آئی ایم ایف کے فنڈز کے اجراء کے بعد بھی معاشی حالات ابتر ہیں: سابق وزیر خزانہ

رہنما تحریک انصاف و سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے فنڈز کے اجراء کے بعد بھی معاشی حالات ابتر ہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں رہنما تحریک انصاف و سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے لکھا کہ آئی ایم ایف کے فنڈز کے اجراء کے بعد بھی معاشی حالات ابتر ہیں۔

With the economic conditions worsening even after the release of IMF funds, this govt is clueless how to fix the economy and reduce the crippling inflation. They only came to defang NAB to benefit themselves and reverse the electoral reforms. Only solution is early elections.