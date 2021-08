خاتون ہراسانی کا معاملہ: پنجاب حکومت سخت کارروائی یقینی بنائے: شیریں مزاری

وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ لاہورگریٹر اقبال پارک خاتون کے ساتھ پیش آنے والا ہراسانی کا واقعہ قابل مذمت ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شیریں مزاری نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق پنجاب حکومت سے رابطے میں ہے۔ پنجاب حکومت معاملے پر سخت کارروائی یقینی بنائے۔

MoHR is in touch with Punjab authorities to ensure strict action ag perpetrators of the condemnable attack on a woman in Greater Iqbal Park Lahore. Arrests made, FIRs done. MoHR following up. But we need to try & change such violent behavioral patterns in our ppl. #lahoreincident

انہوں نے کہا کہ واقعہ سے متعلق ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ ہمیں لوگوں میں پر تشدد رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ قوانین کے نفاذ سے پرتشدد رویے میں کچھ کمی آئے گی۔شیریں مزاری نے کہا کہ سوچ بدل کر ہی ہم معاشرے کے کمزور افراد کے خلاف جرائم روک سکتے ہیں۔

We have awareness progs, laws etc. Certainly effective implementation of our laws will have some deterrent effect but mindsets also have to change to stop crimes against all vulnerable mbrs of our society. That is the challenge we are now focusing on along with law implementation