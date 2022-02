بابر اعظم اچھا لڑکا ہے، اس نے اپنی پوری کوشش کی: وسیم اکرم

پی ایس ایل 7 میں کراچی کنگز کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ابھی تک 8 شکست بابر الیون کے حصہ میں آئی ہیں۔

گزشتہ رات ملتان سلطانز سے میچ کے دوران کراچی کنگز کے صدروسیم اکرم ٹیم کی شکست پر غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے باؤنڈری پر آکر کپتان بابر اعظم کو سمجھایا اور کرس جورڈن کو چھکے چوکے لگنے پر پریشان دکھائی دئیے۔قومی ٹیم کے سابق کپتان اور لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم نے ٹوئٹ کی ہے گزشتہ رات باؤنڈری پر بابر سے بات کرنے پر ردعمل دیکھ کر حیران ہوں۔انہوں نے لکھا کہ بابر اعظم ایک شاندار لڑکا ہے اس نے اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے پوری کوشش کی، میں بابر سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے بالرز یارکر کیوں نہیں کر رہے یا آف سائیڈ آف سائیڈ کیوں نہیں کر رہے۔

Hello ! Surprised to see reactions on my talking to Babar at the boundary last night. What I was saying was ‘why our bowlers are not bowling yorkers or slower ones offside off’.nothing else . Babar is a wonderful boy and has tried his best. And what he wants for dinner ???? 1/2