سانحہ مشرقی پاکستان

16دسمبر 1971ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ۔جب تک ہم یہ کالک اپنے منہ پر سے نہیں اتارتے ہمارا شمار ایک بزدل قوم کے طور پر ہوتا رہیگا۔

ہمارے کچھ بلوچی قبائل میں ایک رسم ہے کہ جب کوئی قبیلے کانیا سردارچُناجاتا ہے تو تمام لوگ مل کر دعامانگتے ہیں کہ ’’یااللہ قبیلے کو بزدل سردارسے بچانا‘‘۔دلیر سرداراگر ظلم بھی کر لے تو لوگ بخوشی برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ وہ قبیلے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتالیکن بزدل سردارہمیشہ قبیلے کو ذلت اوررسوائی تک لے جاتا ہے اس لئے باغیرت لوگ ذلت ورسوائی سے پہلے موت کو گلے لگانے کوترجیح دیتے ہیں۔بہادرآدمی ہمیشہ ذلت کی زندگی کی نسبت بہادری کی موت پرفخر کرتاہے۔ ٹیپوسلطان جیسا حکمران بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی سے بہتر ہے۔پشتو کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک نے بھی اپنے قبیلے کو یہی درس دیا ـ’’وہ قوم قوم ہی نہیں جو اپنی عزت کے لئے مرنا نہیں جانتی‘‘۔ مجھے اس کی پشتو غزل تو یاد نہیں لیکن انگلش ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے-:

Life's no life when honour's left,

Man's a man when honour's kept.

Nation's honour and nation's fame,

On life they have a prior claim,

With thoughts of these I do remain,

Unvexed with cares of loss or gain.

مشرقی پاکستان کا سانحہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا جو ہماری قومی غیرت کیلئے چیلنج ثابت ہوا۔چاہئے تو یہ تھا کہ پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیواربن جاتی لیکن کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔بدنامی اوربے شرمی کی کالک تمام قوم کے چہرے پر مَلی گئی۔تاریخ میں شایدیہ پہلی شکست تھی جو مسلمانوں نے ایک عورت سے کھائی تھی۔غلطی جس کی بھی تھی اُس کا فیصلہ تاریخ نے کر دیا ہے۔بدنامی پوری قوم اورہماری آنے والی نسلوں کے نام لکھ دی گئی ہے۔اس بدنامی پرہر پاکستانی دکھی تھا۔ہمارے ایک بلوچ بزرگ سردارکا ردِعمل توجہ کاحامل ہے جو قارئین کے گوش گزارہے۔

1973ء میں ہمارے گاؤں کے کچھ فوجی جو جنگی قیدی تھے جب واپس آئے تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے خیرات بانٹی۔گاؤں کی مسجد میں نوافل ادا کئے گئے۔ شام کو لوگ جب گاؤں کے واحد ڈیرے پر اکٹھے ہوئے تو خیرات کے چاول ڈیرے پر بیٹھے تمام لوگوںکو بھیجے گئے۔لامحالہ بات مشرقی پاکستان کی طرف چلی گئی۔ میںاس وقت نیانیامیجر پروموٹ ہوا اور گاؤںچھٹی پر آیا ہواتھا۔گاؤں کا ایک بزرگ جو تھا توبالکل ان پڑھ لیکن تھابڑا غیرت منداور بہادر انسان۔ ساری عمرسراٹھا کر گزاری تھی۔قبیلے کی نوجوان نسل کیلئے وہ مثالی شخصیت تھی۔ اُسے ہم سب عزت سے بڈھا بلوچ یا بڈھابابا کے نام سے پکارتے تھے۔ جب چاول بانٹے گئے تو باباجی ڈیرے پر موجود تھے۔ باباجی نے حقے کا کش لیا اورمیری طرف متوجہ ہو کرپوچھا-:

’’پُتراس جنگ میں کتنے جرنیل مارے گئے ہیں؟‘‘ ’’جرنیل تو کوئی نہیں لیکن بہت سے آفیسرز اورجوان شہید ہوئے ہیں؟‘‘جو مجھے یاد تھا ۔میں نے جواب دیا۔

’’کتنے مولوی اورسیاستدان جہاد پر گئے تھے یا شہید ہوئے ہیںـ‘‘۔باباجی نے مزید پوچھا۔

’’میری اطلاع کیمطابق کوئی نہیں‘‘۔میں نے جواب دیا۔اس پرباباجی نے ایک قصہ سنایا۔کہنے لگا’’ایک دفعہ چند مکھیاں پروانوں کے پاس گئیں اورکہا کہ ہم آپ سے رشتہ داری کرناچاہتی ہیں۔ہمیں بھی اپنے گروپ میں شامل کر لیں۔پروانوں کے بزرگ نے جواب دیاکہ اچھا ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ شام کے وقت جب لوگ دیئے جلاتے ہیں تو پروانوں کے بزرگ نے مکھیوںکو بلا کر کہاکہ جاؤگاؤں میں دیکھ آؤکتنے دیئے جل رہے ہیں۔مکھیاں چلی گئیں اورکچھ دیر بعد واپس آکر بتایاکہ کتنے دیئے جل رہے ہیں۔یہ سن کر بزرگ پروانے نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ۔آپ کی اورہماری رشتہ داری نہیں ہوسکتی۔لیکن کیوں؟ مکھیوں نے حیران ہوکر پوچھا۔ بزرگ پروانے نے جواب دیا۔ ’’پروانوں کاکام ہوتا ہے شمع پر جل مرنا۔ اگرتم ہماری رشتہ دارہوتیں تو ادھر ہی جل کر مرجاتیں ہمیں بتانے کیلئے واپس نہ آتیں۔‘‘

باباجی نے حقے کا ایک اورلمبا کش لیا اورگمبھیر آواز میں کہا ’’پُترہم سب مکھیاں ہیںمکھیاں،اگرہم صحیح پاکستانی ہوتے تووہاں مرجاتے واپس کیوں آتے؟ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے پروانہ تومحض ایک ہی شخص تھااوروہ شخص تھا قائداعظم جو چلا گیا۔اب تو ہمارے سیاستدان ۔مولوی اورجرنیل سب ایسے ہی ہیں۔ اگر یہ پروانے ہوتے تویوںپاکستان نہ ٹوٹتا۔ اٹھالو میرے سامنے سے یہ خیرات کے چاول ۔ملک دے کر اورعزت لٹاکرآنے والے عزت دار نہیںکہلاسکتے اورہم پیچھے بیٹھنے والے پاکستان کی عزت کے محافظ کیسے بن بیٹھے ہیں ۔فوج قوم کے بل بوتے پرلڑتی ہے ہم تو اُنہیں محاذِ جنگ پر بھیج کر اُن کے لئے کچھ نہ کر سکے۔ فوج کے جرنیل جن کاکام تھا فوج کو لڑانا۔اُنہوںنے ہتھیارڈال دیئے ۔ہر وقت گرج چمک کے ساتھ شورمچانے والے سیاستدان اورمولوی حضرات بھی قوم کی سرداری نہ سنبھال سکے تو اب خیرات کے چاول بانٹنے کا کیافائدہ؟ جو قوم اپنی غیرت کی حفاظت نہ کر سکے وہ کیسی قوم ہے؟‘‘

محفل پرسناٹاچھا گیا۔خیرات کے چاول باباجی کے سامنے سے اٹھاکرخواتین اور بچوں میں تقسیم کر دیئے گئے۔باباجی کے چہرے پردوموٹے موٹے آنسو آکرداڑھی کے بالوں میںرُک گئے۔قید سے واپس آنیوالوں میں ایک باباجی کا عزیزبھی تھا۔باباجی بقیہ زندگی اس سے نہیں بولے۔ہمیشہ دکھ سے کہتے تھے میراخون اتنا بے غیرت کیوں ہو گیا ہے؟ہم سب نے باباجی کو بہت سمجھایاکہ یہ تومیڈیکل کور میں تھا۔سی ایم ایچ میں ڈیوٹی دے رہاتھا۔اُس نے تو کوئی بزدلی نہیں دکھائی۔لیکن باباجی کا ایک ہی جواب تھا:’’پاکستان فوج میں تو تھا۔وردی بھی پاکستان کی پہنی ہوئی تھی۔پھر یہ بزدل کیوں نہیں لڑا؟‘‘پھرایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے۔’’اگرہم پاکستان کی حفاظت نہیں کرسکتے تھے تو پاکستان بنایاکیوںتھا؟‘‘جب آخری وقت باباجی بیمار ہوئے تو ان کا یہ عزیز حکیم صاحب کو لے آیا۔باباجی کی طبیعت کو جانتے ہوئے اُسے ہم نے دروازے پر روک لیالیکن باباجی کی نظر پڑگئی ۔باباجی نے منہ دوسری طرف کر لیا۔آہستہ سے ہونٹ ہلے ہماراخیال تھاکہ باباجی کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے مولوی صاحب نے بتایاکہ باباجی کے منہ سے نکلاتھا ’’بزدل‘‘ اسکے بعد کلمہ پڑھا اورروح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔کیا موجودہ بائیس کروڑ پاکستانیوں میں سے کوئی بھی اس روح کو سکون دے سکتا ہے؟

