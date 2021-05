فلسطینی بچوں کو جنگ کی وحشت سے بچایا جائے، عدنان صدیقی

نامور اداکار عدنان صدیقی فلسطین کی 10 سالہ بچی کی فریاد پر دل گرفتہ ہوگئے۔ عدنان صدیقی نے 10 سالہ بچی کے ویڈیو پیغام کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ فلسطینی بچوں کو ان کے بچپن میں ہی شناخت دیں۔عدنان صدیقی نے لکھا کہ ان کے مستقبل کو گولیوں کا نشانہ بننے سے بچائیں۔ فلسطین کے بچوں کو جنگ کی وحشت سے بچائیں۔

Save their childhood from getting scarred beyond recognition. Save their future from falling down to bullets. Save the children of Palestine from the horrors of war. Raise your voice for them. #standwithpalestine pic.twitter.com/XcBhLN4V0n