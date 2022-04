عمران خان نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے ،ٹویٹ

پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر زرتاج گل نے کہا ہے کہ نوجوان عمران خان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ نوجوان سب سے زیادہ باخبر ہے اور سیاسی منظر نامے کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان عمران خان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو ان کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور ایک مکمل دیانت دار آدمی ہے۔

The youth is 'most well-informed' and has the capacity to analyse the political landscape. And they stand firmly with Imran Khan because they know he's the leader who thinks about their futures and is a man of consummate integrity.#PakistanNeedsElections#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/jJw5eWPdIf