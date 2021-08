مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف نے بھی کہا کہ سینکڑوں لوگوں کی جانب سے ایک نوجوان خاتون اور اس کے ساتھیوں کو ہراساں کیے جانے پر بہت پریشان ہوں، اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس سمت جارہا ہے، حالیہ خواتین مخالف واقعات اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ بدحالی گہری ہے۔ بہت شرمناک!۔

Deeply disturbed at the harassment of a young woman & her companions by hundreds of people at Greater Iqbal Park in Lahore. What is more worrying is the direction our society is headed in. The recent anti-women incidents are a reminder that malaise is deep-rooted. Very Shameful!