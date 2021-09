آفریدی ، شاہین شاہ کو اپنے نمبر والی شرٹ ملنے پر خوش

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے اپنے نام و نمبر کی جرسی شاہین شاہ کو ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ ان شرٹ شاہین آفریدی پہنیں گے۔

This is more than a shirt number. It represents honesty, integrity and immense love for Pakistan. I am humbled and honored that I will be now representing Pakistan in shirt # 10 of Lala @SAfridiOfficial . Nothing but Pakistan. #Legacy #TheEagle #PakistanZindabad pic.twitter.com/m8OrKr4wiZ

شاہین شاہ آفریدی کے ٹوئٹ پر ردعمل دیتے ہوئے شاہد آفریدی نے لکھا کہ میں نے اس شرٹ کو بڑے اعزاز اور فخر کے ساتھ پہنا تھا، مجھے خوشی ہے کہ اب نمبر 10 جرسی شاہین پہنیں گے۔ جو اس کے حقدار ہیں۔سابق کپتان نے شاہین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ بلند پرواز رکھتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کریں۔

I wore this shirt with great honour and pride, I'm delighted that the #10 shirt will now be worn by Shaheen.who is a truly worthy successor! Shaheen I wish you the very best, continue to rise and wear ???????? colours with the greatest pride. https://t.co/A6CdfcG467