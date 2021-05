گلوکارسجاد علی نے مداحوں کو عید کا تحفہ دےدیا

پاکستان کے لیجنڈری گلوکار سجاد علی نے عید پر اپنا نیا آڈیو گانا ’انتظار‘ جاری کر کے مداحوں کی عید کی خوشیوں میں اضافہ کردیا۔معروف گلوکار نے عید پر جاری اپنے گانے کی آڈیو کیلئے معروف ادیب ناصر کاظمی کی غزل کا انتخاب کیا۔گانے کو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاونٹس پر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو عید کی مبارکباد دی۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام مداح جو شاعری کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں شاعری کی گلوکاری کو پسند کرتے ہیں یہ گانا ان تمام مداحوں کے نام ہے۔

لیجنڈری گلوکار نے ناصر کاظمی کو بھی زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔90 کی دہائی میں گلوکاری کے شعبے میں حکمرانی کرنے والے سجاد علی پاکستان میوزک انڈسٹری کو کئی کامیاب گانے دے چکے ہیں۔سجاد علی گائیکی کے ساتھ ساتھ کمپوزنگ میں بھی یکساں مہارت رکھتے ہیں جس کا منہ بولتا ثبوت ان کے ہر گانے کی کامیابی ہے۔

For those of you who love Nasir Kazmi. This is INTEZAR ♥️ Eid Mubarak to all ✨ #NewMusic pic.twitter.com/7gQBXPsTyC