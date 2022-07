ڈاکٹر معین الدین عقیل: ایک نابغۂ روزگارشخصیت

شیئر کریں:

دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بارگاہِ ایزدی میں سر تسلیم خم کیے اپنے ملک و قوم کی سربلندی کے لیے کام میں لگے رہتے ہیں۔ شعبہ کوئی بھی ہو اُن کا مقصدِ واحد اپنے وطن کے لوگوں کی عزت و ناموس میں اضافہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی صلے و ستائش کی اُنہیں پرواہ نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی جدوجہد اور محنت کو ہی اپنی محنت کا صِلہ گردانتے ہیں۔

؎چمن زارِ محبت میں اُسی نے باغبانی کی

کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا ثمر جانا

ڈاکٹر معین الدین عقیل بھی ایسے ہی ایک نابغۂ روزگار شخصیت ہیں جن کا زندگی کا مقصد علم وادب کی خدمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج برصغیر پاک و ہند میں اُن کی ایک منفرد علمی و ادبی شناخت اور مقام ہے۔ آپ کو جنوبی ایشیاء کے مسلمانوں کی تاریخ، تہذیب اور ادب کے ممتاز محقق، مصنف اور معلم، جنھیں ان اوصاف کے باعث ملکی و غیر ملکی اداروں میں غیر معمولی وقار اور شہرت حاصل ہے۔ آپ ایک صاحبِ نظر دانشور اور اسکالر، جنھوں نے دنیا کے متعدد ممالک کا سفر کیا اور عالمی شہرت و معیار کی جامعات، علمی و تعلیمی اداروں و کتب خانوں اور ان سے منسلک اسکالرز سے ملاقاتیں کیں اور تبادلۂ خیال کیا اور توسیعی و مہمان خطبات پیش کیے۔ تصنیف و تالیف کی مَد میں اُردو اور انگریزی زبانوں میں قریباً 90کتابیں تصنیف یا تالیف و ترتیب دیں اور 400کے قریب تحقیقی مقالات، مضامین و ابواب اور مقدمات تحریر کیے جو عالمی معیار کے تحقیقی مجلوں اور قاموسوں اور کتابوں اور رسائل و جرائد میں شائع ہوئے۔ قومی سطح پر متعدد سرکاری ستائشوں اور اعترافات کے ساتھ ساتھ شہنشاہ جاپان کی جانب سے اعلیٰ ترین سول اعزاز :

"Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" انکے علاوہ ارمغانِ علمی (Festschrift) بھی ان کو حاصل ہے جو اپریل 2013ء میں عطا ہوا۔ بعنوان :

"History, literature and scholarly perspectives : South and West Asian Context Festschrift Presented in honour of Moinuddin Aqeel"

’’جنوب مغربی ایشیا کا علمی تناظر : تاریخ، تہذیب اور ادب۔ ارمغانِ مقالات بہ پیشِ خدمت معین الدین عقیل ‘‘

جسے اطرافِ عالم کے اسکالرز نے پیش کیااور جسے ڈاکٹر جاوید احمد خورشید، ڈاکٹر خالد امین اور ادارئہ معارفِ اسلامی کراچی نے 2016ء میں شائع کیا۔

پاکستان اور بھارت کی جامعات نے تاحال اپنے ایم۔ اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے متعدد تحقیقی مقالات میں ڈاکٹر معین الدین عقیل کی حیات و خدمات علمی کو موضوع مطالعہ و تحقیق بنایا ہے اور یہ سلسلہ ایم۔ فل اور پی ایچ۔ ڈی کے مطالعات کیلئے جاری ہے۔

ایک عالمی شہرت کے حامل کتاب شناس اور کتاب دوست کی حیثیت میں اپنے موضوعاتِ دلچسپی اور ذاتی ذخیرہ کتب یا ذاتی لائبریری جو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ و تہذیب اور ادب کے موضوعات پر 45 ہزار سے زائد نادر و کمیاب کتابوں ، مخطوطات اور دستاویزات پر مشتمل ہے، جس میں سے 28ہزار کتابیں اب کیوتو یونیورسٹی میں بطور ’’عقیل کلیکشن‘‘ محفوظ ہیں اور درج ذیل پتے پر آن لائن ملاحظہ و استفادہ کی جا سکتی ہیں :

asafas.kyoto-u.ac.jp/aqeel_db/en/inde.html

بلاشبہ ڈاکٹر معین الدین عقیل علمی و ادبی شعبہ میں ایک نابغۂ روزگار ہیں۔ وطنِ عزیز کے لیے ایسی عظیم ترین شخصیات اللہ تعالیٰ کی طرح سے نعمت ہوتی ہیں۔ ان کے علم و ادب سے استفادہ نہ کرنا اور ان کی قدر نہ کرنا کُفرانِ نعمت ہے۔ ایسی شخصیات تمغوں، اعزازات کی محتاج نہیں ہوتیں بلکہ ان کو بڑے سے بڑے اعزاز سے نوازنا بھی خود ملک اور ’اعزاز‘ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ میں یہ کہو ں گا :

؎ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا