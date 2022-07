قومی کرکٹ ٹیم کی کپتان بابر اعظم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔کپتان بابر اعظم کے 10 ہزار انٹرنیشنل رنز مکمل ہوگئے. وہ پاکستان کی جانب سے تیز ترین 10 ہزار انٹرنیشنل رنزبنانے والے بیٹر بن گئے۔

انہوں نے سری لنکا کے خلاف گال ٹیسٹ میں 21 رنز بنانے کے ساتھ یہ سنگ میل عبور کیا۔قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے 10 ہزار انٹرنیشنل رنزکا اعزاز 228 اننگز میں حاصل کیا۔

???? 1⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣ international runs ????

Congratulations skipper @babarazam258 on becoming the 11th ???????? batter to accomplish this major milestone ????#SLvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/hQV28gmn9O