پاکستان سے یوکرین کے لوگوں کیلئے امداد پولینڈ پہنچ گئی

اسلام آباد: یوکرین کے لوگوں کیلئے پاکستانی انسانی امداد پولینڈ پہنچ گئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی ایمبیسی پولینڈ کی جانب سے 9 ٹن سے زائد ایمرجنسی ادویات، الیکٹرو میڈیکل آلات، راشن اور موسم سرما کے بستر پولش سرکاری ایجنسی کے حوالے کیے گئے۔

Second C-130 carrying humanitarian assistance for Ukraine has arrived at Lublin Airport, Poland. Pakistan Embassy in Poland is handing over relief cargo to Polish Government Strategic Reserve Agency.@ForeignOfficePk @FMPublicDiploPK @OfficialDGISPR pic.twitter.com/jPnPhdVDZV