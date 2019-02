پنجاب کا بجٹ ایک نظر میں

شیئر کریں:

لاہور (رپورٹنگ ٹیم) ٭صوبائی وزیر خزانہ مجتبی ٰ شجاع الرحمن نے پنجاب اسمبلی میں عوام دوست ،متوازن اور ترقیاتی بجٹ پیش کیا ۔ ٭ 2013-14 ءمیں جاریہ اخراجات کا کل تخمینہ 607 ارب 56 کروڑ 93 لاکھ روپے اور ترقیاتی اخراجات کا کل تخمینہ 290ارب روپے ہے۔ ٭ 2013-14 ءجاری اخراجات کے تحت پی ایف سی ایوارڈ کے تحت مقامی حکومتوں کو دیئے جانے والے فنڈز کا تخمینہ 239ارب روپے ، پبلک آرڈر اینڈ سیفٹی کے لئے 93ارب 71کروڑ روپے، جنرل ایڈمنسٹریشن کے لئے 101ارب 6کروڑ روپے، صوبائی اور ضلعی سطح پر شعبہ تعلیم کے لئے 210ارب روپے، صوبائی اور ضلعی سطح پر صحت کے شعبہ کے لئے 82ارب روپے ، صوبائی سطح پر محکمہ زراعت کے لئے 13ارب روپے اور عوام کے لئے سبسڈی کی مد میں 36ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے- ٭ 2013-14 ءکے ترقیاتی بجٹ میں سماجی شعبہ کے لئے 90ارب79کروڑ روپے، انفراسٹرکچر کے لئے 90ارب 71کروڑ روپے، پیداواری شعبہ جات کے لئے 11ارب 9کروڑ روپے، سپیشل پروگرام کے لئے 24ارب 84کروڑ روپے اور دیگر ترقیاتی ترجیحات کے لئے 50ارب روپے رکھے گئے ہیں-٭ توانائی شعبے میں مختلف منصوبوں کے لئے آئندہ مالی کے ترقیاتی بجٹ میں20ارب 43کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویزپیش کی گئی ہے- ٭آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں جنوبی پنجاب کے مختلف منصوبوں کے لئے93ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے جو کہ کل ترقیاتی بجٹ کا 32فیصد ہے جنوبی پنجاب کی آبادی پنجاب کی کل آبادی کا 31فیصد ہے-٭ 2013-14 ءمیںطالب علموں کو لیپ ٹاپ کی فراہمی کے لئے ایک ارب روپے کی رقم مختص کئے جانے کی تجویز ہے- ٭چھوٹے کاشتکاروں کو بائیوگیس اور شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویلوں کی فراہمی کے لئے آئندہ مالی سال کے میزانیہ میں7ارب 50کروڑ روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے-٭2013-14 ءمیں مجموعی طور پر زراعت کے شعبہ کی ترقی کے لئے بجٹ میں5ارب 50کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جارہی ہے-٭ 2013-14 ءمیں محکمہ آبپاشی کے ترقیاتی کاموں کے لئے 22ارب 40کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے-٭کفایت شعاری کی پالیسی کے تحت آئندہ مالی سال میں بھی وزیراعلی آفس کے بجٹ میں گزشتہ سال کے تخمینہ جات کی نسبت 30فیصد کمی کردی گئی ہے، باقی محکموں کے Non-Salary اخراجات میںمالی سال 2013-14 ءکے تخمینہ جات پر 15فیصد کم خرچ کیا جائے گا-٭ سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگادی گئی ہے ، صوبائی وزراءکو سرکاری گھروں کے لئے دی جانے والی فرنیشنگ گرانٹ کو ختم کردیا گیا ہے اسی طرح صوبائی وزراءکی صوابدیدی گرانٹس کو بھی ختم کردیا گیا ہے- ٭ خود روزگار سکیم کو آئندہ مالی سال میں جاری رکھنے کے لئے حکومت پنجاب نے 3ارب روپے کی رقم مختص کی ہے- ٭انٹرن شپ پروگرام کو آئندہ مالی سال میں جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لئے ایک ارب 50کروڑ روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اس پروگرام میں خواتین کو پچاس فیصد نمائندگی دی جائے گی- ٭عام آدمی کو مناسب قیمت پر آٹا فراہم کرنے کے لئے حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 28ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے- ٭رمضان المبارک کے دوران عوام کو اشیائے خوردونوش ارزاں نرخوں پر فراہم کرنے کے لئے آئندہ مالی سال میں 5ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے- ٭عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لئے آئندہ مالی سال میں 3ارب روپے کی رقم بطور سبسڈی مختص کرنے کی تجویز ہے- ٭ہیلتھ انشورنس کارڈ سکیم کے منصوبے کے تحت بجٹ میں4ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جارہی ہے- ٭آشیانہ ہا¶سنگ سکیم کے تحت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3ارب روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے- ٭دانش سکولوں کے قیام کے لئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3ارب روپے مختص کئے گئے ہیں جس سے 6نئے دانش سکول تعمیر کئے جائیں گے- ٭پنجاب ایجوکیشنل انڈوومنٹ فنڈ کے لئے آئندہ مالی سال میں مزید 2ارب روپے کی رقم مختص کی جارہی ہے-٭ ” چیف منسٹر اجالا پروگرام “ کے تحت آئندہ مالی سال میں ایک ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے- ٭آئندہ مالی سال میں خصوصی طور پر دیہی علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لئے 10ارب 87کروڑ روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے-٭ہسپتالوں میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لئے مالی سال 2013-14 ءکے ترقیاتی پروگرام میں صحت کے شعبہ میں 17ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے- ٭ 2013-14 ءمیں جنوبی پنجاب میں صحت عامہ کے مختلف منصوبوں کی تکمیل کے لئے ایک ارب 48کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے- ٭حکومت پنجاب نوزائیدہ بچوں کے لئے بلاتعطل طبی خدمات کی فراہمی کے لئے 2ارب کی لاگت سے ایک پروگرام Integrated Reproductive Maternal New Born and Child Health and Nutrition Programme پنجاب کے تمام اضلاع میں شروع کرے گی- ٭آئندہ مالی سال 2013-14 ءکے ترقیاتی بجٹ میں شاہرات کی تعمیر و توسیع کے لئے 29ارب 22کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے- ٭مالی سال 2013-14 ءمیں موٹر وے کے ساتھ ایک اکنامک زون/صنعتی شہر قائم کرنے کی بھی تجویز ہے جس کے لئے 3ارب روپے مختص کئے جارہے ہیں- ٭ فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی اور گوجرانوالہ کے شہروں کو صوبائی دارالحکومت کے ہم پلہ لانے کے لئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں10ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے- ٭عدلیہ کو بہترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لئے آئندہ مالی سال کے میزانیہ میں ایک ارب 71کروڑ روپے مختص کئے جارہے ہیں۔ خواتین کی فلاح و بہبود کے لئے ایک ارب روپے کی اضافی رقم بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رکھی گئی ہے- ٭ 2013-14 ءکے بجٹ میں 6ارب 50کروڑ روپے کی لاگت سے 2000 فلیٹس گوجرانوالہ، قصور، ملتان اور واربرٹن میں تعمیر کئے جائیں گے- ٭آئندہ مالی سال میں مزدور کی کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرکے اسے 10ہزار روپے ماہانہ کیا جائے گا۔