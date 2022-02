پاک فوج کا کیچ میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن، 6دہشت گرد ہلاک

راولپنڈی:پاک فوج نے بلوچستان کے علاقے کیچ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6دہشت گردوں کو واصل جہنم کردیا۔

آئی ایس پی آر کے جاری کردہ بیانئے میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل بلیدہ میں سکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشتگردی کرنے والے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا گیا۔ اس دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔

6 Terrorists killed by Security Forces in heavy exchange of fire during an IBO on terrorist hideout in Buleda, Balochistan. These terrorists were involved in recent terrorist activities in Kech. Cache of arms & ammunition recovered from terrorist hideout .