ٹی وی نامہ مون لائٹنگ

شیئر کریں:

جیسا کہ پہلے عر ض کیا جا چکا دنیا بھر میں مون لائٹنگ تقریباًً ہر ملک، ہر شہر اور ہر قصبے میں ہوتی ہے۔مون لائٹنگ ہوتی کیا ہے؟ ایک جگہ نوکری کرکے معاوضہ لیتے ہوئے دوسری تیسری جگہ کام کر کے بھی معاوضہ لینا۔ کیوں ہوتی ہے یا کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کم از کم پاکستان اور ہندوستان میں پہلی جگہ کام کرنے پر اتنا معاوضہ نہیں ملتا کہ آسانی سے گزارا ہو سکے تو میں گویا مون لائٹنگ کا مرتکب ہو رہا تھا لیکن یہ ایسے ہی تھا کہ انسان گہرے سمندر میں ساحل کی تمنا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ابتدائی جدو جہد کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔کلرکی،جس سے ہر ماہ مجھے سو روپے سے کچھ زائد مل جاتے تھے، ریڈیو،جہاں سے دو ایک مہینے بعد دس پندرہ روپے کی یافت ہو جایا کرتی تھی، فلم سے تو اقبال شہزاد جیسے ’’بدنام ‘‘اور ’’بازی ‘‘میں رول کروا کے صرف ندیم کی تعریف پر ہی ٹرخا دیا کرتے تھے، ایک ایس ایم یوسف تھے جنہوں نے’’ شریکِ حیات‘‘ میںپسینہ آنے سے پہلے ہی ایک سو پچھتر روپے مزدوری چکا دی تھی ۔ ’’دل کی کہانی ‘‘ جس کا میں چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھا اور دو ڈوئٹس پلے بیک بھی ریکارڈ کروا چکا تھا،اُس کا معا وضہ رفیع سیال کی جانب سے ٹھُن ٹھُن گوپال ہی تھا۔اُس نے ریس میں اتنے اجاڑے کہ فلم تقریباً تیرہ آنے بن کر ٹھپ ہو گئی اورڈائرکٹر ایم آر قاضی صاحب،کیمرہ مین صادق موتی،ہیروئن کومل،ایکٹرز رنگیلا ، شہزاد، چھم چھم، موسیقاروارث، شاعرساحل فارانی اور خودہیرو؍پروڈیوسر رفیع سیال سب کے سب خالی جیب، خالی جھولی جس تِس کا منہ تکا کیئے۔ اسٹیج کا یہ حال تھا کہ سال ڈیڑھ سال کے بعد کوئی ڈرامہ مل جاتا توکافی خواری کے بعد سو ڈیڑھ سو ہاتھ آتے، تاہم کمال احمد رضوی اس کے بھی قائل نہ تھے۔ ماڈلنگ کا یہ حال تھا کہ میں نے اُنہی دنوں شاہ عنایت کے ساتھ صرف ایک ہی کمرشل فلم میں کام کیا تھا اور وہ بھی کسی انتہائی مایوس کنُ کپڑے دھونے کے صابن کی مشہوری کے لیے جس کے شاید سو روپے یا (یقیناً)کم روپلی ملے ہوں گے۔ رہا ٹیلیویژن تو اس سے مہینے بھر میں تقریباً ڈھائی تین سو کی آمدن تھی۔ جب عزلت و بے بسی کا یہ عالم ہو تو میں اور دیگر ساتھی یہ پاپڑ کیوں بیلتے تھے؟ اسٹرانگ کویسچن۔جواب : شوق، جنون، کچھ بننے کی خواہش، شہرت اور عزت کی چاہت اور لطف یا بد لطفی کی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری خواہشیںاور چاہتیں محض خواب وخیال و سراب ثابت ہوتی ہیں۔میرے سامنے کے بڑے بڑے ٹھسّے باز شوقین، گریباںدریدہ جنونی ، پھنّے بازبنّے خاں،چار کھونٹ کے مشاہیر، آپ جناب والے با عزت یا تو خس و خاشاک ہو چکے یا معدوم ہونے کے پراسس میں ہیں! فااعتبرو یا اولی لابصار! رہے نام اُس کا جواس کائنات کا کرتا دھرتا ہے،یا اُن چند کا جو اُس کے چنندہ ہیں!بات ہو رہی تھی ذکا درانی کے ٹی وی ڈرامے کی جس میں مرکزی کردار مہناز رفیع اور میں ادا کر رہے تھے۔کیمرہ ریہرسل کے بعد میں اپنے ڈیرے چھڑستان جا رہا تھا کہ ٹی وی کا بندہ مجھے رستے سے واپس لوا لایا۔میں اسلم اظہر کے چھوٹے سے دفتر میں دستک دے کر داخل ہُوا۔۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کرخت لہجے میں فرمایا:What is this nonsense? You are appearing in two shows the same night?! میں ویسے تو گھبرایا مگر گڑبڑایا نہیں۔ ادب سے عرض کرنا چاہا کہ ماجرا یہ ہے۔ مگر وہ اُس وقت مجھے سننے نہیں ‘سنانے پر تُلے ہوئے تھے۔ مزید غُصّے میں فرمایا، If you forgot a single word tonight I'd see to it you are not booked as long as I am here.اچھا اُن دنوں یہ بھی تھا کہ ہم سب اہالیانِ ٹی وی خود کو پاکستان کی باقی مخلوق سے قدرے ارفع و اعلیٰ تصور کرتے تھے۔ لہٰذا تڑاخ سے پوچھا،Is it a challange? انہوں نے فوراً کہا ،Yes! اور مجھ ناسمجھ نے تڑاخ سے کہا،I accept it. اور میز کے او پر سے ہاتھ بڑھا دیا اور بچارے اسلم صاحب نے بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ لو جی دست پنجہ ہو گیا اور میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ظاہر ہے میں سخت بھِنّایا ہُوا۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ آج میں دو جگہ پرفارم کروں گا اور اوپر سے یہ دھمکی۔ میں فری لانس تھا تو میرے لیے ایک اچھے سورس کا بند ہو جانا بہت ہی اہمیت رکھتا تھا۔ سچی بات ہے مجھے اسلم اظہر پر ان کے حق بجانب ہوتے ہو ئے بھی غُصہ آرہا تھا کہ آدمی کسی کی مجبوری کا ہی کچھ خیال کر لیتا ہے۔ شام میں الحمرا پہنچ کر گورکیؔ کے کھیل کو نبٹایااور کھیل ختم ہوتے ہی اپنا اکلوتا سوُٹ اُٹھا کر ٹی وی پہنچااور کپڑے بدل کر میک اپ روم میں کمال الدین کے پاس پہنچاجو مجھے دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہنے لگا ،’’بچُو آج تمہاری خیر نہیں ہے، اسلم صاحب بہت غُصے میں ہیں‘‘۔اتنے میں سکندر شاہین نے جھانکا اور مُژدہ سنایا، ’’پُتر اوہنے ban کرن دا لیٹر وی ٹائپ کروا رکھیادا اے ۔رب راکھا‘‘۔ صورتِ حال بڑی گمبھیر ہو چکی تھی۔ خیر میں نے خود کو سنبھالاکوٹ بازو پر لٹکایاا اور اسٹوڈیو کی جانب چلا۔ راہداری میں سنّاٹا تھا،اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو گہماگہمی خوب تھی مگر ماحول پہ چُپ کا راج تھا۔ لائٹنگ ہو رہی تھی ۔ اسلم اظہر اسٹوڈیو میں کھڑے تھے پائپ اُن کے ہاتھ میںضرور ہو گا مگر دھواں پائپ سے نہیں میرے ذہن سے دھڑا دھڑاُٹھ رہا تھا۔اسٹوڈیو اور کنٹرول روم کے درمیان جودبیز جہازی شیشہ لگا تھا اُس پر نظر دوڑائی۔ انجینئرز کے علاوہ بھی کافی رش تھا،سارے پروڈیوسرز، جو اُس وقت تک گنتی کے چند ہی تھے،اورکچھ غیر متعلق اسٹاف کے لوگ بھی موجود تھے۔ ایک رش لگا ہوا تھا ۔ذکا درانی کریو اورکیمرہ مینوں کو سرگوشیوں میں آخری ہدایات دے رہے تھے۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا، خود کو مضبوط کیا اور سیدھا اسلم اظہرکے پاس پہنچا اور بڑے دھڑلے سے پوچھا،"Won't you wish me luck?"ـ انہوں نے کمال شفقت سے فرمایا،"Oh sure. Best of luck". ۔ ذرااطمینان ہُوا اور میں اپنے رول کے طویل ترین آخری ڈھائی تین صفحات کی سولولیکی کو دہرانے لگا۔ عشرت انصاری اُن دنوں فلور مینیجر تھے اور ایکٹروں کو کیو دینے اور بوقتِ ضرورت پرامپٹ کرنے کے لیے ،اسکرپٹ ہاتھ میں لیے، تیار کھڑے تھے۔سیٹ لگ گیا، لائٹنگ ہو گئی اور ذکا درانی کی تمام فوجیں اپنے محاذ پر کھڑی ہو گئیں۔ اسلم صاحب کنٹرول روم میں پروڈیوسر ذکا درانی کی پُشت پر کھڑے ہو گئے۔ بہت سے ’’یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کیا سین پردہ اُٹھنے کی منتظر ہے نگاہ کی تصویر بنے کنٹرول روم میں جمع تھے۔ ڈرامے کی اناؤنس منٹ ہوئی ،عشرت صاحب نے اُلٹی گنتی گنی اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔منظر تھا میرے باس آفتاب احمد کے دفتر کا جوایک کونے میں کنٹرو ل ر وم کے بڑے شیشے کے ساتھ لگایا گیاتھا ۔میں باس کے سامنے بیٹھا ہوں اور اسلام آباد کسی میٹنگ میںجانے سے پہلے باس سے ہدایات لے رہا ہوں۔ جیسا کہ کبھی کبھار ہوجاتا ہے کہ ایکٹر بلینک ہو جاتا ہے کہ اُسے کیاکہنا ہے یا کیا کرنا ہے، آفتاب احمد اچانک بلینک ہو گئے۔ انہیںمجھے بتانا تھا کہ میںوہاں جا کر کس سے ملوں گا۔ تقریباً ڈیڑھ سیکنڈ بعد عشرت انصاری کو اندازہ ہو گیا کہ آفتاب صاحب اپنا مکالمہ بھول چکے ہیں۔ عشرت نے اُنہیں پرامپٹ کرنے کی کوشش کی۔ کامیابی نہ ہوئی تو عشرت نے کیمرے کی زد سے بچتے ہوئے فرش پر لیٹ کرا سکرپٹ دکھاتے ہوئے آفتاب صاحب کو یاد دہانی کی سعی کی۔ اس دوران میں کیمرہ مجھے دکھاتا رہا اور میں اپنے بریف کیس میں جھانکتے ہُوئے منظر کو ڈیڈ ہونے سے بچاتا رہا۔ سیکنڈ گزر رہے تھے اور ایسے موقعوں پر سیکنڈ گھنٹے بن جایا کرتے ہیں۔ ڈرامہ، جو لا ئیو آن ائیر جا رہا تھا،تقریباًرُکا ہوا تھا۔ عشرت نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح آفتاب صاحب کو مکالمہ یاد آ جائے۔ اندر کنٹرول روم پر سنّا ٹا طاری تھا۔تقریباً دس سیکنڈ گزر چکے تھے۔ مجھے آفتاب صاحب کا مکالمہ اپنے کیو کے طور پر یاد تھا۔ میں نے جب محسوس کیا کہ اب کوئی صورت آفتاب صاحب کو مکالمہ یاد آنے کی نہیں رہی تو بریف کیس بند کرتے ہوئے آفتاب صاحب کو cueیاد دلاتے ہوئے کہا،’’آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مجھے اسلام آباپہنچ کر پہلے کس سے ملنا ہے؟‘‘’’اوہ ہاں۔۔۔۔‘‘ آفتاب صاحب کو مکالمہ یاد آ گیا، اور کنٹرول روم سے ایک جمِ غفیر کی بلا ٹل

جانے پر سانس کی آواز’’ ہا۔۔۔۔۔۔۔‘‘ اتنی بلند تھی کہ ہم نے سیٹ پر بھی سنی۔ یقیناً گھروں میں بیٹھے ڈرامہ دیکھتے ہُووں نے بھی سنی ہو گی!۔ خیر ڈرامہ آگے بڑ ھتے ہُوئے کلائمیکس کے آخری منظر پر پہنچا جہاں میں گھر میں تقریباً پاگل ہو جاتا ہوں اورڈھائی پونے تین صفحات کی سولو لوکی بولتا ہوں۔ اُس منظر میں میں اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر لائنیں بولتا گیا مہناز رفیع ، سچوایشن کے عین مطابق حیران پریشان مجھے تک رہی تھیں۔ ڈرامہ اپنے ا ختتام کو پہنچا۔ماحول میں ابھی تک ایک چُپ سی تھی ۔میں خاموشی سے میک اپ روم گیا ۔نسیم، حالانکہ کافی ہنس مُکھ میک اپ مین تھا، وہ بھی چپ تھا۔کمال شاید ابھی تک کنٹرول روم میں تھا۔ میں نے کولڈ کریم لی اور میک اپ اتارنا شروع کر دیا۔چند منٹ میک اپ روم میں بیٹھا اپنے یقینی ban کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر خود سے let me face it کہتا اُٹھا اوراسلم اظہر صاحب کے کیبن کی طرف چلا۔(جاری ہے)