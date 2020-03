گاہے گاہے باز خواں آں قصۂ پارینہ ر ا قسط 1 2

شیئر کریں:

ایڈولف ہٹلر کی سربراہی میں جرمن قوم وحشیانہ پن اور بربریت کے سمندر میں ڈوب گئی جس سے یہ 1945 میں ہی اُبھر سکی۔جرمن نازٰیوں کا بنیادی وصف اور خواہش یہ تھی کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے-محض تشدد کی خواہش ہی نہیں بلکہ غیر محدود تشدد کی خواہش اورآج امریکن ملٹری دیوتا کے پجاریوں کے ہاں بھی اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے موت اور بربادی کی کوئی حد نہیں ہے۔صرف یہی ایک وجہ کافی ہے کہ انہیں بھی بلا تردد ’’نازی‘‘ ہی کہا جائے۔کیا یہ وہ لیڈرز ہیں جنہیں امریکن عوام واقعی چاہتے ہیں؟یہ ناپ تول کے ماہر، انتہائی سرد مہر، نسل پرست اور کرائے کے قاتل؟کیا امریکیوں کی واقعی یہ خواہش ہے کہ ایسے لوگ اُن کی نمائندگی کریں؟جی ہاں شاید ایسا ہی ہے!کئی دہائیوں سے تشدد،موت اور بربادی کی پرستش موجودہ زمانے میںامریکن معاشرے کی بنیادی خصوصیت بن چکی ہے۔یہ بات ان کے ٹی وی شوز ،ان کے وڈیو گیمز اور ان کی ہالی وُد میں پروڈیوس کردہ فلموںسے ہویدا ہے۔امریکہ سیارہِ ارض پر ہر لحاظ سے ملٹری اور پولیس کے سازو سامان ، تباہ کُن اور مہلک ہتھیاروں ، موت اور بربادی کی مشینوں کا بنانے اور بیچنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ نظرِ غائر سے دیکھا جائے تو یہ ایک بیمار معاشرہ ہے۔معاملات کی یہ صورت اس لیے نہیں ہو گئی ہے کہ امریکہ کے لوگ بنیادی طور پر متشدد اور نفسیاتی مریض ہیں۔جیسا کہ تمام سماجی معاملات میں پایا جاتا ہے۔ تاریخی عوامل بہت گنجلک ہیں۔تاہم ان میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ میں کارپوریٹ سرمایہ داری نظام کا غلبہ ہے ۔جو دوسری تمام متعلقہ چیزوں پرشیئر ہولڈر کے منافع کو بڑھاوا اور ترجیح دیتا ہے اور جو ایسے سماجی عوامل کو تخلیق کرتا ہے جہاں حکومت اور سیاسی لیڈر شپ میں خبیث انسان بے پناہ طاقت اور اثر حاصل کر لیتے ہیں۔ تاہم امریکی عوام‘ حکومت اوراپنے سیاسی زعماء پر اعتماد کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔اگرچہ ایسے لوگ بھی ہمیشہ موجود رہے ہیں جو سیاست دانوں میںموجود قبیح افراد کی کرپشن کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ اعتما دجزوی طور پر اسکول کے بچوں میں جبری اصول کے طور پر سمویا جاتا ہے ۔ جزوی طور پر یوں کہ ان کی حکومتوں کی بنیاد جمہوریہ کے اصولوں ، آزادی اور مسرت پر رکھی گئی تھی۔ لیکن اب اس اعتماد کے ساتھ دغا ہو چکا ہے۔ جب بُرے انسان قوم کے رہنما بن جاتے ہیں تو کرپشن معاشرے کو نچوڑنا شروع کر دیتی ہے اور ہر سطح پر بیمار کر دیتی ہے۔جنگِ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد، اور جزوی طور پر سابق نازی ایجنسیوں(Gestapo, SS Wehrmacht ) گیسٹاپو، ایس ایس اور وہرماخٹ کے امریکن’’ سیکیورٹی اور جاسوسی‘‘ ایجنسیوں میں انجذاب کی وجہ سے ،ریاستہائے متحدہ امریکہ کا سارے کا سارا سیاسی ڈھانچہ بدی سے متاثر ہو چکا ہے(ملاحظہ ہو)so many former Nazis۔ویسے تو غیر معمولی اخلاقی معیاری قد کاٹھ کے لوگ بھی تھے ، مثلاً، سپریم کورٹ جسٹس William J. Brennan Jr.یو ایس سینیٹر George Mitchell , اور صدرJohn F. Kennedy (جس کے1963 میں قتل ، جس میں اغلباًCIA ملوث تھی کہ کوشش کرے کہ اس قتل کو ایسے ا سٹیج کیا جائے کہ الزام کاسٹروؔ پر لگے تاکہ کیوبا پر حملے کا جواز مہیا ہو سکے)۔FBI ، مافیا، ملٹری انٹیلی جنس، اسرائیل کے امریکی مدد گار اور مستقبل کے دو عدد یو ایس صدور ،نکسنؔ اور بُش سینئرؔ کی شکل میں امریکہ کی تاریخ کی وہ پہلی بغاوت تھی جس میں حکومت کا تختہ اُلٹنے کی سازش کی گئی، دوسری بغاوت جارج ڈبلیو بُشؔ نے کی تھی جو2000 میں شروع ہوئی اور آج تک ’’دہشت گردی کے خلاف‘‘ جنگ کی صورت میںجاری ہے۔(ملاحظہ ہو)2000 usurpation of the Presidencyتاہم کرپٹ لوگ بھی موجود تھے جیسے سپریم کورٹ جسٹسز (Rehnquist and Scalia )،قدامت پرست ،چیختا چنگھاڑتا نسل پرست امریکی سینیٹر(Jesse Holms )، ایک transventite ایف بی آئی کا سربراہ جسے منظم جُرم سے چشم پوشی پر بلیک میل کیا گیا(J. Edgar Hoover )، ’ صدرنکسن( scumbag President a ) جس کے جا نشین غداروں کا ایک سلسلہ چلا جنہوں نے امریکی آئین کی بے حُرمتی کی(ریگنؔ، بُش سینئرؔ اوربُش جونئیرؔ) مع منتخب اور غیر منتخب سرکاری اہلکاروں کے ایک جتھے کے( جن میں ہر سطح کے جج بھی شامل تھے) جن کی ترجیح صرف اپنی طاقت، گٹھائی گیری اور مادی دولت تھی،جو ہمیشہ اندرونی اور بیرونی قتل و غارت گری کی پالیسیوں پر آمادہ رہے اور تا دمِ تحریر ہیں( جن کا نشانہ مظلوم و مقہور غیر گورے غیر ملکی اور ملکی امریکی بنتے رہے)بشرطیکہ ان مظالم سے اُنہیں کچھ یافت ہوتی رہے ۔لیکن ہمیں صرف لیڈروں اور سرکاری اہل کاروں کو ہی الزام نہیں دینا چاہئیے گو وہ کرپٹ اور بعض موقعوں پر خبیث ہی ہوں ۔ بنیادی طور پر صرف حکومت ہی خرابی کی ذمہ دار نہیں ہوتی،عوام خود بھی اُس اخلاقی احساس سے بے بہرہ ہوتے ہیں جو حکومت کو گراوٹ اور خرابی سے باز رکھ سکیں اور جن سے بجا طور پر اس اخلاقی جرأت کی توقع رکھی جانی چاہیئے۔بہت سے امریکیوں نے پوری طرح یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ CIA اور اُس کا گینگ( جتھہ) دنیا بھرمیںقتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں ، لیکن ایسے امریکیوں کو توستا پٹرول، کافی، پھل اور ٹینس شوز ملتے رہنے چاہئیں،وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی بڑی بات ہے ۔۔۔۔ بہت سے اوپر کے طبقات کے لوگ اس خیال میں ہیں کہ CIA, FBI اور نیشنل سیکیورٹی وہ عظیم ادارے ہیں جو امریکہ کی گاڑی کو استوار رکھے ہوئے ہیںیہ وہ لوگ ہیں جو اپنے طریق زندگی کی خوش خرامی کے لیے خون آشامی اور دوسروں کا حق مارنے کو روا سمجھتے ہیں ۔ ان میں سے اکثر صاحبانِ عقل و دانش ، آگے چل کر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جن سے بعد میں انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ تو غَلَط جوتا غَلَطَ پیر پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ بہر طوران کو یہ احساس اور تجربہ ہو جائے گا کہ غلاموں کی طرح جینا کیا ہوتا ہے، صرف جینا ‘جب کہ ان کے آقا عیش کر رہے ہیں۔ Wade Frazier: Investigating Possible Conspiracies حقیقتاً خود جمہوریت ہی غَلَط اصول پر قائم ہے کہ ہر بالغ فرد کو(خواہ وہ کتنا ہی احمق کیوں نہ ہو) ووٹ کا حق ملنا چاہئیے۔ اس اصول میں ایک بنیادی خرابی یہ بھی ہے کہ اس کے تحت جمہوریت ، خواہی نخواہی، استبدادی قوت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔the tyrany of the majority جیسا کہ دو ڈھائی سو برس پہلے A. F. Tyler نے نوٹ کیا تھا کہ جمہوریت بالآخر کسی بھی قوم کی مالی کرپشن تک جا پہنچتی ہے، کیوں کہ ووٹرز(بالخصوص وہ جو احمق بھی ہوتے ہیں اورصرف اپنی ذات میں دلچسپی رکھتے ہیں)جلد یا بدیر یہ جان لیتے ہیں کہ وہ دراصل اُس قومی خزانے سے داد و دہش کے طلبگار ہوچکے ہیں جس کا کوئی بھی سیاست دان اُنہیں بخشنے کا وعدہ کرے۔ اُس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، خواہ کم سے کم ہی سہی،تا کہ وہ پھر سے منتخب ہو جائیں،اُس سیاست دان کو حکومتی دولت کسی بھی ممکنہ طریقے سے حاصل کرنا ہوتی ہے، جو امریکہ کے معاملے میںبنیادی طور پر تیسری دنیا اورکُرّۂ ارض کے معاشی وسائل کے استحصال سے حاصل ہوتی ہے۔ امریکی سیاست دان اس لیے بھی ہر طرح سے آفس میں رہنا چاہتاہے کہ وہ ساتھی سیاست دانوں کے ساتھ مل کر باقی دنیا کی دولت کو چوری کر سکے تاکہ وہ نسبتاً آسودہ حال مڈل کلاس امریکن ووٹروں ،خواہ وہ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن، کے طریقِ زندگی کو مالی مدد فراہم کر سکے۔جارج ڈبلیو بُشؔکی ’’دہشت گردی کے خلاف جنگ‘‘ کی مہم دراصل دہشت گردی کے خلاف نہیں تھی(اور نہ ہے)، بل کہ تمام دنیا کے تمام معاشی وسائل کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہے تا کہ اس عالمی ڈاکہ سسٹم کو چالو رکھے۔اگر عالمی وسائل کا یہ سرمایہ دارانہ مسلسل استحصال نہیں رہے گا توامریکہ کا سماجی اورمالی سسٹم ڈھے جائے گا۔لیکن اگر یہ سسٹم یوں ہی جاری رہا تو ہم سب عالمی استبداد و جبر کا شکار ہو جائیں گے ۔اور اگر یہ پچاس بلین ٹن تیل کیسپین بیسن سے (اور اتنا ہی تیل دیگر ذرائع کے پہلے ہی سے استحصال سے) ملنا ، صاف ہونا اور جلناجاری رہے گا تو ہم سب معاشی موت مر جائیں گے۔ اس سے ضمناً ،ناقابلِ واپسی فضائی حرارت کے بڑھ جانے کا خطرہ بھی ہو گا۔(جاری ہے)