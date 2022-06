فیٹف اجلاس میں پاکستان کی کامیابی، عمران خان کی کامیابی ہوگی:پی ٹی آئی

پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مؤقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف اجلاس میں پاکستان کی کامیابی، عمران خان کی کامیابی ہوگی۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پارٹی کی جانب سے فیٹف اجلاس میں پاکستان کو ممکنہ طور پر گرے لسٹ سے نکالے جانے کے متعلق بیان جاری کیا گیا ہے۔

If we get on #FATF whitelist today, Imported Govt will probably try to take credit. But everyone must know that since Regime Change, there have been no laws related to FATF that they have passed, hence if this success on FATF comes, it will be another #ThankYouImranKhan event!