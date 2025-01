اسلاموفوبیا اور اُس کا سدباب

گیارہویں صدی عیسوی کے اواخرمیں پیٹر راہب(Peter the Hermit)فرانس سے مقدس گرجے (Church of Holy Sepulchre or Church of Resurrection) کی زیارت کے لئے یروشلم آیا تھا جو عیسائیوں کے لئے سب سے زیادہ مقدس جگہ (Holiest site ) ہے کیونکہ وہاں حضرت عیسیٰ ؑ (Jesus Christ) کی مقدس قبر ہے ۔اسے یروشلم میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے فرانس واپس جا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ ارض مقدس فلسطین میں مسیحی زائرین سے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں ، اس لئے ارض مقدس (Holy Land) کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا ضروری ہو گیا ہے ۔ اس پر پوپ اربن IIنے 27نومبر1095ء کو کلیرمونٹ (فرانس) میںاس قدر بہت جوشیلی اور جذباتی تقریر کی کہ سارا یورپ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے ایک صلیبی جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا اور اُس نے دہائی دی کہ خدا کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ مقدس زمین (Holy Land) کو مسلمانوں کو خالی کروا لو۔

پوپ اربن IIنے کہا کہ فلسطین ہمارے لئے انتہائی مقدس ہے کیونکہ وہاں حضرت عیسیٰ ؑ کی جائے پیدائش بیت لحم ہے اور یروشلم میں ان کی آخری آرام گاہ ہے جس کی زیارت عیسائیوں کے لئے مشکل بنا دی گئی ہے ، اس لئے ارض مقدس کے حصول کے لئے مسلمانو ں کے خلاف مقدس جنگ (Holy War)کا اعلان کیا جاتا ہے ۔

پوپ اربن IIنے یورپ کی تمام عیسائی اقوام کو ایک صلیبی جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی اور پورا یورپ عملاً ایک صلیبی جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا ۔مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کو صلیبی جنگ (Crusade ) کا نام دیا گیا اور پوپ کی آشیر باد سے یورپ کے صلیبی لشکروں نے یلغار کر کے ساحل شام اور فلسطین پر جولائی 1099ء میں قبضہ کر لیا۔ اس دوران میں انہوں نے یروشلم میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا اور مسجد اقصیٰ کو گر جا بنا لیا ۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی ۔ یورپی صلیبی تقریباً 90سال ہی یروشلم پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے اور مصروشام کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے1187ء میں بیت المقدس (یروشلم )اور فلسطین کو آزاد کروالیا ۔اس کے بعد بھی چھ سات صلیبی جنگیں لڑی گئیں مگر اہل یورپبارھویں اور تیرھویں صدی عیسوی میں 200سال تک صلیبی جنگیں لڑنے کے باوجود ارض مقدس کو مسلمانوں سے واپس نہ لے سکے ۔

اس ناکامی کے بعد ایک مغربی فلاسفر ریمنڈ للی (Raymond Lully)نے اعلان کیا کہ اگرچہ فلسطین میں ہمیں شکست ہو گئی ہے مگر اب اسلام کے خلاف قلمی صلیبی جنگ(Crusade of the pen) جاری رکھی جائے گی ۔ چنانچہ قرون وسطیٰ (Middle Ages) اور مغربی استعماری دور میں مسیحی اور یہودی مصنفین نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف نفرت انگیز کتابیں لکھنی شروع کر دیں۔

یور پ میں تعصب اور نفرت سے بھرے ڈرامے لکھے جانے لگے حتیٰ کہ بیسویں صدی میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دل آزار فلمیں بنانی شروع کر دیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے ۔اس دوران میں مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف مغرب میں اس قدر زہر اگلا کیا کہ یونیورسٹی آف ایڈنبرا (University of Edinburgh) کے پروفیسر ڈاکٹر ولیم منٹگمری واٹ نے اپنی کتاب "Muhammad-Prophet & Statesman" میں یہ لکھا ہے :

"None has been so much maligned in the West as Muhammad."

یعنی "مغرب میں کسی پر اتنا کیچڑ نہیں اچھالا گیا جتنا محمّد پر اچھالا گیا "۔ نائن الیون (9/11)کے بعد مغرب کی قلمی صلیبی جنگ پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز کارٹونوں کی اشاعت میںبدل گئی اور امریکہ اور یورپ میں قرآن مجید جلانے کی ناپاک وارداتیں ہونے لگیں ۔مغرب کے بعض عیسائیوں نے الزام لگایا ہے کہ قرآن مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف جہاد پر اُکساتا ہے اور قرآن مسلمانوں کو انسانیت (Humanity) کے خلاف اُکسا کر جرم کا ارتکاب کرتا ہے ،اس لئے قرآن جلانے کے لائق ہے ۔ مغرب میں مسلمانوں کو بنیاد پرست (Fundamentalist) اور دہشت گرد (Terrorist) سمجھا جاتا ہے ۔سابق امریکی صدر جارج بش ،سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور فرانس کا صدر میکروںاسلام کو اچھا مذہب نہیں سمجھتے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف دہشت گردی (Terrorism) پر اکساتا ہے لیکن نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈاا ٓرڈرن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اسلام کو اچھا مذہب خیال کرتے ہیں اور سابق امریکی پریذیڈنٹ اوباما بھی اسلام کو اچھا اور امن کی تعلیم دینے والا مذہب سمجھتے ہیں ۔ مسلمانوں اور ان کے پیغمبر ؐ اور قرآن کے خلاف اہل مغرب کی اس مذموم مہم کو اسلاموفوبیا کا نام دیا گیا ہے جسے انصاف پسند مغربی حکمران اور دانشور بھی نفر ت کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔

وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب:

27ستمبر2024ء کو وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک اور پریشان کن عالمی مسئلہ اسلاموفوبیا میں اضافہ ہے جو اَب قرآن پاک کی بے حرمتی ، مساجد پر حملوں، مسلمانوں کے بارے میں منفی دقیانوسی تصورات اور ان کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد کی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے ۔ پاکستان اور اوآئی سی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور ان کے خصوصی ایلچی کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لئے لائحہ عمل پر عملدر آمد کریں گے ۔

رسول اللہ ؐ کی طر ف سے خواب میں اشارہ:

اہل مغرب صلیبی جنگوں کے دور ہی سے الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عیسائیت (Christianity) اور عیسائیوں (Christians)کا دشمن ہے ۔ نائن الیون (9/11)کے بعد2005ء اور2006ء میں مغربی ممالک کے عیسائیوں(اہل کتاب) نے جب رسول کریمؐ کی شان اقدس کے خلاف اخبارات میں توہین آمیز کارٹون شائع کئے اور ہمارے پیارے رسول ؐ کے ہاتھ میں تلوار دکھا کر اور عمامہ مبارک میں بم دکھا کر ہمارے پیارے رسول ؐ کو دہشت گرد ظاہر کیا تو مسلم اُمہ نے سخت احتجاج کیا اور میں بھی بہت پریشان ہوا۔4جون2009ء کو جب پریذیڈنٹ اوباما نے اسلام اور مغرب کے درمیان ٹینشن کم کرنے کے لئے قاہرہ یونیورسٹی میں مسلم ورلڈ کو ایڈریس کیا تو انہوں نے اسلام اور قرآن کی تعریف کی اور قرآن پاک کی آیات کے حوالے بھی دئیے اور ہمارے پیارے رسول ؐ کا بھی ذکر کیا ۔ انہوں نے اذان کی بھی تعریف کی اوسعودی عرب کے کنگ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ کی بھی تعریف کی ۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پریذیڈنٹ اوباما نے اسلام اور مغرب کے درمیان ٹینشن کم کرنے کے لئے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور ہمیں بھی پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا مثبت جواب دینا چاہیے ۔اتفاق سے میں نے ان دنوں مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن میں سورۃ روم کا مطالعہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش گوئی موجود تھی کہ اگرچہ رومی عیسائیوں کو عرب کے قریب کی سرزمین پریعنی شام اور فلسطین اور اُردن کے علاقوں میں فارس کے آتش پرستوں کے مقابلے میں شکست ہو گئی ہے مگر رومی عیسائی چند سال کے اندر ہی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے اور پھردس سال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے رومی عیسائیوں کو فارس کے آتش پرستوں پر غالب کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۔ تمام مسلمانوں کو سورۃ روم کا یہ بنیادی نکتہ سمجھ لینا چاہیے کہ رومی عیسائی بادشاہ ہرقل اہل کتاب تھا ۔ وہ اللہ پر اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ ؑ پر ایمان لا چکا تھا۔ اس وقت تک ہمارے پیارے رسول ؐ کا دعوتی خط رومی بادشاہ ہرقل تک نہیں پہنچا تھا اور صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تک اس نے نئے آنے والے آخری رسول ؐ کی دعوت کا انکار نہیں کیا تھا ۔اس لئے اُس وقت تک وہ اہل ایمان ہی تھا ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اُس کو فتح عطا کی تھی۔ (جاری)

سورۃ روم کی روشنی سے مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب اسلام عیسائیوں کا دشمن نہیں بلکہ اسلام تو اپنے آغاز سے ہی عیسائیوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ( Well wisher) ہے کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں ۔میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے قرآن نے رومی عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا مگر ہم نے آج تک مغرب کے عیسائیوں کو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا ۔ اسی وجہ سے مغرب کے عیسائی اسلاموفوبیا میں مبتلاہوگئے ہیں اورہمارے پیارے رسول ؐ کی توہین کرنے کی غلطی کر رہے ہیں ۔اس پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مغربی ممالک کی حکومتوں اور مغرب کے عیسائیوں کو آگاہ کروں گا کہ سورۃ روم کی تفصیلات کیا ہیں اور میں مسلم ورلڈ کی طرف سے سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا بھی جواب دوں گا ۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہو کر میری طرف آ رہا ہے اور میرا کمرہ اچانک روشنی سے منور ہو گیا ہے ۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ تو رسول اکرمؐ تشریف لا رہے ہیں ،چنانچہ میں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ آپ ؐ کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا ۔ آپ ؐ نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا ۔ اس خواب کی تعبیر (Interpretation of the dream) یہ سمجھ میں آئی کہ شاباش! اسلاموفوبیا کا سدِباب کرنے کے لئے مغربی ممالک کی حکومتوں اور مغرب کے عیسائیوں کوآگاہ کر دو کہ سورۃ روم کی تفصیلات کیا ہیں اور مسلم ورلڈ کی طرف سے سورۃروم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا بھی جواب دو ۔ یوں میں یہ محضر نامہ(Memorandum) تحریر کرنے اور اسے اہل مغرب اور ان کے حکمرانوں کو پیش کرنے کے لئے یکسو ہو گیا ۔

اسلاموفوبیا میں مبتلا اہل مغرب کے لئے محضر نامہ :-

اے اہل مغرب ! اے اہل کتاب! اسلاموفوبیا (اسلام کے خلاف نفرت) کیوں؟

فارس کے آتش پرستوں اور روم کے عیسائیو ں کے درمیان جنگ اور مکہ کے مسلمان اور ہمارا قرآن اور ہمارے پیارے رسولؐ رومی عیسائیوں کے طرف دار کیونکہ وہ اہل کتاب تھے ۔ (سورۃ روم القرآن)

اے اہل مغرب ! اے اہل کتاب ! تم اسلاموفوبیا میں کیوں مبتلا ہو ؟آپ نے اخبارات میں ہمارے پیارے رسول ؐ کی شان اقدس کے خلاف نفرت انگیز مہم کیوںجاری کر رکھی ہے اور فرانسیسی رسالے "چارلی ہیبڈو" (Charlie Hebdo)اور مغربی اخبارات نے نبی کریم ؐ کی شان اقدس کے خلاف توہین آمیز کارٹون کیوں شائع کئے ہیں اور بعض لوگوں نے قرآن پاک کیوں جلایا ہے ؟میں آپ کو ایک انوکھے واقعے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ 615ء میں جب فارس کے آتش پرستوں اور روم کے عیسائیوں کے درمیان جنگ میں رومی عیسائیوں کو بدترین شکست ہو گئی تھی تو اس مشکل وقت میں مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ نے رومی عیسائیوں کی طرف داری کی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی انوکھا ہے کہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے جب روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے نام دعوتی خط لکھا تھا کہ "اسلام قبول کر لو"تو اس خط میں اس کو جنگ جیتنے کی مبارکباد نہیں دی تھی کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ احسان جتلانا پسند نہیں کرتے تھے ۔چونکہ موجودہ زمانے میں مغرب کے عیسائی اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لئے ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ مغرب کے عیسائیوں کو سورۃ روم کی تفصیلات سے آگاہ کر دو ۔ اے اہل مغرب ! یاد رکھئے کہ ہمارے پیارے رسو لؐ کے زمانے میں دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں ۔ ایک سلطنت فارس (Persian Empire) اور دوسری بازنطینی سلطنت روم (Byzantine Empire) ۔پہلی حکومت آتش پرست تھی اور دوسری حکومت عیسائی حکومت تھی ۔ 610ء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول ؐ کو 40سال کی عمر میں مکہ میں نبوت عطا کر دی تھی اور اسی سال ہِرَقل (HERACLIUS)کو بازنطینی رومی سلطنت کا اقتدار مل گیا تھا جس کادارالحکومت قسطنطنیہ (استنبول ) تھا۔ ہمارے پیارے رسول ؐ کے زمانے میں سلطنت فارس جس کا دارالحکومت طیسیفون (مدائن )تھا،اُس کے آتش پرست بادشاہ خسرو پرویز کے حکم پر ایرانی آتش پرستوں نے عرب کے قریب کی سرزمین پر یعنی شام اور فسلطین اور اُردن کے علاقوں میں رومی عیسائیوں پر حملہ کر دیا تھا ۔ فارس کی فوجوں نے 613ء میں صوبہ شام کے دارالحکومت دمشق (Damascus) پر قبضہ کر لیا ۔614ء میں ایرانی فوج یروشلم (بیت المقدس ) پر قابض ہو گئی اور ایرانیوں نے اس جنگ کو آتش پرستوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی جنگ (Religious war) کا نام دے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی اور یروشلم میں 90,000 عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ فارس کے آتش پرستوں نے عیسائیوں کا سب سے زیادہ مقدس گرجا (Chruch of Holy Sepulchre) تباہ و برباد کر دیا جہاں حضرت عیسیٰ ؑ (Jesus Christ) کی مقدس قبر ہے اور عیسائیوں کی مقدس صلیب(Holy Cross) بھی یروشلم سے اپنے دارالحکومت طیسیفون (مدائن ) پہنچا دی اور بشپ زکریا کو بھی گرفتار کر کے لے گئے ۔615ء تک فارس کی فوج نے عرب کے قریب کی سر زمین پر یعنی شام وفلسطین اور اُردن پر قبضہ کر لیا اور اس جنگ میں رومی عیسائیوں کو بد ترین شکست ہو گئی ۔ اے اہل مغرب ! مکہ کے بُت پرست ایرانیوں کی فتوحات پر بہت خوش تھے کیونکہ اہل فارس بھی بت پرستوں کی مانند غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے بت پرستوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا تھا کہ تمہارے اہل کتاب بھائیوں کو ہمارے آتش پرست بھائیوں کے مقابلے میں شکست ہو گئی ہے اور مستقبل میں جب ہماری تمہاری جنگ ہو گی تو تمہیں بھی ہمارے مقابلے میں شکست ہو جائے گی کیونکہ تم بھی رومی عیسائیوں کی مانند اہل کتاب ہواور اللہ کی پرستش کرتے ہو ۔اے اہل مغرب ! رومی عیسائیوں کی شکست کی وجہ سے مکہ کے مسلمان بہت افسردہ تھے اوراُن کی ہمدردیاں رومن ایمپائر کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے ۔مکہ کے مسلمانوں کی یہ چاہت تھی کہ مغلوب رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں کیونکہ وہ ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے جب رسول کریمؐ سے مسلمانوں کی اس چاہت کا ذکر کیا تو مکہ کے مسلمانوں کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے615ء میں مکہ میں سورۃ روم نازل فرما دی اورا للہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی کر دی کہ میں عنقریب رومی عیسائیوں کو فارس کے آتش پرستوں پر غالب کر دوں گا ۔ (سورۃ روم کی نزول از تفسیر ابن کثیر) ۔اے اہل مغرب! قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ۔

"(اے میرے رسول مکرم ؐ ! )الف لام میم ۔ رُومی عیسائیوں کو(فارس کے آتش پرستوں کے مقابلے میں ) شکست ہو گئی ہے، قریب کی سر زمین میں(عرب کے قریب شام وفلسطین اوراردن کے علاقوں میں)اوروہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے ۔ چند سال میں ہی (10سال کے اندر ہی رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوںکو شکست دے کر اپنے علاقے چھڑا لیں گے ) ،اس سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کا تھا اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہو گا اور اُس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے (جیسے آجکل مکہ کے بُت پرست خوش ہو رہے ہیں )اللہ کی مدد سے ۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے ۔ وہی اصل غالب اور مہربان ہے ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے "۔(سورۃ روم : آیات 1تا6) ۔ اے اہل مغرب ! یوں سورۃ روم کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ عنقریب رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے ۔ ہمارے پیارے رسول ؐ نے حضرت ابوبکر صدیق ؓ کو آگاہ کر دیا کہ عنقریب رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے ۔چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے مکہ کے بت پرستوں کے پاس جا کر یہ اعلان کر دیا کہ فارس کی فتح پر خوشیاں نہ منائو اور اس فتح پر نہ اترائو کیونکہ اللہ کے رسول ؐ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عنقریب رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے مگرمکہ کے بت پرستوں نے اس پیشگوئی کاخوب مذاق اڑایا ۔

اے اہل مغرب ! اے اہل کتاب ! یاد رکھئے کہ ابھی ہمارے پیارے رسول ؐ کا دعوتی خط قیصر ہرقل تک نہیں پہنچا تھا اوررومی عیسائیوں کو مکہ میں آنے والے نئے رسول ؐ کی آمد کی کچھ خبر نہ تھی اور صاف ظاہر ہے کہ اُس وقت تک رومی عیسائیوں نے نئے آنے والے آخری رسول ؐ کی دعوت کا انکار نہیں کیا تھا ۔ وہ پہلے ہی اہل کتاب تھے یعنی اہل ایمان تھے ۔وہ اللہ پر اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ ؑ پر ایمان لا چکے تھے ، اس لئے مکہ کے مسلمانوں کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سلطنت روم کے عیسائیوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد چند سال میںہی(10سال کے اندر ہی )انہیں سلطنت فارس کے آتش پرستوں پر غالب کر دیا ۔ اے اہل مغرب ! 622ء میں ہمارے پیارے رسول ؐ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ مدینہ کے تمام مسلم قبائل اور یہود ی قبائل نے میثاق مدینہ پر دستخط کر دیے اور سب نے متفقہ طور پر ہمارے نبی ؐ کو چیف جسٹس اور ہیڈ آف دی اسلامک سٹیٹ آف مدینہ تسلیم کر لیا ۔ سورۃ روم مکہ میں نازل ہوئی مگر قسطنطنیہ میں رومی عیسائی بادشاہ ہرقل کے دل میں نیا جوش اورولولہ پیدا ہو گیا اور اس نے سلطنت فارس پر جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔ جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد 622ء میں وہ اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ (Constantinople)سے اپنی فوج کو بحیرہ اسود (Black Sea)کے راستے سے لے کر روانہ ہوا اور 623ء میں اُس نے ایرانی مقبوضہ آرمینیا پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو فتح عطا کر دی ۔ اگلے سال 624ء میں اُس نے ایرانی آذربائیجان پر یلغار کر دی اور اس محاذ پر بھی اُسے فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی ۔ ہرقل نے زرتشت کی جائے پیدائش اُرمیا میں فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ تباہ و برباد کر دیااور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسی سال یعنی 624ء میں مسلمانوں کو بھی جنگ بدر میں مکہ کے بُت پرستوں کے مقابلے میں پہلی بار فیصلہ کُن فتح نصیب ہوئی ۔ یوں اللہ نے 10سال کے اندر ہی اپنا وعدہ پورا کر دیا کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۔پھر627ء میں ہرقل نے نینویٰ (شمالی عراق) کی جنگ میں فتح حاصل کی اور اس کے بعد رومی فوج یلغار کرتی ہوئی فارس کے دارالحکومت طیسیفون (مدائن) کے قریب پہنچ گئی ۔ اے اہل مغرب ! یکم محرم 7ہجری بمطابق 11مئی628ء کو ہمارے پیارے رسول ؐ نے مدینہ منورہ سے فارس کے آتش پرست بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط بھیجا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجاہے ،اس لئے تم اسلام قبول کرلو مگر خسروپرویز نے ہمارے پیارے رسول ؐ کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔جب نبی کریم ؐ کو خبر ملی تو آپ ؐ نے فرمایا کہ خسرو پرویز کی سلطنت اسی طرح پارہ پارہ ہو جائے گی جس طرح اس نے میرے خط کو پارہ پارہ کیا ہے ۔اے اہل مغرب ! خسرو پرویز ہمارے رسولؐ کا خط وصول کر کے اس قدر سیخ پا ہوا کہ اُس نے یمن کے گورنر باذان کو خط بھیجا کہ مدینے سے ایک شخص نے مجھے خط بھیجا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے ، پولیس کے دو مضبوط اور توانا آدمیوں کو اس کی طرف بھیج دو اور اُس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو ۔ اے اہل مغرب !حیران کن بات یہ ہے کہ جس رات ہمارے پیارے رسول ؐ کو گرفتار کرنے والے دونوں آدمی مدینہ منورہ میں موجود تھے ، اسی رات (منگل کی رات 10جمادی الاول 7ہجری )کو شیرویہ (قباد ثانی ) نے اپنے سوتیلے باپ خسرو پرویز کو شاہی محل کے اندر ہی قتل کر دیا حالانکہ شاہی محل کے باہر 6ہزار گھوڑ سوار فوجی پہرہ دے رہے تھے کیونکہ رومی بادشاہ ہرقل کی فوج بھی طیسیفون (مدائن) کے قریب ہی موجود تھی اور شیرویہ نے حکومت پر قبضہ کر لیا ۔ فارس کے نئے بادشاہ شیرویہ نے رومی بادشاہ ہرقل کے ساتھ صلح کر لی ۔ اس نے تمام مقبوضہ رومی علاقوں یعنی شام ،فلسطین ،اُردن اور مصر سے اپنی فوجوں کو واپس بلوا لیا اور اُس کو مقدس صلیب بھی واپس کر دی۔اے اہل مغرب ! حیران کن بات یہ ہے کہ چند دن بعد یمن کے گورنر باذان کو شیرویہ نے خط بھیجا کہ میرا والد مدینے کے جس شخص کو گرفتار کرنا چاہتا تھا ، آئندہ اس شخص کو برا انگیختہ نہ کرنا اوراُس کو کچھ بھی نہ کہنا ۔ اے اہل مغرب ! یاد رہے کہ یکم محرم 7ہجری بمطابق 11مئی628ء کو ہمارے پیارے رسول ؐ نے قیصر ہرقل کے نام بھی دعوتی خط بھیجا تھا کہ "اسلام قبول کر لو۔ اللہ آپ کو دہرا اجرعطا کر ے گا کیونکہ آپ اہل کتاب ہیں"۔ ہرقل کوآپ ؐ کا خط اُس وقت ملا تھا جب 629ء میں وہ مقدس صلیب کو یروشلم (بیت المقدس ) میں اس کے اصل مقام پر نصب کرنے آیا تھا ۔اے اہل مغرب ! اے اہل کتاب! یاد رکھئے کہ ہمارے پیارے رسولؐ کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ تاریخ عالم میں ایسی کوئی اور مثال نہیں ملتی اور نہ ہی قیامت تک ایسی کوئی اور مثال مل سکے گی کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے جب رومی عیسائی بادشاہ ہرقل کے نام خط لکھا تھا تو اس خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ مکہ کے مسلمان رومی عیسائیوں کو اپنا اہل کتاب بھائی سمجھتے ہیں اور مکہ کے مسلمانوں کی خواہش پر چند سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں سورۃ روم نازل فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں چند سال بعد رومی عیسائیوں کو فارس کے آتش پرستوں کے مقابلے میں فتح عطا کر دوں گا اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ۔ اے اہل مغرب ! اے اہل کتا ب! خط میں یہ سارا کچھ نہ لکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے پیارے رسول ؐ احسان جتلانا پسند نہیں کرتے تھے ۔اے اہل مغرب !رومی بادشاہ ہرقل کو فتح تومل گئی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فتح مکہ کے مسلمانوں اور مسلمانوں کے قرآن اور مسلمانوں کے رسول ؐ کی وجہ سے ملی ہے ۔ اے اہل مغرب ! ہمارے پیارے رسول ؐ نے اپنے خط میں رومی عیسائی بادشا ہ ہرقل کو جنگ جیتنے کی مبارکباد نہیں دی تھی کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ احسان جتلانا پسند نہیں کرتے تھے ۔ اس لئے میں اب 1400سال بعد مغرب کے عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ۔

اے اہل مغرب ! ہمارا مذہب اسلام تو اپنے آغاز سے ہی عیسائیوں کا ہمدرد اور خیر خواہ (Well wisher) ہے۔اے اہل مغرب ! سوچئے اور غور کیجئے ! اسی قرآن کو جلا رہے ہو جس نے رومی عیسائیوں کو فتح عطا کی تھی اور رومی بادشاہ ہرقل کو شام اور فلسطین اور اُردن واپس کروادیے تھے جن پر فارس نے قبضہ کر لیا تھا اور عیسائیو ں کو ان کی مقدس صلیب بھی واپس مل گئی تھی جس کو یروشلم سے طیسیفون (مدائن ) پہنچا دیا گیا تھا ۔اے اہل مغرب ! مکہ کے مسلمانوں ،ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسو لؐ نے رومن ایمپائر کے عیسائیوں کی طرفداری کی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے ۔ ایسی مذہبی ہم آہنگی (Interfaith Harmony) کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔آپ ؐکے اس عظیم کردار کی بدولت ہرقل کو شام وفلسطین ،اُردن اور مصر واپس مل گئے تھے جن پر فارس نے قبضہ کر لیا تھا اورعیسائیوں کو ان کی مقدس صلیب (Holy Cross) بھی واپس مل گئی تھی ۔ اے اہل مغرب ! چونکہ موجودہ زمانے میں مغرب کے عیسائی اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو گئے ہیں ،اس لئے میں اب تقریباً 1400سال بعد آپ کو اس عظیم تاریخی واقعے سے آگاہ کر رہا ہوں جو سورۃ روم میں بیا ن ہوا ہے کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ مغرب کے عیسائیوں کو سورۃ روم کی تفصیلات سے آگاہ کر دو ۔ اے اہل مغرب! رومن ایمپائر کے عیسائیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی تھی تو اس وقت مسلمان بہت خوش ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اہل کتاب بھائیوں کو فتح عطا کر دی ہے اور ہمارے پیارے رسول ؐ نے فرمایا تھا کہ عنقریب رومی عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے رسول ؐ کا یہ فرمان بعد میں سچ ثابت ہو گیا تھا کیونکہ عیسائی بادشاہ ہرقل کو وہ تمام علاقے واپس مل گئے تھے جن پر خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا تھا ۔اے اہل مغرب ! میں اب امید کرتا ہوںکہ آئندہ آپ ہمارے پیارے رسول ؐ کا احسان یاد رکھیں گے اوراُنؐ کا احترام کریں گے ۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ قرآن پاک کا بھی احسان یاد رکھیں گے اور اس مقدس آسمانی کتاب کا بھی انجیل مقدس کی طرح احترام کریں گے ۔

سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب ـ:

نائن الیون (9/11)کے بعد امریکی صدر اوباما نے 4جون 2009ء کو جب مغرب اور مسلم ورلڈ کے درمیان تنائو(Tension) کم کرنے کے لئے قاہرہ یونیورسٹی (Cairo University )میں مسلم ورلڈ کو ایڈریس کیا تھا تو انہوں نے اپنی سپیچ کا آغاز السلام علیکم سے کیا تھااور قاہرہ یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی کے مسلم سٹوڈنٹس نے خوش ہو کر ان کی تقریر پر 43دفعہ تالیاں بجائی تھیں۔ پریذیڈنٹ اوباما نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم اس وقت مل رہے ہیں جب 9/11کی وجہ سے یونائیٹڈ سٹیٹس اور مسلمانوں کے درمیان ٹینشن (Tension) ہے ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں اسلام اور مغرب کے درمیان یروشلم کے حصول کے لئے 200سال تک صلیبی جنگیں (Crusades)جاری رہی تھیں ۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ

"Since after the attacks of 9/11 on civilians, people of my country think that Islam is not only hostile to the West but Islam is also hostile to the human rights of the people of the West."

یعنی "سویلین آبادی پر 9/11کے حملوں کے بعد سے میرے ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نہ صرف مغرب کا دشمن ہے بلکہ اسلام مغرب کے لوگوں کے انسانی حقوق کا بھی دشمن ہے "۔ پریذیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ تبدیلی ایک رات میں نہیں آئے گی اور کوئی سنگل سپیچ صدیو ں کی بے اعتمادی (Mistrust)کو ختم نہیں کر سکتی ۔ ہماری یہ مسلسل کوشش (Sustained effort) ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور انتہا پسندی (Extremism) کا بھی حل تلاش کریں ۔ صدر اوباما نے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک کی تعریف کی تھی ،قرآن پاک کی آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور ہمارے پیار ے رسو لؐ کا بھی ذکر کیا تھا ۔ا نہوں نے ہماری اذان اور سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کی بھی یہ کہہ کر تعریف کی تھی کہ شاہ عبداللہ نے اسلام اور مغرب کے درمیان ٹینشن کم کرنے کے لئے 2008ء میں سعودی عرب میں بین المذاہب ڈائیلاگ کروا کر قائدانہ کردار ادا کیا تھا ۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بانی رہنما تھامس جیفرسن اپنی ذاتی لائبریری میں ہمیشہ قرآن پاک اپنے پاس رکھتے تھے ۔پریذیڈنٹ اوباما نے مزید کہا تھا کہ یروشلم تینوں بڑے مذاہب یعنی یہودیت ،عیسائیت اور اسلام کے لئے ارض مقدس ہے کیونکہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم ؑ اور ان کے تینوں بچوں یعنی حضرت موسیٰ ؑ ، حضرت عیسیٰ ؑ اور حضرت محمد ؐ نے یروشلم میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کی تھی ۔ اس لئے ہم سب کو یروشلم کا احترام کرنا چاہیے اور خونریزی سے دور رہنا چاہیے ۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ "ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے مضبوط تعلقات ہیں ۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ فلسطین اوراسرائیل میں بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور بہت زیادہ آنسو بہہ چکے ہیں ۔ آئیے ! ہم فلسطینی مائوں کے بچوں اور اسرائیلی مائوں کے بچوں کی خاطر امن قائم کریں ۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں یروشلم میں امن قائم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ارض مقدس ہے ۔انہوں نے اپنی سپیچ میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ درحقیقت مذہب کو چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کو قریب لے آئے ۔ اوباما کے یہ الفاظ تھے :

"Indeed, faith should bring us together "

پریذیڈنٹ اوباما نے مزید کہا تھا کہ آئیے ! ہم ماضی کو بھُلا کر ایک نئے دور کا آغاز کریں۔

تب روزنامہ جنگ میں جناب اشتیاق بیگ نے اپنے آرٹیکل "آج کی دنیا"میں لکھا تھا کہ پریذیڈنٹ اوباما نے مسلم ورلڈ کو ایڈریس کر کے گیند کو مسلمانوں کی کورٹ میں ڈال دیا ہے اور اب اقوام عالم کی نظریں مسلمانوں کی طرف سے ردعمل پر مرکوز ہیں ۔ زیادہ اچھا ہو گا اگر مسلم اُمہ OICکے پلیٹ فارم سے ان کی کی سپیچ کا موثر اور مدلل جواب دے گی کیونکہ تہذیبوں کے درمیان نفرت کم کرنے لئے تہذیبوں کے درمیان ڈائیلاگ بہت ضروری ہے اور ہمیں دنیا پر واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں بھی دوسرے مذاہب کے لئے ادب و احترام موجود ہے ۔ چونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب دو ،اس لیے میں سابق امریکی صدر سے مخاطب ہو رہا ہوں : آنرایبل مسٹر اوباما! آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب دو۔اس لئے میں مسلم ورلڈ کی طرف سے آپ کی سپیچ کا جواب دے رہا ہوں ۔میں مسلم ورلڈ کی طرف سے آپ کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہوں ۔ ہم بھی ماضی کو بھُلا کر مغربی دنیا کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ۔میں خوشی محسوس کر رہا ہوںکیونکہ امریکا کی ڈالر کرنسی پر یہ تحریر موجود ہے کہ "IN GOD WE TRUST"یعنی اللہ پر ہمارا ایمان ہے ۔ جناب اوباما ! ہمارا بھی اللہ پر ایمان ہے ،ہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے ۔میں اسلام کے بارے میں آپ کے اچھے خیالات کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک کی تعریف کی ہے اورقرآن پاک کی آیات کے حوالے بھی دیے ہیں ۔آپ نے ہمارے پیارے رسول ؐ کا بھی ذکر کیا ہے ، ہماری اذان کی بھی تعریف کی ہے اور سعودی عرب کے کنگ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ کی بھی تعریف کی ہے ۔جناب اوباما! چونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب دو ۔ میں پہلے ہی آپ کو سورۃ روم کی تفصیلات سے آگاہ کر چکا ہوں ۔ میں آپ کو نبی پاک ؐ کے اعلیٰ اخلاق کی مثال بھی دے چکا ہوں ۔ ہمارے پیارے رسول ؐؐ کے علاوہ دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو اپنے خط میں رومی بادشاہ ہرقل کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دیتا اور اُس کو اپنا احسان بھی جتلاتا مگر ہمارے پیارے رسول ؐ نے ایسا نہیں کیا ۔جنا ب اوباما! آپ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ مسلم ورلڈ اور مغرب کے درمیان کوئی سنگل سپیچ صدیوں کی بے اعتماد ی (Mistrust) کو ختم نہیں کر سکتی ۔ جناب اوباما ! جب ہم سورۃ روم کی تفصیلات کو سمجھ لیں گے تو مسلم ورلڈ اور مغرب کے درمیان صدیوں کی بے اعتمادی (Mistrust) اور دشمنی (Enemity) ختم ہو جائے گی اور ہم آپس میں گہرے دوست بن جائیں گے ۔ آئیے ! ہم آپس میں گہرے دوست بن جائیں کیونکہ ہم اور آپ اہل کتاب بھائی ہیں اورہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے ۔ جناب اوباما ! آپ نے اپنی سپیچ میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مذہب کو چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کوقریب لے آئے ۔ سورۃ روم کا معجزہ دیکھئے کہ1400سال بعد سورۃ روم یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کو قریب لے آئی ہے ۔ یہ خوبی اور یہ معجزہ صرف سورۃ روم ہی کا ہے جس نے صدیوں بعد ہمیں اہل کتاب بھائی بنا دیا ہے ورنہ ہم تو ایک دوسرے سے دور بھاگے جا رہے تھے ۔ یہودی اور عیسائی اور مسلمان تینوں اہل کتاب ہیں اور تینوں کا اللہ ایک ہی ہے اور تینوں آپس میں اہل کتاب بھائی ہیں مگر ہم مذہب کی بنیاد پر آپس میں لڑتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سا اصول یا قانون بنا رکھا ہے کہ جب میں نئے رسول ؐ کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیج دوں تو نئے رسول ؐ کی پیروی کیا کرو ۔ اس لئے ہمیں آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ جناب اوباما! 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد ؐ کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیج دیا تھا ۔ آئیے ! ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن جھکا دیں ۔ میں آپ کو اوردنیا کے تمام انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں ۔

آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ 1400سال بعد ہمارے پیارے رسول ؐ کا یہ فرمان بھی سچ ثابت ہو گیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور قرآن قیامت تک اپنے معجزوں کو آشکا ر کر کے دنیا کے انسانوں کو عاجز اور حیران کرتا رہے گا ۔ آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ 1400سال بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سچ ثابت ہو گیا ہے :"اے میرے رسول مکرمؐ ! اور ہم نے آپ ؐ کا ذکر (آپؐ کا نام اور عزت و وقار) بلند کر دیا ہے۔ "(سورۃ الم نشرح ۔آیت نمبر4)۔جناب اوباما !آج یقیناً مغربی اخبارات کے چیف ایڈیٹرز یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے اس رسول ؐ کی شان اقدس کے خلاف توہین آمیز کارٹونز کیوں شائع کئے تھے جو عیسائیوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے ۔ 614ء میں یروشلم میں90,000عیسائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور مقدس گرجا جہاں حضرت عیسیٰ ؑ کی مقدس قبرموجود ہے ،اُس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیاتھااور 615ء تک فارس کے آتش پرستوں نے شام اور فلسطین اور اُردن پر قبضہ کر لیا تھا اور رومی عیسائیوں کو بد ترین شکست ہو گئی تھی ۔ اس مشکل وقت میں مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ نے رومی عیسائیوں کا ساتھ دیا تھا مگر آج جب ہم پر مشکل وقت آیا ہے تو امریکا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ۔ غزہ میں 45,000مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور بچے سردی سے ٹھٹھر کر مر رہے ہیں مگر امریکا کا غصہ کم نہیں ہو رہا اور امریکا جنگ بندی کی تمام قرار دادوں کو ویٹو کر چکا ہے ۔ جناب اوباما ! میں اب امید کرتا ہوں کہ امریکا بھی اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے گا جیسا کہ ہم نے مشکل وقت میں رومی عیسائیوں کا ساتھ دیا تھا ۔ میں اب امید کرتا ہوں کہ آپ غزہ کے بچوں کی پریس کانفرنس کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں امن چاہیے ۔یاد رکھیے ! یہ دنیا کی پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں بچوں نے بڑوں سے رحم کی اپیل کی ہے ۔ آئیے ! ہم بچوں پر رحم کریں تا کہ آسمان والا ہم پر رحم کرے ۔ جناب اوباما! آ پ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ آئیے ! ہم ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں ۔ میں آپ کو اصل صورت حال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں ۔ جس اللہ پر آپ کا ایمان ہے اور جس اللہ کا نام آپ نے ڈالر کرنسی پر تحریر کیا ہوا ہے ، اُسی اللہ نے قرآن نے حضرت عیسیٰ ؑ کا یوں ذکر کیا ہے ۔ حضرت عیسیٰ ؑ کو جب سازش کا پتہ چلا کہ حکومت وقت ان کو سزائے موت دینا چاہتی ہے تو انہوں نے اپنے حواریوں سے پوچھا : کیا تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لئے تیارہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری شکل و صورت جیسی بنا دی جائے ۔ایک نوجوان اس کے لئے تیار ہو گیا ۔چنانچہ حضرت عیسیٰ ؑ کو وہاں سے زندہ حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ۔لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ ؑ ابن مریم کو مصلوب کردیا ہے حالانکہ اس وقت حضرت عیسیٰ ؑ وہاں موجود ہی نہ تھے ۔ (سورۃ النساء ۔ آیت نمبر157از تفسیر احسن البیان ) ۔ جناب اوباما ! اب آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ Chruch of Holy Sepulchre"ــ"میں مقدس قبر کس کی ہے ؟جناب اوباما!1400سال پہلے ہمارے پیارے رسول ؐ نے عیسائی بادشاہ ہرقل کو جنگ جیتنے کی مبارکباد نہیں دی تھی کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ احسان جتلانا پسند نہیں کرتے تھے ۔ اس لئے میں اب 1400سال بعد مسلم ورلڈ کی طرف سے آپ کو جنگ جیتنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ۔جناب اومابا! آئیے ! ہم مل جل کر رہیں کیونکہ ہم آپس میں اہل کتاب بھائی ہیں اور ہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے ۔اے اہل مغرب ! اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ آپ کو دہرا اجر عطا کر ے گا کیونکہ آپ اہل کتاب ہیں ۔میں آپ سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں ۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ ! ہم سب پر رحم فرما کیونکہ تو رحمن ہے اور رحیم ہے ۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے میری سپیچ سننے کے لئے وقت نکالا ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ۔ شکریہ ۔ اللہ حافظ ۔

(ماخذ تفہیم القرآن +تفسیر ابن کثیر +ضیاء القرآن +احسن البیان +الرحیق المختوم )

نوٹ پلیز ! انشاء اللہ ! میں جلد ہی اپنے دوست میجر(ریٹائرڈ ) عثمان ٹکا صاحب سے اس آرٹیکل کی انگلش ٹرانسلیشن کروا کر وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہبازشریف کے حوالے کر دوں گا تا کہ اس آرٹیکل کو OICکے ذریعے سے مغربی ممالک کے اخبارات اور اسلامی ممالک کے اخبارات میں شائع کروا دیا جائے

جناب وزیر اعظم پاکستان ! پاکستان کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اسلام کی خدمت کے لئے چن لیا ہے ۔میں تمام پاکستان بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ۔ جناب وزیر اعظم پاکستان ! میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان میں "انٹرنیشنل اہل کتاب کانفرنس "کا انعقاد کریں اور قرآن کا نقطہ نظر واضح کریںکہ قرآن نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ احسن طریقے سے تبادلہ خیالات کیا کرو اور ان سے کہا کرو کہ ہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے ۔ (سورۃ العنکبوت۔ آیت نمبر46)۔ جناب وزیر اعظم !اس انٹرنیشنل اہل کتاب کانفرنس کے بعد اہل کتاب کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور آئندہ غزہ جیسے حالات پیدا نہیں ہونگے ۔

جناب وزیر اعظم پاکستان ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ منسٹر فار اسلاموفوبیا کا بھی تقرر کریں ۔

پاکستان زندہ باد ۔ پاکستان پائندہ باد

منجانب

Dr. Muhammad Yousaf

Dental Surgeon (Rtd.) from

de'Montmorency College of Dentistry / Punjab Dental Hospital, Lahore.

Postal address: Dr. Muhammad Yousaf, China Dental Clinic,

Paniwala Talab P.O. Shah Alam Market, Lahore.

Cell # 0301-6912341