مسجدا لحرام کی رونقیں بحال ،سعودی حکومت نےمکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کو نمازیوں کے لیے مکمل طور پر کھول دیا

سعودی حکومت نےمکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کو نمازیوں کے لیے مکمل طور پر کھول دیا۔

کورونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد مسجد الحرام کی رونقیں بحال ہونے لگیں ۔ مسجد الحرام کو نمازیوں اور زائرین کے لیے صبح فجر سے معمول کے مطابق کھول دیا گیا ہے۔

سعودی حکومت کے مطابق ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد حرمین شریفین میں داخل ہو سکتے ہیں۔

#PICTURES: Worshipers perform Fajr prayer at the Grand Mosque in #Makkah after easing #COVID19 restrictions. @ReasahAlharmain pic.twitter.com/PQ0bAnlw5k