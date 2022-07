امریکی شاپنگ ہال میں فائرنگ، حملہ آور سمیت 4 افراد ہلاک  

امریکا میں فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ جاری، امریکی ریاست انڈیانا کے شاپنگ مال میں فائرنگ سے حملہ آور سمیت 4 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔

عالمی میڈیا کی رپوٹ کے مطابق حملہ آور کو شہری نے گولی مار کر موقع پر ہلاک کردیا،انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج اصل ہیرو وہ شہری ہے جو اس فوڈ کورٹ میں قانونی طور پر اسلحہ لے کر موجود تھا اور شوٹر کو مزید جانیں لینے سے پہلے ہی مار گرایا۔

I am monitoring the ongoing investigation in Greenwood, where Indiana State Police are assisting local authorities. Lives were lost today, and I’m thinking about all the victims of this horrible incident, now and in the days and weeks to come.