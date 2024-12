آہ فلسطین .... یہاں سب خیریت ہے

ممتاز مفکر اور مصنف طارق علی کی یادداشتوں پر مبنی کتاب ”آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے“ (You Can,t Please All) نظر سے گزری تو ایک مضمون پر نگاہیں اٹک کر رہ گئیں جو عظیم فلسطینی عیسائی دانشور ایڈورڈ سعید کی موت کے حوالے سے تھا۔ طارق علی نے لکھا ہے کہ ”جب ایڈورڈ سعید کی موت کی خبر آئی تو وہ یورپ میں کسی جگہ ادبی سرگرمیوں میں مشغول تھے وہاں ایک اسرائیلی ادیب بھی موجود تھا اور موت کی اطلاع سن کر اس اسرائیلی ادیب نے کہا تھا کہ وہ ایڈورڈ سعید کے انتقال کی خبر سن کر خوش ہوا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف بہت کچھ لکھتا اور کہتا تھا۔“

فلسطین نے ذہن کے کسی دریچے پر دستک دی تو طلم ہوشربا میں درج ایک کہانی بھی یاد آگئی جو کسی شہر ناپرساں سے متعلق تھی۔ طلسم ہوشربا کا ہیرو شہزادہ اسد گھومتا گھماتا اس شہر کی طرف آنکلا تو اس نے دیکھا ایک گھر کے دروازے پر دو چوکیدار بیٹھے کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک چور آیا اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو چوکیداروں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ چور نے آنکڑہ نکالا اور چھت پر پھینک کر دیوار کے سہارے اوپر چڑھنے لگا۔ چوکیداروں نے ایک نظر دیکھا اور پھر کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ شہزادہ اسد نے پوچھا کہ چور کو روکتے کیوں نہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ انکی ڈیوٹی یہ ہے کہ دروازے سے کسی کو اندر نہ آنے دیں باقی جگہ کے وہ ذمہ دار نہیں۔لگتا ہے شہر ناپرساں کی طرح دنیا کا بھی کوئی پرسان حال نہیں کسی معاملے پر تو انسانی حقوق اور انسانیت کا اتنا زور کہ درو دیوار کانپنے لگیں اور کہیں اتنی خاموشی کہ قبرستان بھی محوِ حیرت ہو جائیں کہ دل کو روئیں یا جگر کو پیٹیں۔

سرمایہ دارانہ دنیا اپنے مفادات کی پکی اور سوشلسٹ نظام بھی اپنے معاملات میں پختہ .... پھر آخر سادہ دل بندوں کی دنیا کون سی ہے اور اپنے اپنے مفادات کے لبادے میں لپٹی دنیاکو سچی انسانیت کی دہلیز پر قدم دھرنے کے لئے ابھی کتنی آہوں سے مزید کلیجہ ٹھنڈا کرنا ہوگا اور کھوپڑیوں کے کتنے مینار بنانا ہونگے۔

5 ویں صدی میں رومن شہر ”سکندریہ“ میں رہنے والی فلاسفر، دانشور اور ریاضی دان ہائے پاشیا (HyPatia) یاد آگئی۔ جان ولیم ڈریپر (John William Draper) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”معرکہ مذہب و سائنس“ (History of the Conflict between religion and science) میں اس کا ذکر کرتے ہوئے مفادات اور انا¶ں کے گھمنڈ میں مبتلا ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے جنہوں نے ہائے پاشیا کو بے لباس کر کے گلیوں میں گھسیٹا اور قتل کر کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے تھے۔ اس کے بعد متعدد کتابیں لکھی گئیں جن میں الٹی سیدھی وضاحتیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعہ کی سنگینی کو کم کرنے کی سعی لاحاصل میں ہماری بظاہر چمکدار تہذیب پر پڑے والے خون کے دھبے مدھم ہونے کی بجائے مزید نمایاں ہو گئے کہ خون ناحق چھپائے کہاں چھپتا ہے بلکہ جسم کے ہر گوشے سے امڈ آنے کے لئے بے تاب رہتا ہے۔انسانیت کے نام پر انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی فہرست اتنی طویل ہے کہ فیض کے ”رقیب“ کی طرح ”اتنے احسان کہ گنوا¶ں تو گنوا نہ سکوں“ والا معاملہ ہے۔کبھی انسانیت کے تحفظ تو کبھی شخصی آزادیوں کی حفاظت کے نام پر عوام کے حقوق کا قافلہ اتنی بار لوٹا گیا کہ کسی اجنبی سے پوچھ کر بھی اسے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہو رہا۔

ناداروں کے مسکنوں پر مشین گنوں سے آگ برسانے اور لڑاکا طیاروں سے آتش و آہن کی بارش کرنے والے حقوق یافتہ طبقے مزید کیا چاہتے ہیں؟ کتنی زمینیں، کتنا زر و جواہر انکی بے قابو دیوانگی اور خونیں ہوس کی آگ بجھا سکتا ہے۔ وہ بار بار مگرمچھ کے آنسو بہا کر دنیا کو اپنے مفادات کی بھٹی میں جلانے، انسانیت کو شرما دینے والے فارمولے اپنانے، دنیا کے سینے پر پا¶ں رکھ کر بربریت کی کلہاڑیاں چلانے کی بجائے ایک بار ہی اپنی ”دلی مراد“ پوری کیوں نہیں کر لیتے۔ انسانیت کو ننگا ناچ نچانے والے کیا بھلا بیٹھے ہیں کہ چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر مسولینی ایک بار ہی وارد ہوئے تھے۔ لبرل ازم، نیو لبرل ازم، سوشلزم، کیمونیزم کے لبادے اوڑھ کر بار بار دنیا پر چڑھائی نہیں کرتے تھے۔

سمجھ نہیں آتی انسانی حقوق اور عالمی قوانین کے تحفظ کے ادارے کہاں جا بسے ہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل افیون کھا کر کس مقام پر اونگھ رہے ہیں۔ وہ اس بندر بادشاہ جیسے کیوں بن گئے ہیں جس کے پاس ایک ہرن شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کے بچے کو شیر اٹھا لے گیا ہے۔ لہٰذا مدد کی جائے اور وہ بندر درخت کی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اچھل کود کے سوا کچھ نہ کر سکاتھا۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر یہ سب نمائشی ادارے کھل کر سامنے آئیں ”جس کی لاٹھی اس کی بھینس“ والا وحشی قانون پوری آب و تاب سے لاگو کردیں تاکہ ”بانس رہے نہ بانسری بجے“ اپنے نام نہاد انصاف کی دکانیں بند کریں فرسودہ سامان سمیٹیں اور چلتے بنیں۔ عراق، افغانستان، لیبیا، شام اور یوکرائن میں انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے کے دعویدار کیوں آگے نہیں آتے۔ آزادیاں دلانے والے سماج کے ٹھیکیدار کس ڈگر مڑ گئے ہیں کہ فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور ایسے خطوں میں ڈھونڈے سے بھی ان کا سراغ نہیں مل رہا۔ بے آسرا، فاقہ زدہ ،نادار لوگوں کو عالمی امن کے چارٹر کے ملبے کی راہ گزر پر کتنی ٹھوکریں کھانا اور جانیں گنوانا ہونگی۔ حقیقی انسانیت کی بیداری کا کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ چراغوں کو کتنی بار بجھا کر دیکھنا ہوگا کہ ظلمت کی سیاہ رات کو انصاف کی روشن صبح میسر آچکی ہے یا ابھی بہت سا وقت باقی ہے؟ اور یہ صبح میسر آئے گی بھی یا ظلم کی صلیب پر لٹکی انسانیت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دم توڑ دے گی؟

آج حریت فکر کا وہ مجاہد شاعر بھی یاد آگیا جس نے آزادی کی راہ میں جان قربان کرنے سے پہلے کہا تھا کہ کوئی مدد کو نہیں آتا تو خود اپنے مدد گار بن جا¶ اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس کی موت کے بعد تن کے کپڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر اس خطے میں پہنچا دیئے جہاں کے لوگ ظلم کو اپنی قسمت سمجھ کر خاموش ہو بیٹھے ہیں۔

فلسطین کے ملبے تلے دبے شہیدو اور ناشتے سے لے کر رات کے کھانے میں بارود کی ڈشیں وصول کرنے والے نہتے غازیو.... اگرچہ تمہارے خون کا رنگ بھی ہماری طرح سرخ ہے لیکن شاید تم ہماری طرح کے انسان نہیں ہو۔ اگر ہوتے تو دنیا تمہیں اتنی آسانی سے فراموش کر کے ”ہنسی خوشی“ نہ رہ سکتی۔

تمہیں بتانا تھا کہ یہاں سب خیریت ہے۔ ساری دنیا مزے سے زندگی گزار رہی ہے۔ ہم روز من پسند کھانے کھا کر آرام دہ بستروں پر سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو سکول بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں انہیں سکول یا اسکے راستے میں کسی بم، کسی گولی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے فرائض بالکل ہی بھول چکے ہیں۔ چھٹی والے دن منہ کا ذائقہ بدلنے کےلئے اپنے پرسکون گھروں سے نکل کر انسانیت اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے مختلف سڑکوں اور چوراہوں پر نعرے بازی کرنے بھی چلے جاتے ہیں۔

فلسطینیو.... غلطی تمہاری ہی ہے کیونکہ تمہارے پاس دنیا کو دینے کےلئے زر جواہر اور قدرتی وسائل کے نام پر کچھ نہیں بچا۔ تم مجبور، لاغر، ناتواں ہی نہیں بہت غریب بھی ہو، تم کسی کو کیا سیاسی و معاشی فائدہ دے سکتے ہو اس لئے جارحیت کرنے والوں کے ”بنیادی حقوق“ کے تحفظ کے لئے قربان ہوتے رہو اور اس وقت تک ہوتے رہو جب تک ان کا دل بھر نہ جائے۔

اسرائیلی ادیب کی طرح آج میں بھی خوش ہوں کہ ایڈورڈ سعید مر گیا۔ وہ اس دنیا میں ہوتا تو ظالموں کا ظلم دیکھ کر نہیں دنیا کی بے مروتی اور بے حسی دیکھ کر مر جاتا۔

جون ایلیا نے کیا خوب کہا ہے:

بے حسی شرط ہے جینے کے لئے

اور ہم کو احساس کی بیماری ہے