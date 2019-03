شیئر کریں:

طارق مجید

ان سب باتوں کی تفصیلی وضاحت بعد میں میری انگریزی کی کتاب میں پیش کی گئی جس کا عنوان ہے:

\\\"Masterminds of Air Massacres-- of 17Aug.in Pakistan and 11Sept. in America.\\\"

یعنی ”پاکستان میں 17 اگست1988ءاور امریکہ میں 11 ستمبر 2001ءکے فضائی قتل عام کرنےوالے ماسٹر مائنڈ“۔پاکستان کےخلاف اس تباہ کن کارروائی میں مقامی کارندوں اور مہروں کی شمولیت کے نشان شروع سے مل رہے تھے۔ جیسے جیسے میرا مطالعہ اور تجزیہ بڑھتا گیا ان کارندوں، بلکہ یہاں صحیح لفظ ”درندوں“ ہو گا، کی درندگی ایک پھیلے ہوئے بھیانک منظر کی طرح نظر آنے لگی اور انکے ظالمانہ کردار واضح ہوتے گئے۔ انکے خصوصاً اونچے عہدوں والے جگت کارندوں کے ہر اس فعل کا، جو سی۔130 کی تباہی سے متعلق تھا، جائزہ لیتے ہوئے مجھے بار بار خیال آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ افراد ملک و قوم کےساتھ ایسی بے وفائی، ایسی ستمگری کے مرتکب ہوئے! یہ افراد تو پاکستان اور پاکستانی قوم کی عزت، غیرت اور حفاظت کے رکھوالے تھے! لیکن طیارے کی تباہی میں انکی شمولیت کے ثبوت موجود تھے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ انہیں مٹایا جا سکتا تھا ا ور نہ چھپایا جا سکتا تھا۔

طیارے کے کریش ہو جانے کے فوراً بعد جائے حادثہ سے ملبہ اٹھانے اور اسے غائب کر دینے اور سی ایم ایچ بہاولپور میں نعشوں کا پوسٹ مارٹم روکنے کا حکم بھی وہی دے سکتا تھا اور جسے تباہ کاری کے اس منصوبے کا پورا علم تھا۔ جس میجر جنرل نے آموں کی ایک پیٹی میں گیس بم رکھوایا اور پھر بہاولپور کے جی او سی کی نگرانی میں ایک میجر کے ہاتھ اسے بہاولپور ائرپورٹ پر کھڑے سی۔130 میں پہنچوایا وہ ملتان میں متعین ہونے سے پہلے صدر ضیاءالحق کا ملٹری سیکرٹری تھا اور اسکے ساتھ گہری وفاداری کا دم بھرتا تھا۔ اسی میجر جنرل نے ملتان سے بار بار ٹیلیفون کر کے جنرل ضیاءکو امریکی ٹینک کا ٹیسٹ مظاہرہ دیکھنے کےلئے بہاولپور آنے پر مجبورکیا جبکہ ضیاءالحق کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صہیونی منصوبہ سازوں کی سکیم کا سارا دارومدار اس بات پر تھا کہ ضیاءبہاولپور کا دورہ کرے چنانچہ یہ ٹاسک ا نہوں نے صدر ضیاءکے چہیتے سابق ملٹری سیکرٹری کو دیا۔ اسی طرح جنرل اختر عبدالرحمن کو بھی سی۔130 میں سو ار کرنا منصوبہ سازوں کیلئے نہایت ضروری تھا۔ یہ کام انہوں نے آئی ایس آئی کے اس بر یگیڈیئر کو دیا جو جنرل اختر کا معتمد ڈپٹی رہ چکا تھا۔ اس بریگیڈیئر کو معلوم تھا وہ جنرل اختر کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ ان شقی القلب کارندوں میں وہ میجر بھی تھا جو اس مشاق طیارے میں سوار تھا جو وی آئی پی فلائٹ روٹ کی نگرانی پر مامور تھا ا ور جس کا پائلٹ آرمی ایوی ایشن کا ایک کیپٹن تھا۔ سی۔130 کے ٹیک آف کرنے کے بعد ایک خاص ریموٹ کنٹرول آلے سے ان گیس بموں کو اڑا دیا گیا‘جو سی۔130 کے عقبی حصے میں آموں کی ایک پیٹی میں اور کاک پٹ میں لکڑی اور شیشے کے ایک چھوٹے ڈبے میں تھے جس میں تحفتاً دیئے گئے ہوائی جہازوں کے ماڈل تھے‘ جنہوں نے ائرفورس کی طرف سے اس منصوبے کی تکمیل کرائی اور جنہوں نے فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد کو تباہ ہونےوالے طیارے کے معاون پائلٹ کی ڈیوٹی پر زبردستی بھجوایا تھا تاکہ کریش کے بعد یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ ساجد کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا اس نے علامہ عارف الحسینی کے قتل کا بدلہ لینے کےلئے سی۔ 130کو دانستہ کریش کیا حالانکہ ساجد کا اس مسلک سے تعلق صرف سنی سنائی بات تھی اور وہ تو اس فلائٹ پر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ 16 اگست کی رات کو شمالی علاقہ جات کی ایک لمبی فلائٹ سے واپس آیا تھا اور ائرفورس کے قوانین کےمطابق اسے 24گھنٹے کا آرام کا وقفہ دیا جانا ضروری تھا اور حقیقت میں ایک معاون پائلٹ بذات خود سی۔ 130 کو کریش کر ہی نہیں سکتا تھا۔

وہ تو خوش قسمتی تھی کہ ائرفورس کے انکوائری بورڈ کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ دینا پڑا کہ کاک پٹ کا تمام عملہ مفلوج ہو چکا تھا اس لئے طیارہ کریش کر گیا۔ انہوں نے سی۔130 کا پچھلا دروازہ جس میں زمین سے فائر کئے گئے میزائل نے گول سوراخ کر دیا تھا اور جو جا ئے حادثہ پر ایک فرض شناس گروپ کیپٹن نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ گم کرا دیا اور شفیع الرحمن انکوائری کمیشن کے طلب کرنے پر بھی اسے برآمد نہ ہونے دیا۔ بڑے اور چھوٹے کا رندوں کے علاوہ مہروں نے بھی اس سکیم میں حصہ لیا انہیں پوری سکیم کا علم نہ تھا‘ جو کام دیا گیا انہوں نے کر دیا۔ ائرکریش کے بعد اس پر پردہ ڈالنے اور پولیس انویسٹی گیشن نہ ہونے دینے کا مرحلہ بہت اہم تھا۔ اس میں کئی کارندے اور مہرے شریک تھے لیکن سب سے بڑا کردار ضیاءالحق کے بعد کرسی¿ صدارت پر بیٹھنے والے کا تھا۔ ان سب کے نام اور کام شہادتوں اور دلائل کے ساتھ میری کتاب میں موجود ہیں۔ اس میں صہیونی منصوبہ سازوں اور انکے اپنے کارکنوں کے نام بھی ہیں۔

آج اس سی۔130کریش کے 23 برس بعد بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا محرکات تھے کونسی ترغیبات تھیں جنہوں نے ان کارندوں کے دلوں سے حب الوطنی کا جذبہ، غلط اور صحیح میں فر ق کا فہم اور انسانی ہمدردی اور رحم کا مادہ مفقود کر دیا اور انہوں نے انتہائی بے دردی کےساتھ اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی عسکری رفقا کو موت کے گھاٹ اتار دیا!صہیونی منصوبہ سازوں نے ان کو کیا لالچ دیا ان پر کیسا جادو کیا؟ اس کا جواب یہ کارندے ہی دے سکتے ہیں۔ یا وقت آنے پر منصوبہ ساز خود بتا دینگے۔تاہم ایک جامع پولیس انویسٹی گیشن اور پھر عدالتی کیس میں سب کچھ سامنے آسکتا ہے۔

اگست 1992ءمیں قائم ہونےوالا جسٹس شفیع الرحمن کمیشن پہ کام کر سکتا تھا لیکن وہ انکوائری نامکمل رہی ، شاید اس لئے کہ کمیشن کو معلوم ہو گیا کہ اس میں چوٹی کے ملٹری حکام ملوث ہیں۔ کمیشن نے یہ ضرور کہا کہ ایف آئی اے اس کیس کی تفتیش کرے۔ یہ تفتیش ضرور ہونی چاہئے کیونکہ اس سے جو راز بے نقاب ہوں گے انکے پاکستان کی سکیورٹی اور سلامتی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔

( نوٹ: مضمون نگار پاک بحریہ کے ریٹائرڈ کموڈور رہے ہیں۔ ادارہ)