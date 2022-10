آئی ایم ایف امداد اور ملکی معیشت !

شیئر کریں:

تقسیم سے قبل جب ہندوئوں کی نرینہ اولاد کی ’’جھنڈ‘‘ اتاری جاتی تھی تو خوشی کے اس موقعہ پر وہ گلی محلے کے بچوں میں شیرنی بانٹتے تھے۔ یہ مٹھائی گُڑ کے شیرے میں مکئی کے بُھنے ہوئے دانوں کو بھگو کر بنائی جاتی تھی۔ انہیں مقامی زبان میں ’’پُھلڑے‘‘ کہا جاتا ہے۔ نوزائیدہ کے گھر کے باہر جمع ہو کر کورس کے انداز میں گاتے تھے۔ ’’چکی تھلے کانا جیوے کاکے دا نانا‘ کاکا پُھلڑے چبوا‘‘سکول میں ہمارے ماسٹر شرف دین تاسف بھرے لہجے میں کہتے ۔’’ہندو بنیا بڑا چالاک ہے۔ ساری رات ان معصوم بچوں سے بھونکواتا ہے اور صبح دم مٹھی بھر پُھلڑے انکی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔‘‘ ماسٹر جی بڑے ہردلعزیز مدرس تھے اب جبکہ رخشِ عمر سرپٹ دوڑتا ہوا زیست کی حتمی منازل کی طرف بڑھ رہا ہے تو بھی میں انہیں بھول نہیں پایا۔ میں نے اپنی زیر طبع سوانعمری ’’شاہ داستان‘‘ میں ان کا تفصیلی تعارف کرایا ہے۔ (آجکل کتاب کی قسطیں ملک کے سب سے موقر جریدے بیاض میں ایک تسلسل کیساتھ چھپ رہی ہیں) ماسٹر جی ہمیں اردو پڑھاتے تھے۔ شعر و شاعری کے رسیا تھے۔ غالب کے ’’شعر بیٹھا ہے جو کہ سایہ دیوار یار میں۔ فرماں روائے ’’کشور ہندوستان ہے‘‘۔ کا ترجمہ کرتے ہوئے بولے۔ ’’ہر شخص کے اندر بھی ایک جہان آباد ہوتا ہے جس شخص کو محبوب کا قرب حاصل ہو جائے وہ اقلیم دل کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ عرض کیا۔ ’’شعر کا یہ مطلب نہیں جو آپ نے بیان کیا ہے۔ چچا بڑے منقسم مزاج انسان تھے۔ سہرا لکھنے پر شاہ اور استاد شاہ کے ہاتھوں جو انکی درگت بنی وہ اسے بھول نہ پائے! ذوق کو تو معذرت نامے میں ’’روسیاہ‘‘ کہہ کر حساب برابر کر دیا لیکن معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اس وقت مہر لب رہے اور پھر موقعہ آنے پر کہہ دیا۔ یہ کس قسم کا بادشاہ ہے جو غدر کے وقت انگریز سے مقابلہ کرنے کی بجائے محل کی لونڈیوں کی گود میں چھپتا پھرتا ہے۔ بزدل کہیں کا۔ ماسٹر جی ہنس کر کہتے۔ ’’تمہاری کھوپڑی اُلٹی ہے! پتہ نہیں اس قسم کے فاسد خیالات تمہارے ذہن میں کیسے آ جاتے ہیں۔‘‘

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ او لعیم

تو نے وہ گنج ہائے گرانما یہ کیا کیے

یہ بھولا بسرا واقعہ ہمیں اس لیے یاد آیا ہے کہ چند روز قبل میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ معمولی سی امداد کے بدلے آئی ایم ایف والے ناک رگڑواتے ہیں۔ منتیں ترلے کرواتے ہیں۔ تب جا کر کچھ ڈالر ہماری جھوٹی میں ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے انگریزی زبان کا ایک محاورہ کہا تھا جو مقتضائے حال ہونے کے باوصف پسند نہیں کیا گیا تھا۔ (BEGGERS ARE NOT THE CHOOSERS) اسی بیان کو اگر اس پیرائے میں بیان کرتے تو شاید سماعت پر اتنا گراں نہ گزرتا۔

HE WHO PAYS THE PIPER HAS ALSO THE RIGHT TO CALL FOR THE TUNE

دراصل آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر تنقید کرتے ہوئے ہم ایک بنیادی بات بھول جاتے ہیں۔ یہ ادارہ امداد نہیں بلکہ قرض دیتا ہے۔ قرض دینے والے کو اس کی ادائیگی کی فکر بھی دامنگیر ہوتی ہے۔ مقروض مقررہ مدت میں اس کی ادائیگی کیونکر کر پائے گا۔ ان کی نظر مقروض ملک کی کارکردگی اور وسائل پر ہوتی ہے۔ ان کا زور ٹیکس کے دائرے کو وسیع کرنے اور ’’سبسڈیز‘‘ واپس لینے پر ہوتا ہے۔ یہ بڑے زیرک اور کائیاں لوگ ہیں۔ ایشیائی ممالک بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں کی نفسیات سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے حکمران لمحہِ موجود پر یقین رکھتے ہیں۔ ’’ڈنگ ٹپائو‘‘ قسم کی۔ معاشی پالیسیاں بناتے ہیں۔ ان کا مطع نظر ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کو استحکام اور طوالت دینا ہوتا ہے۔ جب جانا ٹھہر جاتا ہے تو پھر آنے والے کیلئے معاشی گڑھے کھود جاتے ہیں۔

(TIME BOMB -- SCORCHED EARTH POLICY)

آنے والا کچھ کر نہیں پاتا۔ اپنے پیشرئوں کی ’’ناجوازیوں‘‘ کا رونا روتے روتے وقت پورا کر جاتا ہے۔ بالفرض آئی ایم ایف قرض دینے سے قبل بجلی، گیس اور تیل کی قیمتیں بڑھانے کا نہ کہتی تو کیا ہوتا؟ پھر بھی یہی ہونا تھا۔ بصورت دیگر ڈالر تین سو کا ہندسہ عبور کر چکا ہوتا۔ خزانے میں تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہ ہوتی۔ سو روپے کا تیل خرید کر پچاس میں تو نہیں بیچا جا سکتا! پچاس روپے فی یونٹ بجلی بنا کر پچیس روپے میں تو نہیں دی جاسکتی۔ یہی حال دیگر اجناس کا ہے۔ گندم باہر سے آٹھ ہزار روپے فی من خریدی جا رہی ہے۔ خوردنی تیل، دالیں ، دوائیں ، درآمدی بل کی ایک طویل فہرست ہے۔ حکومت جس معاشی صورتِ حال سے دوچار ہے ، اسے فارسی زبان کے محاورے کے مطابق ’’نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن‘‘ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ حکومت ، سابقہ حکمران یا مجبوری حالات؟ یہ درست ہے کہ ’’پینڈیمک‘‘ کی وجہ سے ساری دُنیا کی معیشت کو دھچکا لگا ہے۔ دو سال تک کاروباری سرگرمیاں عملاً معطل رہی ہیں۔ رہی سہی کسر روس یوکرائن جنگ نے نکال دی ہے۔ مغربی طاقتیں بالخصوص امریکہ جلتی پر تیل ڈال رہی ہیں۔ ان معروضی حالات میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ حکومت میں آ کر سب ٹھیک کر لے گا تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔