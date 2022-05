اگرکوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داروفاقی حکومت ہوگی بلکہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی : اسد عمر

وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے تحفظ کیلئے اقدام کی ضرورت ہے ، مگر تحفظ فراہم کرنے کیلئے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا‘اگرکوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داروفاقی حکومت ہوگی بلکہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی

تحریک انصاف کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ

تحریک انصاف کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے تحفظ کیلئے اقدام کی ضرورت ہے ، مگر تحفظ فراہم کرنے کیلئے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا‘اگرکوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داروفاقی حکومت ہوگی بلکہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی ۔ منگل کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹیویٹ میں رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران کے تحفظ کیلئے اقدام کی ضرورت ہے ، مگر سابق وزیراعظم کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ۔ انہوں نے کہا کہ اگرکوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داروفاقی حکومت ہوگی بلکہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی ۔

Interior ministry says protection for @ImranKhanPTI needs enhancement but takes no steps to provide protection to former PM. Now interior minister issuing incendiary statement against Imran Khan. Govt fully responsible if anything untoward happens. Nation will not forgive