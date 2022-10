شیخ رشیدنے لال حویلی خالی کرنے کا حکم عدالت میں چیلنج کردیا 

شیئر کریں:

راولپنڈی(جنرل رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی خورشید عالم بھٹی نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی ملکیتی جائیداد میں لال حویلی سمیت 7یونٹس پرسابق وفاقی وزیرو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمداور ان کے بھائی کوبے دخلی کے نوٹس جاری کرنے کے خلاف درخواست پر ڈائریکٹر متروکہ وقف املاک کو نوٹس جاری کر تے ہوئے آج منگل مکمل ریکارڈ سمیت عدالت طلب کر لیا ہے عدالت نے متروکہ وقف املاک کوحکم دیا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف مزیدکوئی کاروائی نہ کی جائے شیخ رشید نے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ لال حویلی کئی دہائیوں سے ان کی ملکیت ہے جبکہ ان کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مجاز عدالت میں پہلے ہی مقدمہ زیر سماعت ہے اور اس کی آئندہ تاریخ 24 اکتوبر مقرر ہے اس کے باوجود غیر قانونی نوٹس بھیجا گیایاد رہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر متروکہ وقف املاک کی جانب سے شیخ رشید کے بھائی شیخ صدیق کو13اکتوبر کو جاری بے دخلی کے نوٹس نمبر ETP/RWP/(735/)میں کہا گیا تھاکہ آپ کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا جس کی آپ نے خود تعمیل بھی کی لیکن آپ حاضر نہیں ہوئے نہ ہی بقایا جات ادا کئے جس وجہ سے آپ بے دخل ہو گئے ہیں آپ متروکہ وقف ایکٹ1975کی شق 25 کے تحت نوٹس وصولی کے 7دن کے اندرآپ جائیداد نمبرD-158موسومہ مندر واقع بوہڑ بازارکو خالی کر دیں اگر آپ نے از خود یہ جائیداد خالی نہ کی تو ادارہ For The Managemrnt And Disposal Of Evacuee Trust Properties Act 1975کی سیکشن 25کی سب سیکشن XIIIکے تحت پولیس کے ذریعے یہ جائیداد خالی کرائے گااسی طرح ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے14اکتوبر کو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا تھا کہ مختلف لوگ ضلع راولپنڈی میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی املاک اور اراضی پر غیر قانونی قابض ہیں لہٰذا متعلقہ پولیس کو ہدائیت کی جائے کہ یہ املاک خالی کرانے کے لئے 19اکتوبر کو پولیس نفری فراہم کی جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے ۔