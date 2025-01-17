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آسٹریلین اوپن : آئیگا نتالیہ سویاٹیک ایما راڈوکانو تیسرے رائونڈ میں داخل

Jan 17, 2025
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لاہور(سپورٹس رپورٹر)پولینڈ کی آئیگا نتالیہ سویاٹیک اور انگلینڈ کی ایما راڈوکانو آسٹریلین اوپن  میںویمنز سنگلز کے تیسرے رائونڈ میں پہنچ گئیں۔

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