 محترم مجید نظامی ؒ کا ممدوح اے کے خالد …(2 )

قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی معاشی و مالی حالت بڑی پتلی تھی۔ اے کے خالد کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گندم کی چپاتی گویا نایاب شے تھی۔جوار ، باجرہ مکئی اور چاول عام خوراک تھی۔ والد کی نصیحت ، عسرت ، مفلسی اور بے بسی کا تجربہ انہیں پڑھنے ، محنت کرنے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کا محرک بنا ۔ موصوف طالب علم ( خالد صاحب) نے چینی فلاسفر کنفیوشس کے فلسفہ آدمیت کے مطابق ، (بچوں کو مادری زبان سکھانے تعلیم و تربیت ، اچھا لباس ، اپنی ثقافتی قدروں کے سکھانے کے ساتھ ساتھ زندگی سکھائیں) واقعتاً زندگی معصوم عمر ہی میں سیکھ لی تھی جس کا فائدہ وہ عمر بھر اٹھاتے رہے۔ مثلاً انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ :-1. آوارہ بچے ہوں یا آوارہ مویشی ڈور ڈنگر وہ دوسروں کا نقصان کرتے اور پٹتے تو ہیں ہی ، پھر حوالات میں یا کانجی ہاؤس میں بھوک پیاس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ جب کہ ان کے ورثا و مالک جرمانے اور خمیازہ بگھتتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ھے کہ مالکان " عصائے موسوی"( ڈنڈے) کا موثر استعمال کر کے ان کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ کھلائیں پیار سے ڈرائیں مار سے ۔ Train the youth with iron hands in valvet gloves. 2 دوسرا سبق یہ سیکھا کہ گروی رکھی ہوئی زمینیں اور ادھار بیچے ہوئے ضمیر کوئی واپس نہیں کرتا ۔ انہیں خود محنت اور کوششوں سے ہی غیروں کے قبضے سے چھڑوانا پڑتا ھے ۔ 3 محکمانہ ساتھی، کیا سینئر کیا جونئیر، سارے خواہ مخواہ کے حریف بن جاتے ہیں۔ ان سے کام لینے کے لیے ان کے فرائض کی فہرست اور اپنے اختیارات کا علم گاہے گاہے یاد کرتے کراتے رہنے میں ہی عافیت ہوتی ھے۔ تبادلے سے افسر کی کرسی ہی نہیں بدلتی محکمہ کے درودیوار ، عملہ اور ساتھیوں کی نظریں بھی بدل جاتی ہیں۔ 4 اگر کبھی اللّٰہ نے مجھے صاحب رتبہ و اختیار بنایا تو زیر دستوں اور مجبوروں کی حمایت اور ان کے ساتھ ہونے والی بے انصافیوں کا ازالہ کرتا رہوں گا۔5 والدین کی صحبت میں رہ کر میں نے اپنے اللہ سے دوستی پکی کر لی۔ ہر وہ کام جو مجھے صحیح ، خیر اور انسانوں کی بہتری کا نظر آیا میں نے اسے اپنا لیا ۔ غلط کرنے یا غلطی کا احساس ہونے پر فورآ اس کی معافی تلافی پر لگ گیا۔ آخر کار اللّٰہ کی مدد سے اٹھائی گیروں اور راہزنوں سے بچتا بچاتا ہوا خود کو منزل کی طرف رواں دواں رکھا۔ خالد صاحب پی سی ایس افسر بنے اور ساری مخالف قوتوں ، محکمانہ اور ماحولیاتی حریفانہ کش مکش کے باوجود مختلف اضلاع میں انتظامی اور عدالتی فرائض انجام دیتے ، 1974 میں کمشنر بہاولپور تعینات ہوئے ، ذولفقار علی بھٹو دور کو بگھتایا ۔

1976 میں گریڈ 21 کی ناقابل عبور دیوار پھاند کر ممبر بورڈ آف ریونیو کی ممنوعہ مسند پر جا بیٹھے۔ 1984 میں 36 سالہ ملازمت کے بعد ریٹائر ہوئے ۔ تاریخ پاکستان پر انکی کتاب انتہائی معلوماتی ذخیرہ قرار پائی۔ پہلی قسط میں بھی اے کے خالد کی پیشہ ورانہ پوری تفصیلات بیان نہیں کی گئیں ۔ ان کے دیانتدارانہ رویے، محنت اور جفاکشی ، توکل اللّٰہ خدا خوفی اور ایمان باللہ کا تذکرہ ہی کیا ھے تا کہ آج کے بیوریوکریٹ کے لیے حوالہ میسر ہو کہ دانشوروں نے درست فرمایا ہے اس کالم میں ہمارے ممدوح جناب اے کے خالد کے بیان کردہ چند ان محکمانہ واقعات کا ذکر کیا جاتا ھے جو خوئے غلامی میں پرورش پانے والے بیوریوکریٹس، سرکاری اہلکاروں اور سیاسی موروثیت رکھنے والے اشرافیہ کے ظالمانہ، ستم و جبر میں لپٹی ہوئی ذہنیت کی مثالیں ہیں۔ 1. خالد صاحب لکھتے ہیں۔ : وہ ( خالد صاحب) سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ فیزیکل پلاننگ پنجاب تھے۔ شادماں سکیم میں جنرل یحیٰی خان کا الاٹ شدہ چار کنال کا پلاٹ بھی اس اسکیم میں تھا جس کی قیمت ابھی واجب الادا تھی۔ بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو جنرل یحیٰی خان کو ایبٹ آباد نظر بند کر دیا گیا مگر پلاٹ کینسل نہیں ہوا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے ایک ماہ کے وقفے وقفے سے انہیں پلاٹ کی قیمت ادا کرنے کے نوٹس بھجوائے جو بوجوہ ان تک نہ پہنچے ۔ اسی اثناء میں گورنر پنجاب جناب صادق حسین قریشی کو مذکورہ پلاٹ کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے ہر طرح کا دباؤ مجھ پر بڑھایا کہ پلاٹ انہیں الاٹ کر دیا جائے۔ میں نے جواب دیا کہ جب تک قانونی طور پر پلاٹ کینسل نہیں ہوتا میں کیسے وہ کسی اور کو الاٹ کر سکتا ہوں۔ ایک دن جنرل یحیٰی خان کے بھائی آغا محمد علی میرے دفتر آئے اور سارے واجبات ادا کر کے بھائی کی الاٹمنٹ بچا لی۔ میں نے اس معاملے میں کسی کی دھونس سنی نہ سفارش مانی اور مکمل قانون کے مطابق مسلہ حل کیا۔ ’’اللّٰہ اللّٰہ خیر صلہ‘‘ 1974 میں بھٹو نے بہاول پور کا سرکاری دورہ کیا۔ وہ وہاں کمشنر تھے۔ حسب روایت انسپکشن کی تیاری کی گئی 4 نومبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو اپنے سفاری سوٹ میں ملبوس ہیلی کاپٹر سے بہاولنگر اترے۔ چیف منسٹر پنجاب حنیف رامے اور میں نے آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا۔ ساتھ ہی میں نے اپنا تحریر کردہ ایک لیٹر بھٹو صاحب کے ہاتھ تھما دیا۔ جو انہوں نے بڑے انہماک سے پڑھا۔ معززین سے تعارف کے بعد وزیراعظم سیدھے جلسہ گاہ پہنچے۔جلسہ خوب رہا ، حاضرین کے سوالات کے جوابات بھی بھٹو نے دئیے میں اس دوران ان کے ساتھ بیٹھا نوٹ لیتا رہا۔ پھر ہارون آباد اور رحیم یار خان کا دورہ ہوا۔ اس کے بعد لیاقت پور بھی گئے۔ دورے کے آخر میں دو واقعات بڑے اہم ہوئے ۔

1. بہاولپور میں مسٹر بھٹو کو وہاں کشادہ اور پر فضا سرکٹ ہاؤس میں ٹھیرایا گیا تھا۔ ہماری ہر طرح کی مناسب کوشش اور تیاری کے باوجود حریفوں نے ہمیں کافی تنگ کیا ۔ کبھی ایک چیز اٹھا لی کبھی دوسری غائب کر دی۔ کبھی کوئی فضول سی شکائت۔ بہر کیف خوب گزر گئی۔ 2. یزمان کے دورے پر جانے کے لیے بھٹو ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے لگے تو خوشامدی چیف سیکرٹری نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تو بھٹو نے کہا آپ نہیں میرے ساتھ صرف کمشنر ( خالد) بیٹھے گا اور یزمان پر بریفنگ دے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھٹو سے میری قربت اور چیف سیکرٹری کی نا رسائی میرے لیے درد سر بن جائے گی ۔ اور پھر وہی ہوا۔ تھوڑے دنوں بعد مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ 2. لیاقت پور کا اسسٹنٹ کمشنر نیا نیا تھا مگر تھا بڑا محنتی، فرمانبردا اور احساس فرض میں گندھا ہوا۔ وزیراعظم کے دورے پر فطری طور پر تھوڑا خائف تھا ۔ سارے معاملات پر میں نے اسے بتلایا ، سمجھایا اور حوصلہ افزائی بھی کی تو اس نے وہ کام کر دکھایا جو آزمودہ کار بھی شائد انجام نہ دے پاتے۔ میں نے اس کے حسن کار کی تعریف کر کے وزیراعظم بھٹو سے شاباش اور تھپکی بھی دلا دی۔ مگر ، افسوس کے میری تبدیلی کے بعد مسٹر بلخ شیر مزاری نے گورنر پنجاب صادق حسین قریشی سے کہہ کر اس ہونہار اور محنتی افسر کو ملازمت سے ہی برخاست کروا دیا، کیونکہ وہ اس ( بلخ شیر مزاری) کے غریب مزارع کا بیٹا تھا ۔ بعد میں ، کچھ عرصہ بعد وہ میرے پاس دفتر آیا۔ میں نے پہچانا نہیں تھا۔ پوچھنے پر اس نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم ، نا انصافی اور اپنی زبوں حالی کی تفصیلات بتائیں ۔ جنہیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے نوجوان کو حوصلہ دیا اور کہا میں الحمد اللہ کوشش کر کے آپ کر بحال تو کروا لوں مگر نہیں ۔ تم اللّٰہ سے مانگو اور پوچھو کیا کروں۔کچھ عرصہ بعد وہ پھر میرے پاس آیا، اچھے لباس میں تھا۔اس نے بتایا کہ وہ میری ھدایت کے مطابق گاؤں سے کافی دور ایک اجنبی مسجد میں بیٹھ گیا تھا اور ذکر اللّٰہ میں مشغول رہتا ۔ ایک دن مجھے اشارہ ہوا کہ وزیراعظم بھٹو کو خط لکھو ۔ میں نے مختصر سا خط بھٹو کو لکھ کر لاڑکانہ کے پتہ پر بھیج دیا۔ اتفاق سے وہ خط براہ راست بھٹو کو ملا ۔انہوں چیف منسٹر کو کہا کہ 24 گھنٹوں میں اس کو بحال کر کے کنفرم کرو ۔پورا پنجاب حرکت میں آگیا اور دو دن بعد اسے اس مسجد سے ڈھونڈ نکالا اور پھر اللّٰہ کے حکم سے اسے بحال کر دیا گیا۔ میں نے کہا اب اللّٰہ کے حکم کی حکم عدولی کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکے گا۔ ( ختم شد)