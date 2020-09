جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ اور ’’منی ٹریل‘‘ ایک نئی روایت!

شیئر کریں:

پاک چین تجارتی راہداری منصوبے ’’سی پیک‘‘ کے خلاف بھارتی مخالفت کوئی نئی بات نہیں ، اس کا آغاز 2002میں گوادر کے ساحل پر بندرگاہ کی تعمیر کیلئے چینی تعمیراتی انجینئروں و دیگر ماہرین کی گوادر آمد کے ساتھ ہی شروع ہوگیا۔ اس منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کیلئے صوبہ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی جیسی دہشت گرد تنظیم کو فعال کیا گیا اور صوبہ کے پی کے و قبائلی اضلاع کے ان تمام علاقوں میں جہاں سے تجارتی راہداری نے گزرنا تھا ۔دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کو منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کا فریضہ سونپاگیا ،بھارت سی پیک منصوبے کا اکیلا مخالف نہیں تھا۔ امریکہ و برطانیہ سمیت خطے میں کچھ دیگر پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھی سی پیک کو اپنے معاشی مفادات کیلئے خطرہ سمجھتے ہوئے اس مسئلے پر بھارت کے ساتھ تھے۔برحال افغانستان پر امریکی و نیٹو ممالک کے قبضہ نے بھارت کیلئے آسانی پیدا کردی تھی کہ وہ سی پیک منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے افغانستان کو پاکستان کے خلاف دوسرے محاذ کے طور پراستعمال کرے اور افغانستان میں امریکی و نیٹو افواج کے خلاف افغان طالبان کی مزاحمتی جنگ کی آڑ میں پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دے ۔ ابتدا میں بھارت کے پاس پاکستان میں تخریب کاری و دہشت گردی پھیلانے کیلئے افغانستان کے اندر محفوظ مراکز کی عدم دستیابی کی وجہ سے راجستھان و سندھ کے بارڈر سے منشیات کے سمگلروں کے ذریعے اسلحہ و گولہ بارود صوبہ بلوچستان پہنچانے کا طریقہ کا اختیار کیا گیا ۔ 2004تک صوبہ کے پی کے سے ملحقہ افغان صوبوں میں سات مقامات پر بھارتی کونسل خانے کھلونے کے بعد بھارت اس قابل ہوگیا کہ وہ انتہائی مربوط انداز سے پاکستانی قبائلی ایجنسیوں میں اپنے پرانے روابط کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں قتل و غارت گری کے ذریعے مقامی آبادیوں میں خوف و دہشت کی فضا برپا کرے اور وہاں دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کو منظم کرنے کے علاوہ ان کیلئے محفوظ ٹھکانوں ، تربیتی کیمپ ، گاڑیوں کو خود کش دھماکوں میں استعمال لانے کیلئے فیکٹریوں اور وافر مقدار میں خود کار اسلحہ و گولہ بارود ذخیرہ کرنے کے گودام قائم کر سکے ۔ صرف بھارت کے جنگی منصوبہ ساز ہی نہیں اس کی مدد و سرپرستی کرنے والے امریکہ، برطانیہ و دیگر ممالک بھی مطمئن تھے کہ بھارت پاکستانی صوبہ کے پی کے و بلوچستان کے راستے چین کی گوادر تک رسائی کو روکنے کے علاوہ پاکستان کو معاشی و دفاعی طور پر اس حدتک کمزور کرنے میں کامیاب ہوجائے گا کہ وہ بھارت کے چین کے خلاف عزائم کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے اور بھارت کا بھی امریکہ سے یہی مطالبہ تھا کہ جب تک پاکستان مقبوضہ کشمیر سے دستبردار ہوکر اپنی عسکری استعداد کو محدود نہیں کرتا ۔ چین کے خلاف بھارت امریکی مفادات کی جنگ نہیں لڑپائے گا۔

بدقسمتی سے صوبہ بلوچستان و کے پی کے میں تخریب کاری و دہشت گردی کا آغاز ہوا تو پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اس سے لاتعلق رہی۔ پاکستان کے مخصوص لبرل سوچ کے حامل دانشوروں نے بلوچستان میں تخریب کاریوں، بی ایل اے کی طرف سے ریل کی پٹریاں اکھاڑ کر ریل گاڑیوں کوالٹانے ، بس اڈوں و ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکے ، سرکاری تنصیبات پر رکٹ لانچرسے حملوں جیسے اقدامات کو بلوچستان کی پس ماندگی سے جوڑ کر بی ایل اے والوں کو حقوق کی جنگ لڑنے والے حریت پسندو قراردے کر اور صوبہ کے پی کے و قبائلی علاقوں میں جاری ، دہشت گردی کو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ملک میں شرعی نظام کی نفاذ کی کوششوں کا رنگ دے کر عالمی سطح پر کامیاب تاثر دیا کہ پاکستان میں جاری بدامنی پاک فوج کے اقتدار میں موجودگی اور حقوق مانگنے والوں پر ان کی طرف سے لگائی گئی سخت گیر پابندیوں کا نتیجہ ہے۔ اس تاثر کو بھارت نے پاکستان اور پاک فوج کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت کرنے ، انہیں تربیت و اسلحہ دے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال کرنے جیسے بیانیہ کی صورت دی اور پاکستان کودہشت گردوریاست ثابت کرنے کیلئے عالمی سطح پر بھرپور مہم کا آغاز کردیاگیا۔ یوں ایک طرف پاکستان کو داخلی سطح پر دنیا بھر میں تاریخی طور پر بدترین دہشت گردی کا سامنا تھا۔ تو دوسری طرف دنیا دہشت گردی کے شکار ملک پاکستان کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملک کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر پروپیگنڈہ مہم یا داخلی سطح پرجاری دہشت گردی یہ سب پاک چین راہدری منصوبے کو ناکام بنانے کیلئے تھی۔ جبکہ ملک میں سلامتی کے ادارے پاکستان کی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کی ہر قیمت پر تحفظ اور پاک چین راہدری منصوبے کو ہر صورت کامیابی سے دوچار کرنے کا عزم کر چکے تھے اور یہ انوکھا تاریخی کارنامہ بھی پاک فوج ، فوج کے خفیہ اداروں اور آئی ایس آئی نے کردکھایا کہ قبائلی علاقوں میں قائم دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں ، اسلحہ وگولوں بارود کے ذخائر اوران کے تمام مراکز کوتباہ کر کے رکھ دیا۔

دہشت گردوں کو ماردیا گیایا وہ فرار ہوکر افغانستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوگئے۔ ان کے سرپرست قریب ہی سرحد پار ہونے کے باوجود ان کی مدد کو نہ آسکے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک قائم دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا پاکستان کو یہ فتح آسانی سے نہیں ملی تھی۔ اس کے لیے پاک فوج نے ہزاروں جانیں قربان کیںاور قربانیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا تو پاک چین تجارتی راہداری منصوبے پر کام میں بھی تیزی آگئی۔ گوادر میں دنیا کی چوتھی بڑی بندرگاہ کی تعمیر پہلے ہی مکمل ہوچکی تھی۔

دہشت گردوں کے صفایا کے بعد بھارت اور پاکستان دشمنوں کے پاس سی پیک پر پیش رفت کو روکنے کیلئے ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ اس اہم دو ملکی منصوبے کے خلاف پروپیگنڈے کا محاذ گرم کیا جائے اور پاکستانی عوام میں ابہام پھیلایا جائے کہ ریاستی اداروں اور نئی منتخب حکومت نے سی پیک پر کام کی رفتارسست کر دی ہے۔ جس پر چین بھی پاکستان کے نئے حکمرانوں کو لے کر تحفظات کا شکار ہے۔ جبکہ حقائق اس کے برعکس تھے اسی اثنا میں حکومت نے لفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک پروجیکٹ کا چیئرمین نافذ کردیا۔ جس نے چارج سمبھالتے ہی نہ صرف دن رات ایک کر کے پروجیکٹ پر کام کی رفتار بڑھا دی ساتھ ہی شاہرہ کے ساتھ تیز رفتار ریلوے نظام کو سی پیک کا حصہ بنانے اور کاشفر سے گوادر تک نیا ریلوے ٹریک بچھانے کیلئے چین کے ساتھ ایم ایل ون منصوبے کی تعمیرکیلئے نہ صرف معاہدے کو حتمی شکل دے دی بلکہ منصوبہ پر عملدارآمد کا آغاز بھی کردیا گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ سی پیک اوراس کے ساتھ شامل ایم ایل ون ریلوے لائن کا منصوبہ چند ہی برسوں میں صوبہ بلوچستان کے پس ماندہ علاقوں سے لے کر پشاور تک آباد پاکستانی عوام کی تقدیر بدل رکھ دیں گے۔ ’’پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو ساتھ ہی عالمی سیاست میں پاکستان کا مقام بھی بلند ہوگا۔ سی پیک منصوبے کی کشش دیگر بہت سے ملکوں کو اس میں شمولیت کیلئے کھینچ کر لے آئے گی۔( جس کا آغاز ہو چکا ہے) ۔ پاکستان کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے دبائو بڑھے گا‘‘۔ بھارت یہ سب کیسے براداشت کر سکتا تھا۔ بھارتی منصوبہ سازوں نے پاکستان کے اندر ’’ مخصوص نظریات و فکر ‘‘ رکھنے والے طبقات میں پاک فوج کے خلاف پائے جانے والے جذبات کو پروپیگنڈے کی شکل میں سی پیک پروجیکٹ کے نئے تعینات ہونے والے ریٹائرڈ جرنیل کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور 2ماہ قبل اپنے ریٹائرڈمیجر Gaurav Aryaکوجنرل عاص سلیم باجوہ پر ناجائز اثاثے بنانے پر مبنی الزامات کیلئے آگے کر دیاجس نے امریکہ میں جنرل عاصم سلیم باجوہ کی متعدد جائیدادوں اور100 سے زائد کمپنیوں کی جھوٹی کہانی یوٹیوب پر پوسٹ کردی۔ لیکن بھارت کے اس میجر کی اصلیت جانتے ہوئے بھارت سمیت دنیا کے کسی اخبار یا نشریاتی ادارے نے اس کے پروپگنڈے کی طرف توجہ نہیں دی۔ جس کے بعد پاکستان کے ایک غیر معروف صحافی احمد نورانی کو میدان میں اتارا گیا جو مارچ 2020سے تیسری دنیا کے صحافیوں کی مدد کیلئے بھارتی سرمائے سے ۔بنائی گی Alfred friendly press Partners کے نام سے ایک کمپنی کی طرف سے ملنے والے سکالر شپ کی وجہ سے امریکہ میں مقیم ہے۔ یہ کمپنی اپنا بنیادی مقصد Lifting up Journalism Around the World بتاتی ہے۔ احمد نورانی بطور صحافی، معیشت ، ہندسوں کے ہیر پھیر اور کمپنیوں کے گورگھ درندوں کی سدھ بدھ نہیں رکھتا ، جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ پر مالیاتی سیکنڈل بنانے کے لیے احمد نورانی کو اسکالر شپ دینے ولی کمپنی میں بھارت سے آیا ہوا ایک صحافی Abhishek Waghmare کی خدمات حاصل کی گئیںجو فنانشنل معاملات کا ماہر ہے۔ ابھی شیک کی تیارکردہ روپورٹ احمد نورانی نے اپنی حال ہی میں بنائی ہوئی ویب سائٹ Fact focus پر پوسٹ کردی ہے ۔ جس کے بعد پاکستان میں ’’ میراجسم میری مرضی ‘‘کا حامی طبقہ اور پاک فوج کے دیگر مخالف عناصرنے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپگینڈے کا طوفان برپا کردیا ۔ بعض اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے بھی جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کے بارے میں سوالات اٹھانے شروع کردیے تو پھر پاکستان میں ایک نئی روایت سامنے آئی ہے۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے سوشل میڈیا پر چار صفحات پر مشتمل اپنے اور بیوی بچوں کی اثاثوں کی مکمل منی ٹریل جاری کردی۔ساتھ ہی انہوں نے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے وزارت اطلاعات میں مشیر کے طور پر سونپی گئی ذمہ داریوں سے مستعفٰی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ وزیراعظم کو ملے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ جسے وزیراعظم پاکستان نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ تاہم جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی طرف سے اپنے اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات (منی ٹریل)کے ساتھ خود کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جانا اور مستعفٰی ہونے کا اعلان ایک ایسا اقدام ہے جس کی اس سے قبل پاکستان میں نذیر نہیں ملتی جس معاشرے میں جج حضرات اور بڑے بڑے عوامی نمائندگان میں بھی اپنے اثاثہ جات کی منی ٹریل عوام کے سامنے رکھنے کا حوصلہ نہ رکھتے وہاں ایک ریٹائرڈ جرنیل کی طرف سے خود کو احتساب کیلئے پیش کرنے کا عمل ملک کانظام میں آنے والی مثبت تبدیلیوں کا اشارہ کرتا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر پاکستانی چاہے وہ کتنا ہی بااثرو طاقتور کیوں نہ ہواسے اپنے کردار و اقدام سے ثابت کر نا ہے کہ وہ احتساب یا ملکی قوانین سے بالاتر نہیں۔