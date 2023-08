مساجد سے خطبات میں اقلیتی حقوق پر توجہ دی جائے : محسن نقوی

لاہور: نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ (آج) جمعہ کے دن صوبے بھر کی مساجد سے خطبات میں اقلیتی حقوق پر توجہ دی جائے . ان مشکل حالات میں اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔نگران وزیراعلیٰ محسن نقوی کا بیان فیصل آباد کی تحصیل جڑانوالہ میں جلاؤگھیراؤ کے واقعات کے بعد آیا ہے جہاں مسیحی برادری کے متعدد مکانات کو توڑ پھوڑ کرکے نذرآتش کردیا گیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر ایک پیغام میں نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ آج جمعہ کے خطبات کے دوران قرآن پاک اور نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی جائے گی۔ان کا کہنا تھا کہ قوم کے امن کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کے لیے مذہبی علماء کا مشکور ہوں۔محسن نقوی نے کمشنرز، آر پی اوز، ڈی سیز، ڈی پی اوز، ایس پیز اور اے سیز کو مساجد میں خطبات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔

Today Friday's sermons across Punjab will focus on the Rights of Minorities, teachings from the Holy Quran and Prophet Muhammad (PBUH).

Amid challenging times, let's emphasize that such incidents should not be colored by religion. Interfaith harmony is among the basic teachings…