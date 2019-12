نام نہاد جمہوری قوتوں نے کونسی دودھ کی نہریں بہادیں:پاک سرزمین پارٹی

شیئر کریں:

کراچی(نیوز رپورٹر)جنرل پرویز مشرف کے کیس میں قانونی اور آئینی تقاضے پورے نہیں کیئے گئے ملک کی موجود صورتحال کے پیش نظر پاک سر زمین پارٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت چیئرمین پاک سر زمین پارٹی سید مصطفی کمال نے کی ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آرٹیکل6 میں واضح طور پر درج ہے کہ سنگین غداری کے کیس میں سہولت کاروں پر بھی مقدمہ چلایا جائے گا ۔ جس پر اس کیس میں عمل درآمد نہیں کیاگیا۔ وہ نام نہاد جمہوری قوتیں جو کہتی ہیں کہ Democracy is the Best Revenge انہوں نے سندھ میں کونسی دودھ کی نہریں بہادی ہیں، ان نام نہاد جمہوری قوتوں کے دور میں سندھ میں انسان کتے کے کاٹنے سے اور ڈینگی مچھر کی وبا سے مر رہے ہیں۔انہیں نام نہاد جمہوری قوتوں نے جنرل پرویز مشرف سے این آر او حاصل کیا، پھر ان سے حلف لیا اور بعد گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا۔اجلاس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ عام آدمی تو دو وقت کی روٹی کے لئے پریشان ہے ، اسے پینے کا صاف پانی میسر نہیں ، بیروزگاری انتہا پر پہنچ چکی ہے جس کی ملک چلانے والوں کو کوئی فکر نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کے چلانے والوں کو عام آدمی کی فکر ہوتی نہ کہ ایسے فیصلے کئے جائیں جن سے ملک میں خلفشار پیدا ہو ۔اگر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو پھر جنرل ایوب خان سے لیکر تمام پر چلایا جائے ۔