیتں ہو چکیں اور یہ سلسلہ جاری ہے خدا سے معافی اور پنا ہ مانگنے کا وقت ۔مسلم دنیا بشمول پاکستان مسجدوں میں اجتماع پر تو پابندی ہے 5/6افراد نماز ادا کر رہے مگر دعاؤں اور اذانوں کا سلسلہ جاری ہے ایسی اذانیں سپین ،جرمنی اور دیگر ممالک مین بھی دی گئیں۔خبرو ںکے مطابق بہرحال قیامت صغری تو ہے اگر سمجھا جائے کیونکہ دنیا میں گناہ ،بددیانتی ،کرپشن اور ظلم و جبر کا بازار گرم ہے کس کو انکار ہے کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ،فلسطین میں اسرائیلی مظالم ،شام میں بچوں اور عورتوں پر ظلم کی داستانیں ۔عراق میں امریکی تباہ کاریاں ،یمن میں بچوں کی پکار ،چین اور افغانستان میں انسانو ں کا حشر ،پاکستان میں بے گناہ 70ہزار سے زائد لوگوں کا قتل دھشت گردی میں حتیٰ کہ دنیا بھر میں مشرق و مغرب میں یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاری ہے اور بگ پاورزنے یہ تماشہ حشر برپا کیا ہوا ہے اس کے اوپر امریکہ ،یورپ اور برطانیہ سمیت اہم ممالک نے جہاں انسانی حقوق کی علمبرداری کا پرچم تھاما ہوا ہے وہاں NGOsکے ذریعے معاشروں کو توڑنے اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے جبکہ اپنے معاملات میں Family rehabilitationکے لیے علم و فکر کے حامی خاصے پریشان ہیں ۔پاکستان میں جہاں یہ سب آئی ایم ایف ،عالمی بینک اور دیگر اداروں سمیت کوئی ایسی پالیسی وضع اور طے نہیں ہونے دیتے جس سے قرضوں کی معیشت کو چھٹکارا مل سکے اور عام آدمی جو آج غربت کی لکیر سے 50%تک نیچے جا چکا ہے مزید پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے کورونا بلا کے سبب لاک ڈون کے سبب امریکہ یورپ مڈل ایسٹ فار ایسٹ معاشی تباہی اور بین الاقوامی کساد بازاری کی خبریں دے رہے ہیں ۔ویسے یہ سلسلہ توکئی سال سے دستک دے رہا ہے ۔یورپ امریکہ برطانیہ روس وغیرہ کب تک اسلحہ کے کارخانے چلاتے رہیں گے اگر جنگ کے میدان ختم ہوجائیں ؟

دنیا میں تیل کی قمیتں 20ڈالر بیرل تک آگئی ہیں جو کھبی 150ڈالر بھی تھیں چند سال قبل ۔متبادل انرجی پر بھی توجہ دی جارہی ہے سورج اور دیگر ذرائع پر تجربات جاری ہیں ۔مگر سوچنے کی بات ہے اس سلسلہ میں پاکستان جیسے ممالک جن کی معیشت خاصی کمزور ہے نئی چالوں میں بین الاقوامیات کا مقابلہ کر سکیں گے۔خاصا اہم سوال ہے جس کا جواب شاید موجود تو ہے مگر پالیسی ساز ادارے 72سال میں پاکستان کی معیشت کو ایگرو بیس کی معیشت بنانے اور اس سے متعلقہ صنعت کو ترقی دینے کو ترجیح نہیں دینے کو تیار جبکہ یہ ہی ہماری بقا اور سلامتی اور دفاع کا مضبوط اور مستقل راستہ ہے ۔اربات اختیار ذرا اس پر غور کریں صرف پیداوار کو حکومتی سطح پر محفوظ کرنے اور زمیندار کو اس کی پیداوار استحصال پسند مڈل مین اور سرمایہ دار کے تسلط سے بچانے اور اس کو اندرونی ملک اور بیرونی ملک استعمال کا موثر نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے وگرنہ چینی آٹا اور دیگر اجناس کا بحران ،ذخیرہ اندوزی ،ملاوٹ اور سمگلنگ کے عذات سے نکلنا شاید مشکل ہوگا۔حکومت وقت اگر مختلف الزامات میں ملوث ارکان کو وزیر مشیر لگا کر ہٹانے اور ہٹا کر لگانے کی مشق پر عمل پیرا رہی تو موجودہ کررونا بحران کے بعد قرضوں پر قرضے ا ور ذلت آمیز صورت اور غریب کے آہ و پکار کے علاوہ کیا ہوگا ۔یادرہے ہمارا امیر اور سرمایہ دار اور بڑا زمیندار کل بھی سیاست گری اور استحصال کا ذمہ ار تھا آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا ۔ان کا احتساب موجودہ حالات میں پاکستان ایک بار پھر 1-1/2ارب ڈالر کے قریب قرض لے رہا ہے جبکہ کچھ مبینہ امداد امریکہ چند کروڑ ڈالر آرہی ،ٹیکس کی وصولی ایک تہائی تک اس سال کم ہوگی بے روزگاری خاصی ہے مہنگائی کنٹرول کا کوئی نظام نہیں ۔مقامی حکومتوں کا نظام پاپید ۔MNA،MPAsوزارتوں اور مراعات کے درپہ دن رات خاندانوں کو احساس پروگرام ور بے نظیر پروگرام کے تحت مالی امداد دی جارہی ہے ۔صوبائی حکومتیں بھی 4سے 8ارب تک امداد کا اعلان اور شاید عمل بھی ہوا ہے کچھ مگر یہ صرف سمندر میں قطرے کے مترادف ہے تین ماہ کے لیے فی خاندان مرکزی حکومت نے 12ہزار فی خاندان تقسیم شروع کی ہے غالباً 1-1/2ارب ڈالر ہے ۔پاکستان میں سیاست کار اپنے کام میں مصروف ہیں حکومت کے اندر اور حزب اختلاف سب سیاسی سوچ کو اپنائے ہوئے ہیں اب بھی جبکہ قیامت صغری کا سماں ہے جزوی سا لاک ڈون ہے اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں ۔کررونا نے پاکستان اور دنیا بھر کو گھیر رکھا ہے ہمارے ہاں کئی اور دشمن اور دشمن نما دوست بھی ہیں ان میں ہماری بیوروکریسی اور سیاست دانوں میں بھی بعض موجود رہے اور شاید اب بھی ہیں لہذا زیادہ احتیاط اور Alertnessکی ضرورت ہے پاکستان کی مستقبل کی پلاننگ اور پالیسی سازی میں ۔اس سلسلے میں موثر اور معتبر تھنک ٹینک چاہیں کیونکہ اندرونی خلفشار کے ساتھ ساتھ بیرونی طاقتیں اور خاص کر بھارت کا وجود کے درپہ ہے ۔بھارت میں مسلمانوں پر ظلم اور کشمیر میں غارت گردی موجودہ حالات میں بھی عندالطلب ہے اور خاص کر ہر روز کنٹرول لائن پر کشمیر میں ۔ہر روز بھاری اسلحے کا استعمال اور وزیر دفاع اور کمانڈز انچیف کی دھمکیاں کشمیر پر قبضہ کی۔کشمیر کے اندر ظلم و ستم اور شہادتیں اور مکمل کرفیو 6ماہ کے قریب پر دنیا خاموش تماشائی ۔بھارت کے سوامی نے مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگلا ہے کہ یہ فتنہ ہے خطرے کی گھنٹیاں ہیں ہمارے لیے ۔یاد رکھیں کوئی جنگ چاہے معیشت کے شعبہ سے ہو یا پھر جنگ و جدل کے قومی یکجہتی اور باہمی مشاورت کے بغیر جیتنا ممکن نہیں ہوتی اس کا تجزیہ 1965کی جنگ 1971کے سانحے اور 1947کے آزادی کے دوران سامنے رکھتے ہوئے کرسکتے ہیں۔World thinkers believe.War is too serious an affair to be left to Generals. ۔کررونا اہم موڑ پر دنیا کے حالات و معاملات میں اس کی پیش بندی اور پاکستان اور عوام کے مستقبل کے حوالہ سے Issueپر فکری عرق ریزی اور موثر عملی حکمت عملی کی ضرروت ہے کیا ہم واقعی اس کے لیے تیار ہیں ؟