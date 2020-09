حُسنِ کردار 

شیئر کریں:

بے داغ کردار اور عزتِ نفس انسانیت کا حسن ہے عزت نفس یعنی Self Respect اور بے داغ کردار کی قیمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اسے دولت و صحت سے بھی زیادہ اہم اور قیمتی گرداناگیا ہے۔ بقول شخصے:

"When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost."

آج پاکستانی عدالتوں احتساب کے اداروں ، تفتیشی محکموں کے سامنے کرپشن کے حوالے سے مقدمات میں ملوث’’عزت داروں‘‘ کی قطار لگی ہوئی ہے۔ قومی زندگی کا شائد ہی کوئی شعبہ ہو گا جس کے متعلقین الزام اور جرائم کی زد میں نہ ہوں۔ کسی پر الزام لگ جائے تو شرفا اسکے کلیئر ہونے تک سکون و چین سے نہیں بیٹھتے۔ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے ایک جرم میں سزا ملنے پر دوسرے الزام میں کیس پر عدالتوں یا احتساب کے اداروں کے سامنے پیش ہونیوالے وکٹری کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے رویے ان لوگوں کیلئے حوصلہ مندی کا باعث بنتے ہیں تو بدعنوانی کوعیب نہیں سمجھتے۔

ایک جج کو بھی ریلوے اپارٹمنٹ کے استعمال کی اجازت ہے۔ ایک دفعہ مجھے کراچی تک سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔قاصد بھی ساتھ تھا۔ واپسی پر ساتھیوں سے گفتگو کے دوران سفر کے بارے اور قاصد کے ساتھ جانے کی بات ہوئی تو بتایا گیا کہ اپارٹمنٹ میںسفر کرنا آپ کا استحقاق ہے ، قاصد کا نہیں۔ میں نے اسی وقت قاصد کے اخراجات ادا کر کے رسید حاصل کر لی۔ یہ معمولی سی انجانے کی لغزش بڑے مسائل کا سبب بن سکتی تھی۔ ایک مرتبہ بیرون ملک سے واپسی پر براستہ دبئی آنا ہوا تو آڈٹ میں نشان دہی کی گئی کہ براہِ راست پرواز کا کرایہ کم تھا لہٰذا براستہ دبئی جو کرایہ ادا کیا گیا اس کی ادائیگی ریاست کے نہیں میرے ذمے ہے۔ میں نے بلاحیل و حجت ادائیگی کر کے رسید حاصل کر لی۔ لاہور میں گھر تعمیر ہو چکا تھا مگر منتقلی نہیں ہوئی تھی البتہ دیکھ بھال ایک ملازم کے ذمہ تھی۔ ایک ماہ بجلی کا بل چالیس ہزار روپے آ گیا۔ ایک بلب کا اتنا بل عام شہری کو جاں بلب کرنے کیلئے کافی ہے۔ ایک سائل کی حیثیت سے محکمہ بجلی کے متعلقہ حکام سے بات کی تو ان کی طرف سے معاملہ دیکھنے اور سیٹل کرنے کا یقین دلایا گیا۔ اگلے دن انکی طرف سے کہا گیا کہ میٹر ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے انکے کہنے پرخود جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ہمارے میٹر سے پڑوس کے زیر تعمیر مکان میں بجلی چوری ہوتی رہی ہے۔ میں نے کسی بھی قسم کا عذر پیش کرنے اور بحث و مباحثے میں پڑے بغیر بل ادا کر دیا۔

ایسی بے شمار لغزشیں لوگوں سے نادانستہ ہو جاتی ہیں مگر شمار قطار میں نہ آنیوالی جائیداد ، کاروبار اور بنک بیلنس نادانستہ نہیں سوچ سمجھ کر ایک پلاننگ کے ذریعے ہی بنتے ہیں۔ اگر یہ جائز ذرائع اور طریقہ سے بنائے گئے ہیں تو خیر و برکت ہے۔ اگر دوسرے ذرائع اور طریقے استعمال ہوئے ہیں تو یہ ظلم ہے اور کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہے کسی کا تو گلا کاٹا گیاہوگا۔ مثال کے طور پر ایک افسر نے ایک سو کروڑ کی بدعنوانی کی۔ یہ ایک سو کروڑ اگر ایک جیب میں نہ جاتے تو کہیں تو استعمال ہونے تھے۔ کسی تعلیمی ادارے ، صحت یا کسی اور فلاحی و رفاہی کام میں استعمال ہوتے۔ ایک ایک ارب روپے اِدھر اُدھر کرنیوالوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ لاتعداد لوگ کرپشن کے الزامات کی زد میں ہیں جس نے معمولی سی بھی کرپشن کی ہے الزامات ثابت کرنے کے اصرار کے بجائے وہ کچھ لوٹا دے جس کا ملزم قرار دیا گیا ہے اس سے وقار میں اضافہ ہو گا۔ سیاست اپنی جگہ مگر اِس دنیا میں ایسی دولت سے دستبردار ہونا آسان ہے جس پر استحقاق نہیں مگر ایک اور دنیا بھی ہے جو ابدی اور دائمی ہے،وہاں حساب ہوگا اور جواب نہیں بن پڑے گا۔آج جس طرح احتساب کیلئے اداروں کی کمٹمنٹ نظر آتی ہے کرپٹ لوگ معاملات کو ٹال توسکتے ہیں اورٹال بھی رہے ہیں مگر مفر ناممکن ہے کب تک چھپتے پھریں گے۔کرپشن کے ناسور کی زد پر ہم آج نہیں آئے مجھے یاد آرہا ہے:

قیامِ پاکستان کے بعد ہم لوگ بٹالہ سے مملکت خداد میں آگئے تھے اور پہلا پڑاؤ کراچی میں تھا پھر کراچی سے ہم لاہور منتقل ہو گئے، پنجاب اسمبلی کے پہلو میں‘ نیا نیا پاکستان بنا تھا۔ لوگوں کا جذبہ حب الوطنی اور یک جہتی عروج پر تھا، وطن کی زمین ان کیلئے جنت کی مانند تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ خواب بکھرنے لگے۔ اقربا پروری، کرپشن، لوٹ مار اور موقع پرستی کا دور شروع ہوا، میرے بھائی اورنگ زیب خان نظریاتی آدمی تھے۔ وہ اسلامی جمہوری پاکستان کا خواب لیکر یہاں آئے تھے اس لیے ان کا جوش ماند پڑ گیا، اور وہ سیاست سے الگ ہو کر فرنیچر کی ایک دکان بنا کر بیٹھ گئے۔ لاہور میں ریجنٹ سینما کے سامنے فرنیچر مارکیٹ میں انکی دکان تھی، ریکی برادرز کے نام سے۔ انہوں نے مجھے بھی اس دکان پر لا بٹھایا مگر میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اپنی تعلیم بھی مکمل کرنا تھی اس لیے چند ہی دنوں بعد میں نے فرنیچر کی دکان کو خیرباد کہہ دیا، البتہ میرے دوسرے بھائی ظہور صاحب وہاں موجود رہے اور اورنگ زیب صاحب کے ساتھ شریک کار رہے۔اللہ نے مجھے بڑی عزت دی اسکے بعد پاکستان نے جو دیا اس کابھی حق ادا نہیں ہوسکتا۔اپنی حد تک اسے جس حد تک ممکن تھا آگے لے جانے کی جدوجہد ضرور کی۔اللہ وطن عزیز کو محفوظ و سلامت رکھے اسی کی سلامتی کیساتھ ہماری سلامتی ہے۔ہماری شان و شکوہ اور وقار اسی کے دم قدم سے ہے۔میری زندگی کے تمام واقعات بحیثیت وکیل، جج ، فیڈرل لاء سیکرٹری، چیف جسٹس پاکستان ،قائم مقام صدرِ پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر تفصیل کے ساتھ زیرِ اشاعت اپنی سوانح عمری ’’ارشاد نامہ‘‘ میں تحریر ہیں جوانشاء اللہ اکتوبر 2020ء تک مارکیٹ میں آجائیگی۔

’’ارشاد نامہ‘‘ کا ایک اور فکر انگیز پہلویہ ہے کہ اپنی عملی زندگی کے حوالوں سے بتایا گیاہے کہ وکیل اور جج کو کیسا ہونا چاہئیے؟ میراعجیب الطبع وکیلوں اور مشتعل مزاج ججوں سے واسطہ پڑتا رہالیکن خداداد فطری خوش مزاجی ،برد باری اور معاملہ فہمی سے سُرخ رو ہوتا رہا۔ مثلاً ایسا بھی ہوا کہ جج نے سٹے نہ دینے کی قسم کھا رکھی تھی لیکن میں خداداد صلاحیتوں اور کاز سے اخلاص کی بدولت حکم امتناعی لے کر اُٹھا۔