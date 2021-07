طالبانستان ، بجائے افغانستان، اشرف غنی ہلکان

شیئر کریں:

معزز قارئین ! ہندی زبان میں ’’ ستھان‘‘ کے معنی ہیں ’’ مقام، جگہ ، زمین ، گھر ، مسکن ، درجہ یا مُلک ‘‘ اور فارسی زبان میں لفظ ’’ سِتان‘‘ کے معنی ہیں ۔’’ جگہ مقام اور وہ جگہ جہاں کسی چیز کا بہت انبوہ ، ہجوم ‘‘ ہو۔

پرانے زمانے میں "India" کو وِشنو دیوتا کے اوتار بھگوان رام کی کہانی ’’ راماین ‘‘ کے مطابق راجا دشرتھ کے دوسرے بیٹے ’’ بھرت‘‘ کے نام پر بھارتؔ کہا جاتا تھا اور پھر ’’ ہندو قوم ‘‘ کے نام پر ’’ہندوستھان ‘‘ (ہندوستان)۔ پھر ہندوستھاؔن میں مسلمان بادشاہوں کا دَور شروع ہُوا تو اس کا نام ہندوستان ؔ ہوگیا ۔ اردو میں علاّمہ اقبالؒ نے ’’ بانگ درا‘‘ کی پہلی نظم ’’ ہمالہ ‘‘ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ …

’’ اے ہمالہ ! اے فصیل کِشور ہندوستاؔں!

چُومتا ہے تیری پیشانی کو جُھک کر آسماں!

…O…

قدیم دَور میں افغان بھی ایک قوم کا نام تھا اور اُن کے مُلک کا نام افغانستانؔ ہُوا ، چھٹی صدی عیسوی، قبل از مسیح افغانستان پر ایران کے بادشاہ خسرو کا قبضہ تھااور 330 قبل از مسیح سکندرِ اعظم نے اُس پر قبضہ کرلِیا۔

ظہورِ اسلام کے بعد افغانستان کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرلِیاتھا ۔ تحریک پاکستان میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت ’’ آل انڈیا مسلم لیگ‘‘ کے مقابلے میں ہندوئوں کی متعصب سیاسی جماعت ’’انڈین نیشنل کانگریس ‘‘ کے باپو ؔ شری موہن داس کرم چند گاندھی ؔ کے مداحوں میں افغان قوم کے لیڈر خان عبداُلغفار خان اور ’’سرحدی گاندؔھی ‘‘ کہلاتے تھے اور موجودہ پختونخوا ملّی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے (مرحوم ) والد خان عبداُلصمد خان اچکزئی کو ’’ بلوچ گاندھی‘‘۔

اِن دونوں لیڈروں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔

’’ تحریک اسلامی طالبان ! ‘‘

سوویت یونین کی افغانستان میں آمد کے بعد افغانستان اور پاکستان سے ملحقہ سرحدوں کے افغان قبائل میں (خاص طور پر) تحریک پاکستان کے مخالف عُلماء کے حامیوں نے 1994ء میں ملا محمد عُمر کی قیادت میں اپنی حکومت ’’ امارت اسلامیہ افغانستان‘‘ کے نام سے قائم کی جسے ’’ تحریک اسلامی طالبان‘‘ اور پھر صرف ’’ طالبان ‘‘ کہا جانے لگا۔پھر طالبانؔ خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردوں کی حیثیت سے جانے پہچانے لگے ۔

سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی حمید گل صاحب (مرحوم) نے 23 ستمبر 2013ء کو انکشاف کِیا تھا کہ ’’ طالبان کے 30 گروپ ہیں، جن میں سے 25 (وزیراعظم میاں نواز شریف کی ) حکومت سے مذاکرات کے حق میں ہیں اور اُنہیں بھارت ، امریکہ اور اسرائیل سے امداد مل رہی ہے! ‘‘ ۔

’’حقیقی معنوں میں اسلام آباد ! ‘‘

اکتوبر 2013ء کے اوائل میں طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک ویڈیو انٹرویو میں اعلان کِیا تھا کہ ’’ہم پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کریں گے ،حکومت ِ پاکستان سے ہمارا مذاکرات کا مقصد ملک میں ( اپنی ) شریعت نافذ کرنا ہے ۔ طالبان ؔ قبائلی علاقوں سے نکل کر پاکستان کے شہروں میں پہنچ چکے ہیں ، اب ہمارا ہدف اسلام آباد ہے ۔ ہم اسلام آباد کو ’’حقیقی اسلام آباد ‘‘ بنا دیں گے ! ‘‘۔

یعنی ’’ پاکستان کے مختلف حِصوں فاٹا اور سرحد پار رہنے والے بہت سے افغان ’’ خِلعتِ افغانیت‘‘ سے عاری نہیں ہیں لیکن جو افغان پاکستان میں دہشت گردی کے جرائم میںملوث یا مشکوک ہیں ، اُن سے پناہ گزین کارڈ طلب کرنا تو ریاست پاکستان کا حق ہے‘‘ ۔

’’ محب وطن طالبان ! ‘‘

معزز قارئین ! 3 مارچ 2014ء کو اسلام آباد کی "City Court" نے کہا تھا کہ ’’ اسلام آباد میں دہشت گردی کے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول نہیں کی !‘‘

اور دوسرے روز وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہُوئے کہا کہ ’’ طالبان کی اکثریت محب وطن ہے! ‘‘ ۔

اِس پر 19 مارچ 2014ء میں ’’ نوائے وقت ‘‘ میں میرے کالم کا عنوان تھا ۔

’’اے محب وطن طالبانو !‘‘ ۔ دراصل میرے دوست ’’شاعرِ سیاست‘‘ کے اشعار یوں تھے …؎

’’اے مْحبّ ِوطن طالبانو!

لِلّلہ! اتنی گذارش تو مانو!

چھوڑ دو‘ قتل و غارت کے فن کو

اور مارو نہ‘ اہلِ وطن کو

اپنی اپنی شرِیعت کے خانو!

جنگ جْوئی کے تیِرو‘ کمانو!

’’اے مْحبّ ِوطن طالبانو!

…O…

’’ عید غدیر کا تہوار ! ‘‘

18 ذوالحجہ 30 اگست2018ء کو پاکستان سمیت پوری دُنیا کے مسلمانوں نے ’’ عید غدیر‘‘ کا تہوار منایا تھا جب ’’ غدیر خُم‘‘ کے مقام پر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم نے حضرت علی مرتضیٰ ؓ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ ٔ کرام ؓ سے خطاب کرتے ہُوئے اُنہیں ’’ اعلان ِ ولایت علی ؓ ‘‘ کی بشارت دِ ی تھی۔

مجھے یاد آیا کہ ’’ 18 ذواُلحجہ 30 اگست2018ء کا دِن مبارک تھا جب وزیراعظم جناب عمران خان نے اپنے ساتھی وزراء (وزیرخارجہ جناب شاہ محمود قریشی ، وزیر دفاع جناب پرویز خٹک ، وزیر خزانہ جناب اسد عمر، وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری اور وزیرمملکت برائے امور خارجہ جناب شہریار آفریدی ) سمیت ، "G.H.Q" راولپنڈی میں وطن عزیز کی ’’عسکری قیادت ‘‘ ( جنرل قمر جاوید باجوہ) اور اُن کے نائبین سے 8 گھنٹے تک ملاقات کی۔

’’حکومت، فوج اور پوری قوم!‘‘

انگریزی زبان کا ایک محاورہ (Phrase) مُستعمل ہے کہ"We are on the Same Page" لیکن ہمارے سیاستدان اکثر اپنے اتحادیوں اور مخالفین سے قربت کا اظہار کرتے ہُوئے کہتے ہیں کہ ’’ ہم دونوں (فریق ) ایک ہی "Page" پر ہیں! ‘‘۔

30 اگست 2018ء کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا تھا کہ ’’ حکومت اور فوج ایک ہی "Page" پر ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ’’ کتاب ؔ ایک ہی ہے !‘‘۔

مَیں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ’’ فواد صاحب نے وضاحت نہیں کی کہ ’’ کتابؔ سے اُن کی مراد ’’ الکتاب ‘‘ (قرآن پاک ) ہے یا ’’ آئین پاکستان ‘‘ کی مطبوعہ کتاب !‘‘۔

معزز قارئین !آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ’’ 6 ستمبر 1965ء کی طرح اِس وقت پوری قوم بلکہ بیرون ملک سبھی فرزندانِ پاکستان و دُخترانِ پاکستان ’’ دفاعِ پاکستان ‘‘ کی جنگ لڑ رہے ہیں ۔ اب تو اُن لوگوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا جو کسی دَور میں کہا کرتے تھے کہ ’’ عمران خان تو ’’ طالبان خان ‘‘ ہیں ؟‘‘

=…=…=