بے نظیر واقعی بے نظیر خاتون تھی

میرا آج کا کالم ایک خاتون بے نظیر کے بارے میں ہے ایک سیاستدان بے نظیر کے بارے میں ہرگز نہیں کیونکہ میری نظر میں سیاستدانوںکے بارے میں کچھ اچھا لکھنا بھی گناہ ہے۔ بے نظیر خود بھی اپنی کتاب ''The Daughter of the East''میں لکھتی ہے ''I did not choose this life it chose me'' وہ اعتراف کرتی کہ میں اپنے باپ کی سیاسی خلعت کسی صورت نہیں پہننا چاہتی تھی۔ میرے والد کی موت میری والدہ اور میری اذیتناک قید و بند جواں بھائیوں کے قتل نے مجھے یہ خلعت پہننے پر مجبور کیا۔ بینظیر تو واقعی ایک تابعدار بیٹی تھی اور ایک روایاتی بلکہ دقیانوسی شوہر پرست ایک وفادار بیوی تھی جو سب کچھ اپنے سرتاج کے چرنوں میں ڈھیر کر دیتی ہے ۔اس نے بھی اپنا سب کچھ سرتاج کے چرنوں میں ڈھیر کر دیا۔ اُسے اپنی سیاسی اور ازدواجی زندگی میں کچی پھانسی پر لٹکایا گیا آخر کار پکی پھانسی دے دی گئی اور سرتاج نے بھاگ کر تخت و تاج سنبھال لیا۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔

قرآن حکیم فرماتا ہے ’’اور پروردگار خوب دیکھنے والا خوب سننے والا اور گنجائش والا ہے‘‘ خدا نے اپنے اس فارمولے کے تحت بینظیر کو جون کے آتش فشاں مہینے میں پیدا کیا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آتش کا الائو مکمل ہو گیا تو اُس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ اُنہیں اُس الائو میں پھینکنا بہت مشکل ہو رہا تھا چنانچہ اُن کو اس الائو میں پھینکنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا گیا تاکہ اس جھولے میں حضرت ابراہیم کو بٹا کر آلائو کی طرف دھکیل دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر رضائے الٰہی کے سامنے یہ سارے ترلے طریقے دھرے کے دھرے رہ گئے اور حضرت ابراہیم کا وہ جھولا آتش نمرود کو گلزار بنا کر اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ جُھولا ایک لطف و خوشی کی علامت ہے بے نظیر کو بھی زندگی کی سہولیات اور رَج کج کے جھولے میں ڈال کر سیاست کی آتش نمرود میں ڈالا گیا چونکہ وہ ایک عام اور بشری خطائوں کے حصار میںتھیں۔ اس لئے ان کیلئے آتشِ سیاست گلزار نہ بن سکی ۔

سیاستدان عام طور پر طاقت اور حکومت کے جُھولے میں بیٹھنے کے لیے اتنی قوی خواہش رکھتے ہیں کہ آتشِ نمرود میں بھسم ہو جانے پر بھی تیار رہتے ہیں۔ میں نے ایک بار لکھا تھا کہ سیاستدان سیاست کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں۔ کوئی تو ایسا لیڈر آئے جو ان کو اس موروثی وراثت سے عاق کر دے۔ بہرحال بینظیر سے میری کوئی بھی رُوبرو ملاقات نہیں تھی میں نے اُس کو اُس کی کتاب

The Daughter of the East

کی وساطت سے بڑھا اور پرکا جس کا ہر صفحہ صفِ ماتم تھا اور میں نے اُس صفِ ماتم پر اُسے بین کرتے پایا۔ میں نے اُسے پیار کیا اور پھر اُسی کے ساتھ مل کر بین کیا۔ میں آگے چل کر اُس کتاب کے جو اقتباسات لکھوں گی میرے سارے قارئین بھی میرے ساتھ مل کر بین میں شامل ہو جائیں گے۔ اُس کی کتاب انگریزی زبان میں ہے۔ چونکہ اُس کی مادری زبان بھی کسی حد تک انگریزی زبان تھی اور مادری زبان میں انسان اپنی کیفیات کو بہت موثر انداز میں بیان کر سکتا ہے اس لیے اُس کی انگریزی میں لکھی گئی یہ کتاب زیادہ متاثر کن ہے۔ میں وہ اقتباسات چونکہ اردو میں لکھوں گی اس لیے اُن کا اثر شاید کچھ کم ہو کیونکہ کسی بھی اصلی تحریر کی فوٹو سٹیٹ کاپی ذرا مدھم ہی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں اپنا انگریزی کالم لکھتے وقت زیادہ Comfortable تھی بہرحال ۔وہ لکھتی ہے۔ میرا سارا خاندان جس میں میں بدبخت بھی شامل تھی ایک پیشہ ور فوجی کی تلوار کی زد میں تھا۔ پھر سب خونم خون ہو گئے۔ میرے باپ کو تلوار کے ایک وار سے نہیں رَسی کے پھندے سے مارا گیا تاکہ رَسی کی ایک گانٹھ آہستہ آہستہ چل کر اُس کی اذیت کے وقت کو مزید لمبا کر دے میرے 25 سال کے جوان بھائی کو زہر دے کر اس طرح موت سے دوچار کیا گیا کہ جب میں اُس کی موت کی اطلاع پر اسے دیکھنے گئی تو اُس کا مردہ وجود آدھا صوفے پر اور آدھا قالین پر لٹک رہا تھا۔ دوسرے گبھرو جوان بھائی کو اس طرح مارا گیا کہ جب میں ننگے پائوں ہسپتال پہنچی تو وہ پورے کا پورا خون کے کفن میں لپٹا پڑا تھا۔ میری ماں بہت بہادر عورت تھی مگر ان حادثات نے اُس پر چپ کی مہر لگا دی۔ اِن حادثات کے بعد جب میں نے ماں کی حرکات پر غور کیا تو وہ مجھے ذہنی طور پر لڑکھڑاتی ہوئی محسوس ہوئی ایک دن وہ لان میں اکیلی بیٹھی تھی اُس کے آگے چائے رکھی تھی وہ دودھ اور قہوہ الگ الگ برتنوں میں منگواتی تھی میں نے دیکھا وہ دودھ کے چھوٹے سے برتن میں قہوے کی کیٹل انڈیل رہی تھی میں نے یہ سب دیکھا اور اُسے ہسپتال داخل کر دیا کیونکہ ڈاکٹر نے یہی کہا۔ آگے لکھتی ہے

یہ 4 اپریل کی صبح کاذب ہے۔ اچانک ہمیں کذب و افترا سے حکمنامہ ملا کہ ہم اپنے والد سے آخری ملاقات کر لیں۔ جب جیل کی سلاخوں کے آرپار باپ اور اپنے آپ کو پایا۔ ہم دونوں طرفین بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے مگر دو جیلرز منکر نکیر کی طرح ہمارے کندھوں سے کندھا ملائے کھڑے تھے میں نے جیلر سے کہا میں اپنے والد کے گلے ملنا چاہتی ہوں اُس نے سَر ہلا کر انکار کر دیا میں نے دیکھا ایک جہان پر حکومت کرنے والا میرا باپ زمین پر بچھے گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اُس نے بے یقینی اور بے چینی سے پوچھا کیا یہ ہماری آخری ملاقات تو نہیں ، میں نے کہا ہاں۔ پوچھا کتنی دیر تک ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں تو میرے کہنے سے پہلے جیلر نے کہا صرف آدھا گھنٹہ۔ میں نے محسوس کیا میرے والد نے پوری طاقت اور حکومتی لہجے میں گرج کر کہا ''No'' ، اور پھر کہا ''No''جب جیلر نے اپنی عزرائیلی آواز میں ملاقات ختم ہونے اعلان کیا تو مجھے لگا میری ٹانگیں میرے وجود سے نکال لی گئی ہیں اور میں زمین پر بیٹھ گئی ۔ دوسرے دن جیلر نے مجھے ایک گٹھڑی لا کر دی جس میں میرے باپ کی وہ چند اشیاء تھیں جو جیل میں وہ استعمال کرتے تھے۔ میں نے اُس گٹھڑی کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے عقوبت خانے میں واپس آ گئی ۔ مجھے لگا میرے گلے میں گانٹھیں پڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے میرے گلے میں نہ پانی جا سکتا تھا نہ غذا۔