ن لیگ وفاقی حکومت سے دستبردار، سعد رفیق کی تصدیق

مسلم لیگ ن کی جانب سے وفاقی حکومت سے دستبرداری کی خبروں کی تصدیق الیکشن ہارنے والے سینیئر پارٹی رہنما خواجہ سعد رفیق کی ایک پوسٹ سے بھی ہوتی ہے۔سعد رفیق کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کو اپنے سر پر کانٹوں بھراتاج سجانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔خواجہ سعد رفیق نے سیاست دانوں کو یاد دلایا ہے کہ وفاقی حکومت کی تشکیل پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف ان کی جماعت کی۔قائد ن لیگ نوازشریف کی زیر صدارت ہونے والے گزشتہ روز سامنے آنے والی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے نواز شریف کو تجویز دی تھی کہ وفاقی حکومت ہمیں نہیں لینی چاہیے۔دوسری طرف اس خبر کے سچ ہونے کو اس بات سے بھی تقویت ملی کہ حکومت سازی کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کی رابطہ کمیٹیوں کا جمعہ کو ہونے والا اجلاس ملتوی کرکے ہفتے کو رکھ لیا گیا ہے۔ اس اہم اجلاس میں حکومت سازی کے معاملات کو حتمی شکل دی جانا تھی۔اب پارٹی کے سینیئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ، ’موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کی تشکیل پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، مسلم لیگ (ن) کی نہیں۔‘

No one has absolute majority in the present National Assembly



The formation of the federal government is the joint responsibility of all the parties in the parliament, not the PML-N



Independent members supported by PTI should take the initiative, form a joint central government…