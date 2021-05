عدنان صدیقی رمضان المبارک کو ”مس“ کرنے لگے

پاکستان کے معروف اداکارعدنان صدیقی کوماہ مقدس رمضان المبارک کی یاد آنے لگی۔ عدنان صدیقی سوشل میڈیا ویب سائٹس پر فعال ہیں، اور مختلف معاملات سے متعلق اپنے مداحوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں تفریح بھی فراہم کرتے ہیں۔اداکارنے ٹوئٹرپر اپنے مداحوں کو سوال کیا کہ کیا انہیں بھی رمضان کی یاد آرہی ہے۔ اداکارنے لکھا کہ کیا آپ سب بھی افطارسے پہلے والے جوش و جذبے کو، سحری سے قبل کھانا کھانے سمیت بھوک سے بچنے کے لیے نیند پوری کرنے کے طرزعمل کو یاد کر رہے ہیں۔اداکار نے ٹوئٹ کے ساتھ ساتھ مسنگ رمضان کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Are you also missing the excitement leading to Iftar, dozing off minutes before Sehri and sleeping to avoid hunger pangs? ???????? #missingramadan