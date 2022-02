دو سابق وزرائے اعلیٰ کی ملاقات اور پٹرولیم کہانی

شیئر کریں:

سابق وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا ڈیڑھ عشرے بعد ملاقات کیلئے چودھری پرویز الٰہی اور چودھری شجاعت حسین کے دروازے پر جانا اور میزبانوں کا تمام تر تلخیوں کے باوجود انہیں خوش آمدید کہنا اس امر کی جانب واضح اشارہ ہے کہ شریف خاندان کی اگلی نسل اور چودھری برادران کی اولاد ایک بار پھر سیاسی میدان میں ہم رکاب ہوں گی۔ ممکن ہو رہا ہے کہ دونوں مسلم لیگیں آپس میں ضم نہ بھی ہوئیں تو ریل کی پٹری کی طرح مستقبل میں ملکر ضرور چلیں گی۔ چودھری برادران کو نواز شریف کی بجائے تمام تر مسائل اور شکوے ہی میاں شہباز شریف سے تھے۔ چودھری پرویز الٰہی کی وزارت اعلیٰ کے خاتمہ کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالتے ہی میاں شہباز شریف کا واحد ٹارگٹ چودھری پرویز الٰہی کیخلاف ہر محاذ اور ہر سطح کی تادیبی اور انتقامی کارروائی کرنا تھا۔چودھری پرویز الٰہی کے دور میں شروع کیے جانے والے تمام تر عوامی اور فلاحی منصوبوں کی فنڈنگ مستقل طور پر روک دی گئی تھی ۔گوجرانوالہ ڈویژن میں وزیرآباد جو کہ سیالکوٹ،گوجرانوالہ اور گجرات کے سنگم پر واقع ہے، وہاں پورے ڈویژن کی آبادی کیلئے چودھری پرویز الٰہی نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی پر شکوہ عمارت مکمل کی اور اسے آپریشنل کرنے کیلئے مشینری کے علاوہ سٹاف کی تعیناتی کا مرحلہ آیا تو چودھری پرویز الٰہی کی حکومت اپنی مدت پوری کر گئی۔ ق لیگ کی الیکشن میں شکست کے بعد پنجاب میں پھر سے میاں شہباز شریف نے اقتدار میں آکر سب سے پہلے امراض قلب کے اس ہسپتال کے تمام تر فنڈز روک دئیے اور کئی سال تک یہ انتہائی خوبصورت عمارت ویران رہی۔ لاہور میں میو ہسپتال کے حوالے سے دو دہائی قبل ایک رپورٹ مرتب ہوئی کہ اس ہسپتال میں آپریشن مشکل ہی نہیں ناممکن ہوچکے ہیں اور مریضوں کی کثیر تعداد میں انفیکشن پھیل رہا ہے کیونکہ آپریشن کے بعد کی کئیر ناممکن ہو چکی ہے۔اس رپورٹ میں سفارش کی گئی کہ میو ہسپتال کی پرانی عمارت کو صرف او پی ڈی اور عام مریضوں کیلئے مخصوص کر کے تمام آپریشن تھیٹر ختم کر دئیے جائیں۔نئے سرے سے جدید سہولیات سے آراستہ آپریشن سنٹر بنائے جائیں کیونکہ پرانی عمارتوں میں وائرس بیکٹریا اور جراثیم کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ میں سفارش کی گئی تھی کہ عمارت کو گرا کر کم از کم دس فٹ کھدائی کی جائے، اس میں مٹی کے تیل کو پھیلا کر آگ لگائی جائے اور ساری زمین پر جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جائے تاکہ زمین کی تہہ سے بھی جرثومے ختم کیے جا سکیں اس رپورٹ کی روشنی میں پہلے مرحلے میں جدید سہولتوں سے آراستہ سرجیکل ٹاور بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور منصوبے پر تعمیراتی کام شروع کر کے مکمل بھی کر لیا گیا۔ مشینری امپورٹ کروا لی گئی مگر اس دورانپنجاب حکومت کی پانچ سالہ مدت مکمل ہو گئی تو میاں شہباز شریف وزیراعلیٰ پنجاب بن گئے۔ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد میو ہسپتال لاہور میں نو تعمیر شدہ سرجیکل ٹاور کے فنڈز بھی رکوا دئیے۔ کئی سال تک کروڑوں روپے کی مشینری کھلے عام پڑی رہی جس کی وجہ سے جہاں حکومت پنجاب کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا وہیں پر لاکھوں کی تعداد میں مریض بھی کئی سال تک متاثر ہوتے رہے۔ اس قسم کی صورتحال ڈینٹل کالج جوبلی ٹاؤن لاہور میں نو تعمیر شدہ عمارت اور پنجاب بھر میں دیگر منصوبوں کے ساتھ رہی ۔ ریسکیو 1122 کے فنڈز پنجاب بھر میں محدود تو ہوئے اور کئی سال تک نئی ایمبولینس گاڑیوں کی خریداری رکی رہی تاہم یہ واحد عوامی سروس تھی جو چلتی رہی اور باوجود ناپسندیدگی یہ ختم نہ کی جا سکی۔

چودھری پرویز الٰہی نے بارہا اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان کا اختلاف صرف میاں شہباز شریف کی منتقم مزاجی سے ہے جبکہ میاں نواز شریف سے انہیں کوئی خاص شکوہ نہ تھا دوسری طرف چودھری شجاعت حسین بھی نواز شریف کیلئے سافٹ کارنر رکھتے تھے ۔ قریبی ذرائع اور واقفان حال کے مطابق حالیہ ڈویلپمنٹ میں میاں شہباز شریف کا ازخود چل کر چودھری برادران سے ملنے جانا انہی کوششوں کا نتیجہ ہے جو مشترکہ ’’دوستوں‘‘ کی طرف سے جاری تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ ان اختلافات کو دونوں خاندان اگلی نسل میں منتقل نہ کریں اور مسلم لیگ کی قوت کو بحال رکھنے کیلئے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اس صورتحال میں آخر کار جہاں شہباز شریف کو اپنے مزاج کے برعکس جھکنا اورکڑوا گھونٹ پینا پڑا تو اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی ابتداء ق لیگ کے اجلاس میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی واپسی کا مطالبہ سامنے آنا بھی ہے۔ وقت نے بالآخر مسلم لیگ ن کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ ق کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کرا ہی دیا اور ذرائع کے مطابق آئندہ دونوں پارٹیوں میں افہام و تفہیم کی ہر حوالے سے گارنٹی ہو گی کہ کوئی بھی سرخ لائن کراس نہیں کریگا۔گزشتہ ہفتے پاکستان میں پٹرولیم مصنوعات کی درآمد اور فروخت میں ہونیوالے کھلواڑ پر کالم لکھا تو اس پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بہت سے دوستوں کی طرف سے بہت مثبت اور درد بھرا ردعمل آیا۔ میں نے پٹرولیم مصنوعات کی کوالٹی کے پیمانے کے حوالے سے لکھا کہ عالمی معیار کے مطابق پاکستان میں پٹرولیم مصنوعات کی کوالٹی کم از کم 92 رون ہونی چاہئے جو کہ کتابت کی غلطی سے روم لکھا گیا۔ یہ Ron ہے۔ گزشتہ کالم میں لکھا کہ جو بحری جہاز پاکستان میں غیر معیاری ڈیزل لیکر پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوا تو ’’ہائیڈرو کاربن ڈویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کراچی ‘‘ نے31 مئی 2021 ء کو درج ذیل تحریر کے ساتھ اس میں موجود ڈیزل کو مسترد کر دیا۔

The product does not meet the MEPO Importspecifications of EURO-V, HSD for the above performed test.

اس بحری جہاز پر موجود ڈیزل کا ریفرنس نمبرHDIP/SHIP/2021/87 جبکہ کوڈ نمبر بی 17770 ہے یہی جہاز سات دن بعد وہی غیر معیاری ڈیزل لیکر واپس آتا اور کلئیر ہو جاتا ہے ۔اب صورتحال یوں ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی تو بنا دی گئی مگر اسے کوالٹی چیکنگ کے حوالے سے لیبارٹری نہ دے کر اس ادارے کے ہاتھ باندھ دئیے گئے اور یہ کام آؤٹ سورس کے طور پر دوسرے ادارے سے لیا جانے لگا جہاں اوگرا مداخلت نہیں کر سکتا تو پھر اوگرا کوالٹی کے حوالے سے شفافیت کہاں سے لائے اس طرح کے اور بھی کئی جہاز غیر معیاری آئل لا رہے ہیں اور کلیئرنس کروا رہے ہیں۔یہ آئل اسی پائپ لائن کے ذریعے کراچی سے مظفرگڑھ میں محمود کوٹ و دیگر ڈپوؤں میں سٹور ہو جاتا ہے جہاں سے ساری کمپنیاں اپنے اپنے ریکارڈ کے مطابق آئل وصول کر لیتی ہیں اور اس طرح سے معیاری اور غیر معیاری یکجان ہو جاتے ہیں اور سالہا سال سے ذہنی آلودگی کا شکار چند بااختیار پوری قوم کو آلودگی کا تحفہ دے رہے ہیں۔