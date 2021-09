نیوزی لینڈ سیریز منسوخی ' ہمیں پوری کہانی نہیں بتائی جارہی ، وسیم اکرم

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ میر ا خیال ہے کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے سیریز منسوخی سے متعلق ہمیں پوری کہانی نہیں بتائی جارہی ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک بیان میں وسیم اکرم نے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈکے فیصلے پر مایوسی ہوئی ہے، پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں ایونٹس کے لیے بہترین سیکیورٹی موجود ہے۔سابق کپتان نے مزید کہا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔

Extremely disappointed in NZ choice to abandon the #PAKvNZ tour. Pakistan has proven that our security measures for international games is of the highest order, making Pakistan one of the safest places in the world to play cricket today. I feel we are not hearing the whole story