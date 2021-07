برطانوی وزیر صحت ساجد جاویدکورونا میں مبتلا

لندن: برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید ویکسین کی دو خوراکیں لگوانے کے باوجود کورونا میں مبتلا ہو گئے۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے گزشتہ روز اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا تھا جو مثبت آ گیا۔ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ بیماری کی علامات ظاہر ہوئی تھیں جس کے بعد کورونا ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ مثبت آنے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا ہے اور گھر سے ہی اپنی خدمات سرانجام دوں گا۔ان کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسین لگوانے کے باعث ان میں کورونا کی انتہائی معمولی علامات ہیں تاہم امید ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔

برطانوی وزیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے کورونا نتائج مثبت آنے کی اطلاع دی اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کورونا کی ویکسین لازمی لگوائی تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین لگوانے کے باعث ان میں کورونا کی علامات انتہائی کم ہیں۔

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT