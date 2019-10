مودی حکومت کے خاتمہ کی عالمی سطح پر اپیل

شیئر کریں:

آکسفورڈ یونین سوسائٹی کا پلیٹ فارم بہت معتبر ہے۔ اقوام متحدہ سے بہت پرانا 196 سال پرانا یعنی دو سو سال ہونے کو صرف چار سال رہ گئے ہیں۔ جب سے یونین دنیا بھر کے ممتاز افراد سے خطاب کا شرف حاصل کر چکی ہے‘ جن میں مختلف ملکوں کے سربراہ‘ حکومتوں کے سربراہ‘ سیاستدان اور ممتاز افراد شامل ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر رونالڈ ریگن ‘ جمی کارٹر‘ رچرڈ نکسن اور بل کلنٹن برطانوی وزراء اعظم ونسٹن چرچل‘ مارگریٹ تھیچر‘ ڈیوڈ کیمرون سمیت معروف عالمی شخصیات مدر ٹریسا اور مائیکل جیکسن یہاں خطاب کر چکے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان بھی یہاں خطاب کرنیوالے ممتاز افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ بلکہ پراشنت بھوشن اس بات سے پریشان تھے اور اپنی اگلی تقریر کی ابتدا تھی کہ انہیں سمجھ نہیںآرہی کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ مودی حکومت نے بھارت کو جہنم بنا دیا ہے پھر کہا وہ بھارت کے معاشی حالات سے بات کریں جسے مودی نے اپنی احمقانہ پالیسیوں‘ بے مغز اور بے شعور جہتوں اور ہٹ دھرمی کے فیصلوں سے تباہ کر دیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ حقائق پر بات کروں۔ ان حقائق پر کہ ہمارے ہاں تمام ادارے تباہ کر دیئے ہیں۔ وہ ادارے بھی جن کا نام حقائق جاننا اور حقائق بتاتا تھا‘ نیشنل سیمپل آرگنائزیشن جس کا کام بیروزگاری کے بارے میں حقائق جاننا ہے۔ اسے منع کر دیا گیا کہ دو سال کیلئے کام روک دو اور کسی قسم کے اعدادوشمار دفتر سے باہرنہ نکلیں مگر وہ ادارہ مودی کے احکامات اور اپنی ساری حفاظتی تدابیر کے باوجود یہ بات نہ چھپا سکا۔ اور کھوج لگانے والوں نے کھوج لگا لیا کہ نئے روزگار پیدا کرنے کی بجائے ایک سال میں ایک کروڑ آسامیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ یہ اعدادوشمار تیار کرنے والے محکموں کے سربراہان پر حملے کرائے گئے۔ ایسے اعدادوشمار جو مودی حکومت کی کارکردگی سے متعلق تھے‘ انکے سربراہوں کو خوفزادہ کیا گیا۔ بعض کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور اپنی ناکام پالیسیوںکو جعلی اعدادوشمار اور پراپیگنڈا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ آج بھارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقائق کی کوئی حیثیت نہیں۔ استدلال اور منطق یا ریزن فضول چیز ہے۔ ہر چیز لوگوں کی رائے کی مرہون منت ہے۔ اگر لوگ سیاہ کو سفید کہہ دیں تو وہ سفید ہی ہوگا اسے لوگوں پر تشدد کرکے سفید بنوایا جائے گا۔لبرشن نے استفسار کیا کہ ہم دلیل کو رد کر دیں تعمیری سوچ کو دفن کر دیں۔ پراپیگنڈا سے میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے بعض صحافیوں کو دھمکیوں سے اور بعض کو خرید کر اگرچہ یہ بہت مختصر اقلیت ہے مگر میڈیا پر قابض ہے۔ مسلمانوں کیخلاف نفرت اور ان پر تشدد اور ظلم و بربریت کرنے والوں کی ہلہ شیری مسلمانوں سمیت ساری دوسری اقلیتوں کے حقوق سلب کر لینے کی غیر انسانی حرکتیں اور پھر سوشل میڈیا پر مودی کے گماشتے جس طرح اپنی متشددانہ پالیسیوں کا پرچار کر رہے ہیں اور حق سچ کی آواز اٹھانے والوں کیخلاف جس طرح پروپیگنڈا کر کے انہیں ہراساں کر رہے ہیں اس کی مثال بھارت کی بہت ہی بہادر اخبار نویس سواتی چترودی کی وہ کتاب ہے جس کا نام ہے۔

''I am a Troll: Inside the Secret world of BJP,s DIGITAL Army"

مصنفہ نے مودی کے مظالم کے ساتھ سوشل میڈیا کے کردار پر بھی بڑے سوال اٹھائے ہیں۔ اگر مودی کے خلاف بات کی تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کرینگے۔ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے تشدد کا نشانہ بنانے ان کے بارے میں خود گھنائونے سکینڈل سوشل میڈیا پر پھیلانے کا ذکر کرتے ہوئے سواتی لکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا کام نفرت پھیلانا، من گھڑت اورجھوٹی خبریں دینا مخالفین کو گالی گلوچ کرنا یہ سب بھارت میں مودی خود کروا رہا ہے آج کس کی پگڑی اچھالنی ہے اور آج کس کا ناک میں دم کرنا ہے یہ فیصلہ مودی خود کرتا ہے اور اسکے پروردہ سوشل میڈیا پر ہنگامی بنیادوں پر اسکے فیصلہ کو نافذ کرا دیتے ہیں۔ کون سی افواہ کس کے ذریعے پھیلانی ہے اس پر عملدرآمد کی نگرانی بھی وہ خود کرتا ہے۔ جمہوریت پر چاروں طرف سے حملہ ہے۔ آج تک سپریم کورٹ کے کسی جج نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی تھی مگر اس مودی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کنٹرول کر کے ملک اور جمہوریت اور عدل و انصاف کے سارے نظام کو برباد کر دیا ہے۔ حساس نوعیت کے مقدمات کے لیے چیف جسٹس کو حکم ہے کہ وہ ایسے ججوں پر مشتمل بنچ تشکیل دے جو مودی حکومت کے حق میں فیصلے کریں۔ الیکشن کمشن مودی حکومت کا آلہ کار ہے۔ لبریشن کی اس تقریر کا فوری اثر تو یہ ہوا کہ لندن سکول آف اکنامکس نے بھارت کے وزیر اعظم مودی کو دعوت اور اسے اعزازی ڈگری دینے کا طے شدہ پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ لبرشن نے بڑی دردمندی سے پوری دنیا کے لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ مودی حکومت کے مظالم رکوانے کے لیے بھارت میں جمہوریت بچانے اور آئین کو تحفظ دینے کے لیے مودی حکومت کو ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔

آکسفورڈ یونین سوسائٹی میں آج کل برطانوی پولیٹیکل تجزیہ کار اور براڈ کاسٹر مسلمان سکالر مہدی رضا حسن کی اس تقریر کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے جو انہوں نے بڑے مدلل انداز میں اور بلا کی فصاحت و بلاغت کو اپنا ابلاغی ہتھیار بنا کر بہت ہی کامیابی سے کی تھی اور اپنے تقریر اسلام امن کا مذہب ہے۔

"Islam is the religion of Peace"

پر خوب داد سمیٹی تھی وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ مہدی رضا حسن اسرائیل کا ایک سابق و نائب وزیر خارجہ اور ایریل شیرون اور ایہود بارک سمیت تین سابق اسرائیلی وزراء اعظم کے سیاسی مشیر ڈینی اپالون سے اسرائیل میں ایٹمی ہتھیاروں ان کی تعداد اور اسرائیل کی ظالمانہ اور سفاکانہ پالیسیوں میں سے ایک کی ہی تصدیق نہیں کروا سکا اور اپنی ساری ہنر مندی ، چابکدستی اور زباندانی کے چاروں جہتوں سے استعمال کے باوجود اس کی زبان نہیں کھلوا سکا۔ احمقانہ انداز میں اس کے لاعلمی والے بیانات پر اسے جھنجھوڑنے کے باوجود اس سے حقائق کا اقرار نہیں کرا سکا۔ مگر الجزیرہ کے لیے ریکارڈ کئے جانے والے انٹرویو میں نہ مہدی رضا نے کوشش اور کھوج لگانے میں اپنے پیشہ وارانہ وقار کو چھوڑا اور نہ اسرائیل کے وزراء اعظم کا یہ مشیر اور کئی ملکوں میں اسرائیل کا سفیر رہنے والا یہ شخص ’’میں نہیں جانتا یا میں نہیں بتانا چاہتا‘‘ کے مختصر سے جواب میں اپنے قومی رازوں کا جس طرح محافظ بنا وہ ہمارے سیاسی لیڈروں کے لیے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے والا ایسا سبق ہے جو ان کی غیر ذمہ داری اور لغو گوئی سے اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ (ختم شد)

٭٭٭