آئی کیپ کی GOپاکستان کو تربیتی ادارہ کے طور پر منظوری 

کراچی ( کامرس ڈیسک) پاکستان کی تیزی سے ترقی کرنے والی آئل مارکیٹنگ کمپنی GO پاکستان نے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکائونٹنٹس آف پاکستان (ICAP)کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس شراکت داری کے تحت GO پاکستان اب CA ٹرینی طلباء کیلئے بطور ICAPکا منظور شدہ تربیتی ادارہ کا کردار ادا کرے گا۔ GOپاکستان کے ہیڈ آفس میں منعقد تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ذیشان طیب ، چیف آپریٹنگ آفیسر ، GOپاکستان نے کہاکہ GOپاکستانICAP کی منظور ی کے بعد امیدواروں کو ساڑھے تین سال کیلئے تربیت فراہم کرے گا۔تربیت کی تکمیل اور امتحانات میں کامیابی کے بعد امیدوار OMC کے تربیت یافتہ چارٹرڈ اکائونٹنٹ بن جائیں گے۔انہوں نے GOپاکستان کی طرف سے پراجیکٹ کی نگرانی کرنے پر مخدوم محمود رضا، سینئر مینجر فنانس کا شکریہ ادا کیا۔انہوں نے منظورشدہ تربیتی ادارہ ( TOoP) کے طور پرنجی شعبے میں پہلی او ایم سی بننے کیلئے GO پر اعتماد کا اظہار کرنے پرICAP سے اظہار تشکر کیا ۔ایم علی لطیف ، وائس پریذیڈنٹ ICAPاور ٹیکس پارٹنر منیف ضیاالدین