پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے میچوں میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کرنے والے اور لاہور قلندرز کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے جنوبی افریقی کرکٹر ڈیوڈ ویسے بھی پاکستان کی حمایت میں بول پڑے۔ڈیوڈ ویسے کے نام سے منسوب ایک جعلی اکاونٹ نے نیوزی لینڈ کی منسوخ کردہ سیریز کے حوالے سے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔بعد ازاں اس ٹوئٹ پر ردعمل دیتے ہوئے ڈیوڈ ویسے نے اپنے تصدیق شدہ اکاونٹ سے کہا کہ میں نے ہمیشہ پاکستان میں کرکٹ کو انجوائے کیا ہے اور وہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔انہوں نے مداحوں کو یہ یاد دہانی ضرور کروائی کہ پہلے والی ٹوئٹ ایک جعلی اکاونٹ سے کی گئی ہے تاہم ٹوئٹ میں سو فیصد سچی ہے۔

I have always enjoyed myself in Pakistan, the people are very welcoming and the security has never been an issue!! This tweet is however from a fake account!! https://t.co/RaRcGdfwNJ