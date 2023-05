سربراہ پاک فضائیہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات,باہمی دلچسپی کے امور  پر تبادلہ خیال

اسلام آباد: سربراہ پاک فضائیہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب حماد عبید الزابی نے ملاقات کی۔ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق جناب حماد عبید الزابی نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران سربراہ پاک فضائیہ نے پی اے ایف کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے اپنے وژن کا اظہار کیا۔سربراہ پاک فضائیہ کی جانب سے اتحادی ممالک سے سمارٹ ٹیکنالوجیز کے حصول، انفراسٹرکچر کی توسیع اور آپریشنل و تربیتی شعبوں کی ازسرنو تشکیل کے مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

18 May, 2023: The Ambassador of United Arab Emirates, H.E. Mr. Hamad Obaid Al-Zaabi, called on Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force in his office today. https://t.co/pDvlqIWeqR