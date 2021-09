زونگ فور جی ‘پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ فنڈ کے ای لانسنگ پروگرام کا آغاز

شیئر کریں:

اسلام آباد(کامرس ڈیسک)پاکستان کی نوجوان نسل کو تعلیم اور روزگار کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سرگرم ٹیلیکام سیکٹر کے معتبر ترین ادارے زونگ فور جی نے پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ فنڈ کے تعاون سے نوجوانوں کے لیے آن لائن کورس ''How to E-Lance'' کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کورس میں تربیت حاصل کرنے والے نوجوان عالمی سطح پرمعروف ترین آن لائن فری لانسنگ ویب سائٹس فائیور (Fiver) اور اپ ورک (Upwork) پر اپنے انفرادی ای لانسنگ کیریئر کا آغاز کر سکیں گے۔ اس کورس کے زریعے طلبا اور نوجوانوں کو آن لائن پروفائل بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ مزیدبہتر اندازمیں اپنا کام کسٹمرز کو دکھا سکیں اور مزیدبزنس حاصل کر سکیں۔زونگ فور جی کی جانب سے یہ اشتراک کمپنی کی جانب نیشنل ڈیجیٹل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سے چلائی جانیوالی مہم Lets Get Digital کا تسلسل ہے۔ زنگ فور جی کا موبائل صارفین کو کورس کی تکمیل کے لییمفت انٹریٹ سروس فراہم کی جائیگی۔ کورس کے شرکا کو تین ہفتوں پر محیط کورس میں ای لانسنگ سروسز کے حوالے سے جدت اور اعلی معیار کی حامل تربیت فراہمکی جائیگی۔ پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ کی جانب سے یہ کورس ای تیار (E-Tayyar) پروگام کا حصہ ہے جس کے ذریعے نوجوان نسل کو ڈیجیٹلائزیشن کی تیزی سے پھیلتی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے اور ڈیجیٹل سروسز و آمدنی کا زریعہ بنانے کے لیے ٹریننگ فراہم کی جاتی ہے۔ فری لانسنگ سروسز کی فراہمی کے حوالے سے پاکستان کو اس وقت عالمی سطح پر کلیدی حیثیت حاصل ہے اور اس ضمن میں جدت سے بھرپور لائحہ عمل اور ٹریننگ کے ذریعے ڈیجیٹل مارکیٹ میں مزید بہتر مقام حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ فنڈ کے ساتھ شراکت داری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے زونگ فور جی کے چیڑمین اور سی ای او وانگ ہوا (Wang Hua) کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے سرکردہ زونگ فور جی نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ورلڈ میں روزگار کے حصول میں ہر ممکن معاونت فراہم کر رہا ہے۔ پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ فنڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کو اہم اقدام قرار دیتے ہوئے وانگ ہوا کا کہنا تھا کہ ای کورس میں تربیت حاصل کرنے والے کرنے والے نوجوان آن لائن ڈیجیٹل سیکٹر میں باعزت روزگار حا صل کر سکیں گے۔پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ فنڈ کے سی ای او جواد خان کاکہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیزی سے مقبول ہوتی ڈیجیٹل سروسز کو زندگی کا اہم جزو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کی نوجوان نسل آن لائن سروسز فراہم کرکے اپنے زرائع آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتی ہیں۔ زونگ کے ساتھ پارٹنرشپ کوانتہائی حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے جواد خان کا کہنا تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ان کے ڈیجیٹل سفر کے آغاز کے لیے مطلوبہ ٹیکنیکل نالج اور ریسورز کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ زونگ فور جی اور پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ اس ہروگرام میں حصہ لینے والے 300 مستحق امیدواروں کو جدید ٹیبلٹس بھی فراہم کیے جائیں گے۔ یہ شراکت داری پاکستان میں آن لائن سروسز کی فراہمی میں خواتین کے کردار کے مزید فروغ میں بھی معاون ثابت ہو گی جنھیں سفر کے حوالے سے مختلف مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کورس کے ذریعے وہ گھر بیٹھے اپنے ڈیجیٹل کیریئر کا آغاز کر سکیں گی۔